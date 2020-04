A due settimane dal lancio, Amazfit Bip S e Amazfit PowerBuds sono disponibili all’acquisto in Italia sullo store ufficiale di Amazfit, in preordine. Uno smartwatch super economico il primo, delle cuffie piuttosto intriganti le seconde: ecco i prezzi e i link per acquistarli.

Prezzi e disponibilità di Amazfit Bip S e Amazfit PowerBuds

Amazfit Bip S è uno smartwatch particolarmente economico (che vedete in copertina), dotato di un chip GPS, di un sensore ottico PPG per misurare la frequenza cardiaca, di una batteria che promette trenta giorni di autonomia e di funzioni smart pensate per la salute, il tutto in un peso piuma, appena 31 grammi.

Le Amazfit PowerBuds sono invece delle cuffie true wireless particolarmente interessanti perché dotate di un rilevatore PPG capace di misurare la frequenza dei battiti cardiaci, una chicca non proprio comune, specie al prezzo al quale vengono vendute.

Si tratta tuttavia di un prodotto che assicura un’autonomia di 8 ore con una sola ricarica, che dispone di una custodia che fa da power bank e dei classici comandi touch utili per la gestione.

Ecco, sono proprio questi i prodotti che arrivano sullo store online di Amazfit, disponibili in preordine con la spedizione prevista fra il 10 e il 15 maggio 2020. Amazfit Bip S è disponibile in nero e in rosa a 69,99 euro, Amazfit PowerBuds in nero, e costa 89,99 euro.

Per le altre colorazioni, presumiamo ci sia ancora da pazientare, ma intanto, ecco i link per l’acquisto.

Acquista Amazfit Bip S a 69,99 euro

Acquista Amazfit PowerBuds a 89,99 euro

Leggi anche: migliori cuffie true wireless