L’azienda specializzata in ricerche di mercato Omdia ha rilasciato un importante rapporto circa i migliori 10 smartphone durante il Q1 2020 in termini di vendite. I dati raccolti durante il primo trimestre di quest’anno svelano una situazione estremamente interessante per Apple e Samsung.

Samsung Galaxy S20+ il modello più venduto

Partendo da quest’ultima, il modello Samsung Galaxy S20+ è l’unico della gamma Samsung Galaxy S20 ad essere presente all’interno di questa classifica. Il terminale di Samsung, ancorato in 9 posizione, potrebbe sottolineare come il mercato (e quindi gli utenti) stiano puntando maggiormente sulle qualità di questo modello rispetto ad esempio a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Lo smartphone di Samsung risulta essere anche il primo smartphone 5G per quanto riguarda le vendite globali. Esso, con 3,5 milioni di unità vendute, stacca di molto il resto della gamma Samsung Galaxy S20 e gli unici terminali Huawei presenti in classifica: Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro.

Al secondo posto della classifica degli smartphone più venduti durante il Q1 2020 troviamo poi Samsung Galaxy A51, terminale di fascia media che ancora una volta sottolinea come la strategia di Samsung con la gamma Galaxy A(x) stia dando buoni frutti.

iPhone 11 vende più di iPhone XR

Spostandoci invece alle prestazioni di Apple, scopriamo che al primo posto della classifica degli smartphone più venduti troviamo il modello iPhone 11 con 19,5 milioni di pezzi. Questo, rispetto al dato relativo al Q1 2019, svela come il nuovo top di gamma di Apple sia stato in grado di superare gli ottimi risultati raggiunti da iPhone XR nello stesso periodo dell’anno scorso.

Alcuni esperti di mercato sottolineano come il focus di Apple su pochi prodotti abbia permesso all’azienda di Cupertino di accrescere l’appeal verso i suoi prodotti, merito anche di più facile scelta degli smartphone rispetto al caotico universo di dispositivi Android presenti sul mercato.