Dopo averlo mostrato in anteprima durante IFA 2026, Hisense si appresta ora a portare in Italia il nuovo Hisense P1, un videoproiettore laser che si inserisce nella strategia del produttore orientata all’espansione nel segmento dei proiettori smart compatti e portatili, proponendosi come soluzione versatile pensata sia per l’intrattenimento domestico che per l’uso in mobilità.

Design cilindrico integrato su uno stand orientabile a 360°, batteria ricaricabile da 20.000 mAh, tecnologia di proiezione Triple Color Laser (RGB) e sistema operativo VIDAA OS sono solo alcune delle peculiarità di questo videoproiettore che si configura come ideale per coloro che desiderano uno schermo di ampie dimensioni senza i vincoli di un’installazione fissa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Hisense P1 debutta in Italia

Come anticipato in apertura, Hisense P1 debutta in Italia e si configura come la nuova proposta nella gamma di videoproiettori laser dell’azienda.

Il dispositivo presenta una struttura cilindrica compatta, dal peso contenuto di 2,1 kg, con un gimbal stand integrato regolabile verticalmente a 360° che consente di indirizzare la proiezione verso pareti o soffitti senza dovere ricorrere a supporti o treppiedi esterni.

Sorgente Laser RGB e proiezione fino a 150 pollici

L’Hisense P1 adotta un motore ottico basato sulla tecnologia Triple Color Laser (RGB) che è in grado di coprire fino al 110% dello spazio colore BT.2020, con un flusso luminoso che raggiunge i 1.000 ANSI lumen (stando ai dati dichiarati) e una durata stimata della sorgente laser pari a circa 30.000 ore di utilizzo (ovvero dieci anni, qualora venisse sfruttato ogni giorno per 8 ore al giorno).

La diagonale proiettata a parete (o a soffitto) varia da 65 pollici a 150 pollici e viene gestita da un’ottica con rapporto di tiro tra 1:1 e 1,3:1 con zoom ottico 1,3x. Dal punto di vista della risoluzione, il proiettore offre un’uscita nativa in Full HD, garantendo al contempo la compatibilità con segnali in ingresso fino al 4K.

Abbiamo poi il supporto ad HDR10 e HLG, la presenza della Filmmaker Mode (per il rispetto del profilo cromatico originale dei contenuti cinematografici) e altre funzioni come le Brightness and Scenario Enhancer Mode e la Game Mode. A completare la dotazione abbiamo la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort per la bassa emissione di luce blu durante le sessioni di visione.

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Audio stereo, connettività e telecomando

Hisense P1 mette a disposizione degli utenti l’audio stereo che fuoriesce da due altoparlanti da 7 W, con una potenza complessiva da 14 W. Essi supportano la decodifica per DTS:X, DTS Virtual:X e Dolby Audio.

Sul fronte della connettività, cablata e wireless, il proiettore dispone di una porta HDMI 2.1 (con supporto eARC e ALLM) e di una porta USB-A (USB 3.0), oltre a supportare il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 5 (802.11 ac).

Il telecomando fornito in dotazione dispone dei tasti retroilluminati che ne facilitano l’utilizzo anche in ambienti bui: nella parte bassa, sono presenti quattro pulsanti per lanciare le app più popolari (Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+).

Sistema operativo e batteria integrata

Hisense P1 ruota attorno al SoC Pentonic 700 (MT9618) di MediaTek, affiancato da 3 GB di memoria RAM e da 32 GB di spazio di archiviazione, mentre l’interfaccia utente è gestita dalla piattaforma VIDAA OS (in versione 9.6) che mette a disposizione degli utenti le principali app di streaming.

Sono inoltre presenti il supporto al cloud gaming (tramite VIDAA Games) ed estensioni come Xbox Cloud Gaming con possibilità di connettere direttamente controller da gioco wireless. Per quanto concerne la condivisione di contenuti da smartphone o computer abbiamo il supporto ai protocolli AirPlay 2 e Miracast.

Un’altra peculiarità di Hisense P1 è la sua batteria da 20.000 mAh che, stando a quanto dichiarato da Hisense, garantisce 2,5 ore di riproduzione video continua (o 5 ore in modalità di riproduzione solo audio a schermo spento), permettendo agli utenti di poter guardare un film anche in assenza di prese di correnti vicine. C’è ovviamente la possibilità di utilizzare il proiettore anche collegato alla normale rete elettrica.

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Specifiche tecniche di Hisense P1

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Hisense P1.

Dimensioni: 132 x 112 x 253 mm

x x Peso: 2,1 kg

Materiali: plastica

Stand: gimbal (regolabile verticalmente a 360°)

(regolabile verticalmente a 360°) Proiezione: Triple Color Laser (RGB) da 0,33″ Dimensioni proiezione da 65″ a 150″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel) Contrasto di 6000:1 Luminosità da 1.000 ANSI lumen Frequenza: 50 Hz, 60 Hz HDR10, HLG, Filmmaker Mode Brightness and Scenario Enhancer Mode Game Mode, 3D Function Upscaling in 4K

da Audio: stereo (2x 7 W) Equalizzatore personalizzato DTS:X, DTS Virtual:X, Dolby Audio

(2x 7 W) SoC: MediaTek Pentonic 700 RAM da 3 GB Memoria interna da 32 GB

Connettività: Wi-FI 5 , Bluetooth 5.1

, Porte: HDMI 2.1 (CEC, eARC), USB-A (USB 3.0)

(CEC, eARC), (USB 3.0) Batteria: 20.000 mAh ricaricabile

ricaricabile Sistema operativo: VIDAA OS (v9.6) App (Global): Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, Prime Video App (Italia): Timvision, Chili TV, Rai Play VIDAA Games Xbox Cloud Games



Immagini di Hisense P1

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Disponibilità e prezzo di Hisense P1

Il nuovo Hisense P1 è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, lunedì 23 novembre 2026, al prezzo consigliato di 1.199 euro ma, nel primo periodo successivo al lancio, può essere acquistato al prezzo promozionale di 999 euro (con 200 euro di risparmio).