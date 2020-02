Manca davvero poco al ritorno in onda di due serie molto amate dal pubblico italiano, in particolare da quello abbonato a Sky. Su Fox e Fox Life stanno infatti per ritornare The Walking Dead, con gli ultimi quattro episodi della decima stagione e Grey’s Anatomy con la seconda parte della sedicesima stagione.

Attenzione spoiler, da questo punto in poi ci saranno alcune anticipazioni sulle nuove puntate, in onda a partire dal 24 febbraio, quindi se non volete rovinarvi troppo la sorpresa potete interrompere qui la lettura. Se invece volete sapere qualcosa di più, eccovi qualche anteprima.

The Walking Dead – decima stagione seconda parte

Le nuove puntate, in onda su FOX alle ore 21:00, sono trasmesse a sole 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti e riprendono dagli eventi accaduti prima della pausa. Il gruppo guidato da Daryl e Carol è caduto in una trappola e Michonne è ancora alla ricerca della base navale che dovrebbe custodire le armi destinate a sovvertire l’esito della guerra contro i Sussurratori.

Si ripartirà dunque dalla situazione delicata nella grotta e sarà interessante capire chi riuscirà a salvarsi. Negli episodi rimanenti verrà dato spazio alla voce sentita alla radio e in ogni puntata ci saranno dei colpi di scena in vista di un finale epico. Attenzione però perché l’ultimo episodio terminerà con un cliffhanger che terrà gli spettatori col fiato sospeso fino alla prossima stagione.

Grey’s Anatomy – sedicesima stagione seconda parte

Anche Grey’s Anatomy, in onda da lunedì 24 febbraio alle 22:00 (anche se dal 2 marzo tornerà alle ore 21:00) riprenderà da una situazione delicata con medici e vigili del fuoco intrappolati nel bar. In questo caso c’è un ritardo di circa un mese rispetto alla programmazione negli USA ma vi diciamo solo che ci saranno molti feriti tra gli specializzandi del Seattle Grey Sloan e che scopriremo che fine ha fatto il dottor Karev.

Amelia dovrà trovare il coraggio di fare chiarezza sulla sua gravidanza e Meredith sarà alle prese con nuovi dubbi di cuore: Andrew o il nuovo pediatra Cormac Heyes? In questa seconda parte di stagione, oltre agli intrecci sempre più fitti con Station 19, vedremo anche Sarah Rafferty (Suits) che darà del filo da torcere a Andrew e Miranda a causa di una misteriosa sintomatologia.

L’appuntamento è dunque per il 24 febbraio quando riprenderanno The Walking Dead e Grey’s Anatomy a partire dalle 21. Segnatevi un promemoria per non perdervi gli avvincenti finali di stagione.