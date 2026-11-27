La promo Black Friday di AliExpress entra nel vivo: a partire dalla mezzanotte di oggi, ovvero nel giorno in cui ricorre il Black Friday vero e proprio, il colosso dell’e-commerce è il posto giusto per fare dei veri e propri affari.

Questa promozione, che proseguirà fino alle 23:59 di giovedì 3 dicembre 2026 (coprendo anche il Cyber Monday), combina i soliti prezzi super interessanti, coupon sconto esclusivi ma limitati (quindi conviene essere svelti e prenotarli in anticipo anche se non li utilizzerete subito) che permettono di risparmiare sul singolo ordine e un altro modo per risparmiare ulteriormente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa promozione, oltre ad alcuni esempi di prodotti in offerta.

La promo “Black Friday” di AliExpress entra nel vivo

Dalla mezzanotte di oggi, la promozione Black Friday di AliExpress entra nel vivo e diventa ancora più interessante: fino alle 23:59 di giovedì 3 dicembre 2026, il colosso cinese dell’e-commerce ci farà compagnia nel periodo dello shopping per eccellenza, con tante occasioni per acquistare regali di Natale e, perché no, farsi un bel regalo.

Questa promozione prevede prezzi super su tantissimi prodotti (come console, giochi, computer, smartwatch e molto altro), un sacco di coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 70 euro sul totale dell’ordine di prodotti e un ulteriore metodo di risparmio.

Coupon sconto (prenotateli prima possibile)

I coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

ITBF03 – BFIT03 – TUTTOA03 – 3 euro di sconto su ordini da 18 euro

– – – 3 euro di sconto su ordini da 18 euro ITBF05 – BFIT05 – TUTTOA05 – 5 euro di sconto su ordini da 37 euro

– – – 5 euro di sconto su ordini da 37 euro ITBF13 – BFIT13 – TUTTOA13 – 13 euro di sconto su ordini da 79 euro

– – – 13 euro di sconto su ordini da 79 euro ITBF20 – BFIT20 – TUTTOA20 – 20 euro di sconto su ordini da 125 euro

– – – 20 euro di sconto su ordini da 125 euro ITBF40 – BFIT40 – TUTTOA40 – 40 euro di sconto su ordini da 245 euro

– – – 40 euro di sconto su ordini da 245 euro ITBF55 – BFIT55 – TUTTOA55 – 55 euro di sconto su ordini da 335 euro

– – – 55 euro di sconto su ordini da 335 euro ITBF70 – BFIT70 – TUTTOA70 – 70 euro di sconto su ordini da 435 euro

Sconti PayPal: ulteriore risparmio per pochi giorni

Un’altra componente importante della promo “Black Friday” targata AliExpress sono gli Sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti fino ad esaurimento a partire dalla mezzanotte di oggi. È possibile ottenere:

10 euro di sconto su una spesa minima di 99 euro

su una spesa minima di 99 euro 18 euro di sconto su una spesa minima di 159 euro

su una spesa minima di 159 euro 28 euro di sconto su una spesa minima di 239 euro

Termini e condizioni della promo “Black Friday” di AliExpress

AliExpress informa che la promo “Black Friday“, attiva dalla mezzanotte di giovedì 19 novembre 2026 fino alle 23:59 di giovedì 3 dicembre 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Ecco alcuni prodotti in offerta con la promo “Black Friday” di AliExpress

La promo Black Friday di AliExpress consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta prodotti Apple, wearable, console e giochi, computer e molto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.