Hisense continua ad ampliare il proprio raggio d’azione ben oltre le sole TV, come avevamo visto la scorsa settimana con il lancio dell’insolito smartphone A10 a doppio schermo; a IFA 2026 l’azienda presenta ora la propria visione per l’era dell’intelligenza artificiale applicata alla casa, con elettrodomestici pensati per evolvere da dispositivi passivi ad assistenti intelligenti capaci di anticipare le esigenze degli utenti, e annuncia contestualmente il rinnovo della partnership con UEFA fino a EURO 2028.

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Il nuovo sistema operativo V AIOS per la casa connessa

A IFA 2026, Hisense presenta la nuova generazione del proprio sistema operativo per la casa connessa, V AIOS, che utilizza l’intelligenza artificiale per gestire l’intero ambiente domestico.

Facendo leva su oltre dieci anni di esperienza con le piattaforme VIDAA e ConnectLife, l’azienda punta a creare una smart home che non si limita a connettere TV ed elettrodomestici, ma comprenda abitudini, bisogni e relazioni tra i membri della famiglia; V AIOS è progettato per riconoscere le esigenze degli utenti, adattarsi alle diverse generazioni presenti in casa e coordinare contemporaneamente dispositivi, contenuti e servizi.

Hisense pone comunque l’accento su privacy, trasparenza ed elaborazione locale dei dati tramite Edge AI, con l’obiettivo di costruire un sistema fondato non solo sulle capacità dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto sulla fiducia degli utenti.

Al centro di questa trasformazione c’è ConnectLife, la piattaforma cloud che connette TV, dispositivi mobili ed elettrodomestici in un ecosistema smart home integrato; attraverso intelligenza artificiale avanzata, interazione multimodale tra voce, visione e linguaggio naturale, intelligenza emotiva e scambio di dati tra dispositivi.

ConnectLife abilita servizi proattivi negli ambiti della cucina, della cura del bucato, della qualità dell’aria, della gestione energetica e dell’assistenza post-vendita, integrandosi inoltre con piattaforme esterne, rivenditori e fornitori di servizi energetici.

Elemento chiave della trasformazione è una nuova generazione di elettrodomestici AI Companion, progettati per tre aree principali della vita domestica, cucina, cura del bucato, aria ed energia, capaci di automatizzare e adattare le attività quotidiane, dalla creazione di ricette e gestione delle impostazioni di cottura fino all’ottimizzazione dei programmi di lavaggio e alla regolazione del clima domestico in base alle preferenze dell’utente.

Con un’ulteriore espansione prevista già nel 2026, gli assistenti intelligenti ConnectLife puntano a spostare l’attenzione dalla gestione dei dispositivi all’erogazione di servizi smart e user-friendly.

Con 41 stabilimenti produttivi, 32 centri R&D e 65 società nel mondo, Hisense si è affermata nell’ultimo decennio come uno dei brand globali a più rapida crescita, presente in oltre 160 mercati; i ricavi complessivi sono raddoppiati nel periodo, raggiungendo 31,4 miliardi di dollari nel 2025, mentre i ricavi sui mercati esteri sono aumentati del 300%, arrivando a 15,5 miliardi di dollari. In Europa, Hisense Europe prevede di superare quest’anno i cinque miliardi di euro di ricavi, con l’obiettivo di raggiungere una quota di mercato del 10%.

Il calcio ha avuto un ruolo rilevante nella costruzione della visibilità del brand: nel 2016 Hisense era stato il primo sponsor cinese nei 56 anni di storia del campionato UEFA EURO, e da allora la partnership è stata rafforzata progressivamente, fino a UEFA EURO 2024, quando l’azienda, in qualità di fornitore ufficiale degli schermi VAR, aveva contribuito a migliorare accuratezza ed equità delle decisioni arbitrali.

Come annunciato proprio a IFA 2026, Hisense sarà partner ufficiale anche del prossimo campionato UEFA EURO 2028.

“Le grandi partnership si costruiscono nel tempo, e il nostro percorso con UEFA riflette proprio questa convinzione“, ha dichiarato Catherine Fang, VP di Hisense Group.

“Come primo sponsor cinese di UEFA EURO, nell’ultimo decennio siamo andati oltre la semplice sponsorizzazione del brand, diventando il display technology partner dedicato di UEFA e crescendo fianco a fianco. Attraverso tecnologie all’avanguardia ed esperienze immersive, avviciniamo il pubblico all’emozione del calcio. Guardando al futuro, siamo entusiasti di scrivere insieme a UEFA il prossimo capitolo, creando momenti ancora più significativi per i fan di tutto il mondo”.

Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director, ha, infine, aggiunto:

“Siamo lieti di proseguire la nostra partnership con Hisense per UEFA EURO 2028. Il loro impegno costante nel calcio europeo attraverso quattro edizioni consecutive di EURO dimostra la solidità della nostra relazione e una comune ambizione: creare esperienze significative per i fan. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per rendere memorabile il prossimo EURO”.

Due riconoscimenti EcoVadis Platinum consecutivi

Oltre al marketing, Hisense punta anche su investimenti di lungo periodo e risultati sul fronte della sostenibilità: da questo punto di vista Hisense Europe ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento EcoVadis Platinum, il più alto assegnato dalla piattaforma, per la propria base produttiva europea Gorenje, posizionandosi nel top 1% di oltre 150.000 aziende valutate a livello globale. Gorenje risulta l’unico produttore di grandi elettrodomestici al mondo a vantare questo risultato.

I visitatori di IFA a Berlino potranno scoprire le ultime novità in ambito elettrodomestici e servizi smart home dei brand Hisense, Gorenje e Asko presso l’area espositiva Hisense, nella Hall 23a, fino al 9 settembre.