Apple potrebbe utilizzare la nomenclatura “mini” per il più piccolo della prossima gamma di iPhone 12, attesa per il mese di ottobre 2020. L’indiscrezione arriva da un noto leaker e potrebbe essere un vero inedito per gli smartphone della mela.

iPhone 12 mini sarà il nome del più piccolo dei prossimi smartphone Apple?

In base a quanto riferisce il leaker L0vetodream su Twitter, Apple utilizzerà i nomi iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max per la sua prossima gamma di smartphone iOS. Tutti questi potrebbero disporre di un display OLED, anche se ovviamente niente è stato ancora ufficialmente confermato e mancano ancora alcune settimane prima della possibile presentazione.

Si tratterebbe di una prima volta per gli smartphone Apple: la casa di Cupertino ha infatti già utilizzato diverse volte la nomenclatura “mini” per alcuni suoi prodotti (come iPod mini, Mac mini e iPad mini ad esempio), ma mai con gli iPhone. Il 2020 potrebbe dunque riservarci un inedito per la gamma Apple, che in realtà un “mini” lo ha già grazie al suo iPhone SE (2020), che può contare su uno schermo da appena 4,7″ (saranno 5,4″ sul “mini”?).

La presentazione ufficiale degli iPhone 12 dovrebbe tenersi durante il mese di ottobre, con un po’ di ritardo rispetto al solito a causa dell’emergenza COVID-9 che sta colpendo anche i colossi della tecnologia. Vi piacerebbe come nome “iPhone 12 mini” per il più piccolo della gamma? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

in copertina iPhone SE (2020)

