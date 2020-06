Apple è pronta a lanciare le AirPods 3 e, secondo il famoso analista di Apple Ming-Chi Kuo, arriveranno molto probabilmente nei primi mesi del 2021.

Secondo alcune indiscrezioni dovrebbero avere un design molto simile a quello delle AirPods Pro, ciò che possiamo quindi aspettarci è un design in-ear, con punte in silicone morbide e flessibili, mentre per quanto riguarda le feature è realistico pensare che le AirPods 3 saranno impermeabili, con una funzione di riduzione del rumore più avanzata rispetto al passato e una qualità del suono migliorata.

AirPods 3: il prezzo è ancora un mistero

Kuo ha anche dichiarato che i futuri iPhone 12 non includeranno le AirPods nella confezione, mossa che dovrebbe aumentare le vendite degli auricolari. Questa scelta è in linea con i dati di vendita del gigante della tecnologia, che vedono la sua offerta di dispositivi audio come la più venduta della categoria. Sfortunatamente, il prezzo delle AirPods 3 non è noto, ma si teorizza che potrebbe aggirarsi tra i 199 e i 249 $.

In ultimo, l’analista si è detto fiducioso che il lancio sul mercato delle AirPods 3 sarà supportato da una massiccia campagna promozionale, secondo lui in arrivo durante la seconda metà del 2020. È probabile che in questo contesto verranno sviluppate delle offerte a prezzo scontato per chi decidesse di acquistare sia le cuffie che il nuovo iPhone, ma al momento non ci sono informazioni precise a tal riguardo.

