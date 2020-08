Twitch è ad oggi la piattaforma di streaming più importante e seguita al mondo, soprattutto a seguito della chiusura ufficiale di Microsoft Mixer che ha lasciato YouTube e Facebook Gaming come unici antagonisti al servizio di proprietà di Amazon.

Twitch Prime diventa Prime Gaming

In base ad alcune informazioni contenute in una email che Amazon avrebbe inviato ai partner di Twitch finita nelle mani del sempre ben informato Rod ‘Slasher’ Breslau, sembra che la compagnia sia in procinto di svelare una novità per quanto riguarda il branding di Twitch ed in particolare di Twitch Prime.

Per chi non lo sapesse Twitch Prime è un servizio direttamente collegato all’account Amazon Prime che permette agli utenti di accedere a sconti su alcuni giochi ed include anche la visione dello streaming senza pubblicità. Per allineare Twitch Prime al branding degli altri servizi di Amazon, la compagnia avrebbe deciso di modificarlo semplicemente in Prime Gaming.

Infatti, da come si può leggere all’interno del testo relativo alla comunicazione inviata tramite email, Amazon annuncia che “dopo quattro anni, Twitch Prime verrà cambiato in Prime Gaming per rendere più chiaro per i membri di Prime Gaming scoprire tutti i vantaggi di gioco offerti dalla loro iscrizione, inclusi i contenuti indispensabili per i giochi più giocati al mondo e gli abbonamenti mensili gratuiti per aiutarti a far crescere il tuo pubblico tra i milioni di membri Amazon Prime in tutto il mondo“.

A parte questa interessante novità, l’email non fa riferimento ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda Twitch o altro.