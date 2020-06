Gli appassionati iOS attendono ormai con impazienza l’annuncio ufficiale della nuova versione del sistema operativo mobile di Apple: stiamo ovviamente parlando di iOS 14.

Ma quali degli attuali dispositivi potranno essere aggiornati ad iOS 14? Stando alle ultime indiscrezioni, tutti gli iDevice che attualmente fanno girare iOS 13 saranno supportati dalla nuova versione del sistema operativo.

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, Apple quest’anno non lascerebbe indietro nessun dispositivo, inclusi iPhone 6s e iPhone 6s Plus che, lanciati nel 2015, sarebbero supportati fino al 2021. Per saperne di più dovremo attendere l’evento di lancio, in programma per il 22 giugno.

In arrivo il servizio Apple News+ Audio

Ed a proposito dell’attuale versione del sistema operativo del colosso statunitense, il suo team di sviluppatori ha rilasciato la prima beta di iOS 13.5.5, tra le cui feature vi è anche Apple News+ Audio.

Apple News+ Audio sarà disponibile tramite l’app Notizie esistente, che visualizzerà una nuova scheda “Audio”. L’interfaccia è molto simile a quella dell’app News ma consentirà agli utenti di avere accesso a diverse notizie audio registrate (è possibile toccare il pulsante Riproduci per ascoltare tutte le notizie recenti o sceglierne una specifica).

Tra le altre feature di questo servizio troviamo l’integrazione con Siri e la possibilità per i non abbonati di ascoltare l’anteprima delle ultime notizie. Al momento non è certo se questo servizio sarà introdotto con la versione pubblica di iOS 13.5.5.