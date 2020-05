Nel bene o nel male, gli iPhone di Apple sono l’oggetto del desiderio per tantissimi utenti e poterli acquistare a prezzi più bassi di quelli di listino di certo non guasta, ecco perché vale la pena segnalare la novità di oggi: Apple ha inserito ufficialmente iPhone XR tra i modelli acquistabili in versione ricondizionata nel proprio store online.

Apple iPhone XR ricondizionati: prezzi e versioni

Il 2020 di Apple è stato segnato dal lancio di un dispositivo decisamente controverso come iPhone SE 2020, un prodotto che ha fatto discutere fan e appassionati ma che, a dispetto di un prezzo di listino più basso del solito, non è certamente adatto a tutti per via dei vari compromessi che porta con sé.

Per questo motivo tanti utenti (o potenziali tali) della mela morsicata si stanno guardando intorno per valutare altri modelli. Se da una parte c’è iPhone 11, che è stato finora un enorme successo di vendite, dall’altra non ci si può dimenticare di iPhone XR, non troppo diverso ma con un prezzo che ha già avuto modo di calare di più.

A proposito di iPhone a prezzi scontati, le offerte online da store affidabili di certo non mancano, ma per gli utenti che preferiscono concludere il proprio acquisto da Apple l’unica via è rappresentata dai device ricondizionati, che il colosso di Cupertino è solito vendere ormai da anni. Ebbene, nella parte dello store Apple dedicata agli iPhone ricondizionati è stato appena inserito proprio iPhone XR, ecco le opzioni disponibili:

A dirla tutta, non si tratta di prezzi da strapparsi i capelli e anzi non è difficile trovare offerte migliori nel nuovo su store affidabili. In questo momento, per dire, MediaWorld ha in corso gli Apple Days, eccovi un paio di esempi:

