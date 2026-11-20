Dopo quasi tre anni di attesa, Netflix si prepara finalmente a riportare sul piccolo schermo Il problema dei 3 corpi. La serie fantascientifica tornerà sulla piattaforma il 14 gennaio, con una seconda stagione anticipata da un nuovo trailer ricco di sequenze d’azione e scenari fantascientifici. Un ritorno atteso dai fan, soprattutto considerando il buon riscontro ottenuto dal primo capitolo.

La seconda stagione de Il problema dei 3 corpi è in arrivo su Netflix

La nuova stagione continuerà ad adattare la trilogia di romanzi Alla ricerca del passato della Terra dello scrittore cinese Cixin Liu, un’opera che da decenni rappresenta un fenomeno internazionale. Netflix ha già confermato anche una terza e ultima stagione, che permetterà di portare a conclusione la storia.

Per chi non avesse ancora recuperato il primo capitolo, Il problema dei 3 corpi è una serie creata da David Benioff e D.B. Weiss, gli stessi autori diventati famosi per il lavoro su Game of Thrones; al progetto ha partecipato anche Alexander Woo, già coinvolto in produzioni televisive come The Terror, True Blood e Wonderfalls.

La storia racconta un’invasione aliena che si sviluppa attraverso diverse generazioni, la prima stagione si era distinta per la sua realizzazione visiva e per le interpretazioni del cast, nel quale figurano Benedict Wong, Liam Cunningham e Rosalind Chao. Il debutto aveva inoltre riscosso un discreto successo per Netflix, contribuendo probabilmente a rendere possibile la prosecuzione dell’adattamento.

Resta da capire come gli autori abbiano deciso di affrontare alcuni degli aspetti narrativi più delicati dei romanzi originali, Alexander Woo ha sempre indicato come principio guida della serie la volontà di mantenere lo spirito delle opere di Cixin Liu, bisognerà quindi attendere i nuovi episodi per scoprire come questa impostazione verrà tradotta sullo schermo.

C’è però una notizia meno positiva per chi sperava in una stagione particolarmente lunga: il secondo capitolo sarà composto da sei episodi, contro gli otto della prima stagione. Una riduzione che potrebbe lasciare meno spazio allo sviluppo delle vicende, anche se sarà necessario attendere la pubblicazione per valutare il risultato.

Tutti e sei gli episodi saranno diretti da Jeremy Podeswa e Miguel Sapochnik, due registi con una lunga esperienza proprio in Game of Thrones; il loro coinvolgimento rappresenta un ulteriore legame con il passato televisivo dei creatori della serie.

L’appuntamento con Il problema dei 3 corpi è dunque fissato al 14 gennaio su Netflix. Dopo una pausa di quasi tre anni, la produzione tornerà con sei nuovi episodi, mentre una terza stagione, già confermata, chiuderà definitivamente il percorso dell’adattamento.