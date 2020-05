Amazfit Bip S arriva oggi su Amazon dopo una prima disponibilità esclusiva sullo store ufficiale del marchio in coppia con le cuffie true wireless Amazfit PowerBuds. A seguire le informazioni sul prezzo e i link per acquistare il nuovo smartwatch super economico di casa Amazfit.

Amazfit Bip S è disponibile su Amazon

Per chi non lo sapesse, Amazfit Bip S è uno smartwatch di fascia economica, arrivato sul mercato nei primi giorni del 2020 con una serie di caratteristiche interessanti, specie se rapportate al prezzo di vendita.

Monta uno schermo transreflective da 1,28 pollici di diagonale con risoluzione 176 x 176 pixel che nasconde un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, un modulo GPS/GLONASS e del Bluetooth 5.0 e una batteria da 190 mAh che promette addirittura trenta giorni di autonomia, secondo quanto dichiarato dal produttore..

Non mancano inoltre su Amazfit Bip S dei profili sportivi, 10 di default, funzioni smart per la gestione della riproduzione musicale, feature per la salute e altro ancora.

Ebbene, tale smartwatch di casa Huami è disponibile su Amazon, acquistabile per il momento nella sola colorazione nera a 69 euro, con in più 12 euro di spedizione. Le altre colorazioni di Amazfit Bip S, probabilmente, saranno disponibili nei prossimi giorni.

Acquista Amazfit Bip S su Amazon