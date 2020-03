Le novità di Amazon Prime Video non si fermano ovviamente al mese di marzo. Nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming saranno protagonisti tanti nuovi film e serie TV, alcuni dei quali prodotti proprio dal colosso dell’e-commerce: andiamo a scoprire i contenuti più interessanti in arrivo.

Le novità di Amazon Prime Video di aprile e maggio 2020

È ancora presto per avere una lista dettagliata delle novità in arrivo su Amazon Prime Video nei mesi di aprile e maggio 2020, ma possiamo comunque dare uno sguardo a ciò che è già stato annunciato: tra i contenuti disponibili tra qualche settimana troviamo serie TV inedite, attese nuove stagioni e anche l’intrigante film Amazon Original dell’emergente Andrew Patterson. Non necessariamente le date comunicate corrisponderanno alla disponibilità in Italia.

The Walking Dead: World Beyond

Nuova serie ambientata nel mondo di The Walking Dead (attualmente in onda su Fox con la decima stagione), The Walking Dead: World Beyond è uno spin-off che vede protagoniste due ragazze, alle prese con il mondo post-apocalittico popolato da orde di zombie. Sarà disponibile su Amazon Prime Video dal mese di aprile 2020.

Tales From the Loop

Tales From the Loop è una nuova serie TV di fantascienza basata sulle opere di Simon Stålenhag (che ricopre il ruolo di co-produttore esecutivo). In un mondo popolato da macchine e strane creature, un enorme macchinario è stato costruito per spiegare i grandi misteri dell’universo: questo sarà però la causa di alcuni misteriosi eventi. Tales From the Loop sarà disponibile dal 3 aprile 2020.

Future Man – 3a stagione

Giunge al termine con la terza stagione la storia di Future Man, serie TV di fantascienza che spazia nel comedy e nella parodia. Protagonisti Josh Futturman (interpretato da Josh Hutcherson di Hunger Games) e i suoi compagni, che chiuderanno l’avventura con tante sorprese. La terza e ultima stagione di Future Man arriverà su Amazon Prime Video nel mese di aprile 2020.

Dispatches from Elsewhere

Nuova serie TV targata AMC che vede tra i protagonisti Jason Segel (Marshall Eriksen di “How I met your mother”), alle prese insieme a un gruppo di persone comuni con un mistero che si snoda in profondità, più di quanto si immagini. Amazon Prime Video si è accaparrata i diritti, e Dispatches from Elsewhere sarà disponibile nel mese di maggio 2020.

The Vast of Night

Concludiamo con l’atteso film del regista emergente Andrew Patterson. The Vast of Night è un thriller di fantascienza ambientato alla fine degli anni ’50 con protagonisti un presentatore radiofonico e un centralinista: questi scoprono sulle onde radio della loro cittadina una misteriosa frequenza, che li spingerà a investigare cambiando per sempre le loro vite. The Vast of Night arriverà su Amazon Prime Video nel mese di maggio 2020.