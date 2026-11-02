La seconda compagnia low cost d’Europa, easyJet, si prepara a introdurre la connessione Wi-Fi ad alta velocità sui propri voli grazie a Starlink. La compagnia aerea britannica ha annunciato ufficialmente una collaborazione con SpaceX che porterà Internet a bordo dei suoi aerei a partire dal 2027, permettendo ai passeggeri di navigare, guardare contenuti in streaming e giocare online durante il viaggio.

L’installazione delle antenne satellitari inizierà nella prima metà del 2027 e dovrebbe concludersi entro l’inizio del 2028. Il progetto coinvolgerà la flotta di Airbus A320, A320neo e A321neo con un’implementazione graduale che renderà il servizio disponibile progressivamente su un numero crescente di voli easyJet.

Al momento, però, la compagnia non ha ancora comunicato quale sarà il prezzo richiesto ai passeggeri per accedere alla connessione. EasyJet ha dichiarato che maggiori dettagli sul costo e sulle eventuali modalità di accesso gratuito saranno condivise in un secondo momento ma, considerando la natura low cost della compagnia, è plausibile che il Wi-Fi venga proposto come un servizio aggiuntivo a pagamento.

La tecnologia di Starlink si basa su una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa, progettata per offrire una connessione Internet veloce e a bassa latenza anche in luoghi remoti. A differenza dei sistemi tradizionali utilizzati già su alcuni aerei, la soluzione di Elon Musk dovrebbe consentire di utilizzare i propri dispositivi in modo simile a quanto avviene a terra, con velocità paragonabili.

Oltre alla navigazione e allo streaming di contenuti, easyJet prevede che il servizio possa essere utilizzato anche per controllare lo stato del volo in tempo reale tramite l’app ufficiale, consultare informazioni sulla destinazione e, in futuro, ordinare dal menu di bordo direttamente dal proprio posto.

COMING SOON on @easyJet flights… the fastest Wi-Fi in the sky – powered by @Starlink 🎥 🎬 🍿✈️ https://t.co/3jTR17wuSH — easyJet (@easyJet) October 26, 2026

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La scelta di easyJet riaccende il confronto con Ryanair

L’annuncio di easyJet ha immediatamente riacceso la scintilla con Ryanair, che ha reagito alla notizia pubblicando su X l’emoji di una pecora in risposta al post della compagnia inglese. Il messaggio lascia poco spazio alle interpretazioni e sembra suggerire come la concorrente si sia sottomessa alle scelte di Elon Musk.

Ryanair ha, infatti, escluso categoricamente l’installazione di Starlink sui propri velivoli, ritenendo che il peso delle antenne e delle apparecchiature aumenterebbe inesorabilmente i consumi di carburante e il costo finale per i passeggeri. Secondo Michael O’Leary, manager di Ryanair, i clienti difficilmente sarebbero disposti a pagare un contributo extra per una connessione a Internet da utilizzare durante voli relativamente brevi.

La posizione di Ryanair aveva provocato anche la reazione dello stesso Elon Musk, che aveva criticato pubblicamente O’Leary sui suoi social. L’annuncio di easyJet aggiunge quindi un ulteriore tassello alla lunga disputa tra il fondatore di SpaceX e la compagnia irlandese più famosa d’Europa ma, nonostante il rifiuto di quest’ultima e di Delta Air Lines di adottare Starlink, la tecnologia satellitare sta conquistando una fetta sempre più ampia del settore dell’aviazione.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, almeno 50 compagnie aeree hanno già siglato un accordo con SpaceX per portare la connessione sui propri voli. Diversi grandi vettori, prevalentemente americani o a lungo raggio, hanno già iniziato a offrire il servizio ad alta quota. Nei prossimi mesi la rete si estenderà ulteriormente grazie al gruppo Lufthansa, che ha confermato l’intenzione di introdurre la connettività di Starlink anche sui voli ITA Airways, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines in futuro.