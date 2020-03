Continuano gli annunci da parte di Apple che dopo aver presentato il nuovo MacBook Air e il nuovo Mac mini, pensa anche agli utenti dei dispositivi portatili. Annunciate alcune novità per iPadOS, insieme alla data di rilascio di iOS 13.4.

La data di rilascio di iOS 13.4

Sarà rilasciato il 24 marzo iOS 13.4, per il quale sono state rilasciate finora numerose versioni beta. Lo stesso giorno arriverà anche iPadOS 13.4, destinato invece ai tablet della casa di Cupertino. Tra le novità ricordiamo una toolbar ridisegnata per la posta elettronica, la condivisione delle cartelle di iCloud e alcune novità specifiche per iPadOS di cui parliamo qui sotto.

Novità per iPadOS 13.4

Se le novità per iOS 13.4 non sembrano così eclatanti, diverso è il discorso per iPadOS, che con la versione 13.4 vede il supporto ai trackpad. Si parte ovviamente da iPad Pro 2020 ma anche iPad pro 2018 potrà utilizzare la tanto attesa novità.

Oltre alla Magic Keyboard annunciata oggi, con iPadOS 13.4 sarà possibile collegare via Bluetooth anche Magic Trackpad e Magic Mouse (ma anche mouse e trackpad di terze parti) agli iPad Air, iPad e iPad Mini per sfruttare il supporto al cursore. Il cursore sarà una soluzione ibrida tra il tipico puntatore del mouse i il sistema già visto su Apple TV, variabile a seconda del contesto.

Sono ovviamente supportate le gesture in stile Mac per passare da un’app all’altra, avviare il Dock, il centro di controllo e la gestione multitasking. Per gli sviluppatori ci sono nuove API per sfruttare le novità, mentre Apple annuncia che a breve arriverà u aggiornamento per iWork che sfrutterà proprio il trackpad.

Nuovi accessori per tutti i gusti

Chiudiamo con un’ampia galleria fotografica dedicata ai tanti accessori annunciati oggi: case per iPhone 11, 11 Pro e 11 max, cover per gli iPad e una valanga di cinturini, in silicone, tessuto o pelle, per Apple Watch. A seguire le immagini.