Le offerte eBay di questa settimana ci stanno riservando qualche sorpresa interessante: dopo il tris di TV OLED 4K e lo smartphone 5G a poco prezzo vale la pena segnalarvi lo sconto disponibile su eBay per Apple AirPods Pro, le cuffie true wireless più costose della mela morsicata.

Apple AirPods Pro in offerta su eBay

Le cuffie true wireless Apple AirPods Pro possono sembrare simili alle “classiche” AirPods e AirPods 2 a un occhio poco esperto, ma in realtà presentano qualche importante differenza. Innanzitutto si tratta di cuffie in-ear con un design rivisitato nelle linee e nelle forme, con uno stelo più corto e un aspetto meno appariscente.

Inoltre, sotto il “cofano” troviamo una funzionalità importante, ossia la cancellazione del rumore: dei microfoni ascoltano l’ambiente circostante e forniscono indicazioni alle cuffie per riprodurre un suono “opposto”, in modo da pareggiare il rumore esterno e fornire una sensazione di silenzio e, di conseguenza, una maggiore immersione nell’ascolto.

Lanciate al prezzo consigliato di 279 euro, le Apple AirPods Pro sono ora disponibili in offerta su eBay a 189,90 euro: nel caso siate interessati vi consigliamo di fare in fretta in quanto sono rimasti pochi pezzi. Per scoprire tutte le altre offerte eBay di questa settimana potete seguire questo link, mentre in fondo avete a disposizione anche la nostra recensione.

