Amazon annuncia oggi Alexa Skill Blueprint, un nuovo modo per creare le proprie Skill e le risposte personalizzate per Alexa. Ora tutti possono creare le proprie Skill personalizzate in pochi minuti attraverso una serie di modelli di facile utilizzo: vediamo come fare.

Cos’è Alexa Skill Blueprint

Alexa Skill Blueprint è un nuovo modo per creare Skill e risposte personalizzate per Alexa. Al momento sono disponibili 12 Skill Blueprint, ma in futuro ne verranno introdotte altre in modo da offrire sempre di più agli utilizzatori dell’assistente virtuale.

Con questa novità ora tutti possono creare le proprie esperienze personalizzate per Alexa in pochi minuti, rendendo l’assistente ancora più utile all’interno della propria casa (e non solo): basta semplicemente compilare un template già strutturato e inserire le informazioni che si desiderano nei campi indicati. Ad esempio ci si può divertire nel personalizzare le risposte a “Alexa, qual è la migliore città?”, oppure “Alexa, chi ha il miglior senso dell’umorismo?”, oppure ancora sorprendere amici e parenti con esilaranti frecciatine e prese in giro.

Le Skill personalizzate saranno visibili solo sui dispositivi associati al proprio account Amazon, ma volendo possono essere rese pubbliche all’interno dello store Alexa Skill. Non c’è un limite al numero di Skill che si possono creare.

Utilizzare Alexa Skill Blueprint è molto semplice, come dichiarato anche da Steve Rabuchin, Vice President della sezione Amazon Alexa: “Per iniziare non è necessario avere esperienza di programmazione o nella realizzazione di Skill. La mia famiglia ha creato in pochi minuti la nostra Skill dedicata alle frecciatine sarcastiche, ed è stato davvero divertente interagire con Alexa in un modo totalmente nuovo e personalizzato.”

Come creare Skill personalizzate con Alexa Skill Blueprint

Creare Skill personalizzate con Alexa Skill Blueprint è facile ed è sufficiente seguire questi passaggi:

selezionare il template desiderato sul sito Alexa Skill Blueprint, optando per uno tra i 12 modelli attualmente disponibili nelle 4 categorie (Divertimento e giochi, A casa, Comunità e organizzazioni, Apprendimento e conoscenza); personalizzare i modelli con i contenuti desiderati; confermare con un semplice click e la propria Skill sarà disponibile su tutti i dispositivi Alexa associati all’account Amazon.

Alexa Skill Blueprint è disponibile da oggi in Italia: per maggiori informazioni e per iniziare potete seguire questo link.

