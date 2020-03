Apple ha annunciato oggi la nuova generazione di MacBook Air, il proprio notebook ultraleggero, più bello e potente che mai. Sono davvero tante le novità, molte delle quali ereditate dai modelli di fascia superiore, che lo rendono decisamente interessante.

Schermo e tastiera rinnovati per MacBook Air

La prima novità è rappresentata dall’adozione della nuova Magic Keyboard, che va a sostituire la tastiera con meccanismo a farfalla, riprendendo gli elementi a forbice che hanno convinto maggiormente su MacBook Pro 16. La nuova tastiera garantisce quindi una maggiore robustezza e durabilità, i tasti con una corsa da 1 millimetro sono ancora più precisi e retroilluminati, con sensore di luce ambientale.

Il display Retina da 13,3 pollici, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, è ancora più bello da vedere, con la tecnologia True Tone che regola automaticamente il bianco, con il vetro che si spinge fino al margine del guscio e una maggiore nitidezza del testo, ormai quasi identico alla carta stampata.

Prestazioni superiori e più spazio di archiviazione

Cambia anche la dotazione tecnica di MacBook Air, con tanta sostanza, a partire dalle CPU Intel di decima generazione. Potete scegliere una CPU fino a Intel core i7, due volte più veloce e con uno spazio di archiviazione raddoppiato: si parte infatti da SSD da 256 GB, il doppio rispetto al modello base precedente. E potete scegliere di avere fino a 2 TB di spazio interno e 16 GB di RAM.

Migliorano le prestazioni grafiche, in crescita dell’80% grazie alla nuova scheda Intel Iris Plus Graphics e i contenuti multimediali potranno sfruttare i nuovi speaker stereo e il gruppo di tre microfoni per migliorare la cattura della voce.

Le altre novità di MacBook Air

Cresce il trackpad Force Touch, più grande del 20% rispetto alla generazione precedente, che permette di interagire in maniera diversa a seconda dell’intensità del tocco. Arriva anche Touch ID, che consente di sbloccare all’istante il Mac senza password o codici.

E grazie al lettore di impronte è possibile proteggere note, documenti e impostazioni, senza dover inserire ripetutamente la propria password. L’integrazione con Apple Pay permette al lettore di impronte di autorizzare i pagamenti, senza dover inserire indirizzo di spedizione o i dati della propria carta di credito.

La sicurezza di tutti i dati è affidata al chip T2 Security che si occupa della crittografia in tempo reale e porta la funzione “Ehi Siri” per aprire app, ascoltare musica e molto altro. Sono ora presenti due porte Thunderbolt3/USB Type-C per la ricarica, il collegamento a schermi esterni e hard disk con una larghezza di banda doppia rispetto allo standard precedente.

I nuovi MacBook Air sono interamente realizzati con alluminio riciclato, con una lega speciale che garantisce la massima robustezza e nessuna imperfezione. In questo modo Apple contribuisce a ridurre l’emissione di gas serra, salvaguardando l’ambiente.

Prezzi e disponibilità del nuovo MacBook Air

Prima di parlare di prezzi segnaliamo il programma Apple Trade In che consente di permutare un prodotto Apple per ottenere uno sconto fino a 669 euro sull’acquisto del nuovo MacBook Air.

Il nuovo MacBook Air di Apple è già acquistabile sul sito ufficiale nelle colorazioni Grigio siderale, Oro e Argento, in tre diverse configurazioni (per quanto riguarda la CPU). I prezzi partono da 1.229 euro per il modello base, con CPU Intel Core i3, 8-256 GB di memoria e arrivano fino a 2.609 euro per il modello con CPU Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 2 TB. La consegna è prevista per la seconda settimana di aprile.