Apple ha compiuto progressi significativi sul fronte della riparabilità dei propri dispositivi, ma a quanto pare non tutti i prodotti seguono la stessa direzione. A dimostrarlo è il nuovo Apple HomeView, il display per la casa intelligente lanciato la scorsa settimana e finito sotto gli strumenti di iFixit per un’analisi approfondita dei suoi componenti interni. Il risultato dello smontaggio è tutt’altro che incoraggiante: tra adesivi particolarmente resistenti, connettori fragili e componenti difficili da raggiungere, intervenire sul dispositivo può trasformarsi in un’impresa decisamente complicata.

Il team di iFixit ha pubblicato la propria analisi, mettendo in evidenza diverse scelte progettuali che sembrano privilegiare l’assemblaggio in fabbrica rispetto alla possibilità di intervenire sul prodotto nel corso degli anni. Non mancano alcuni aspetti positivi, soprattutto nella base, ma nel complesso il dispositivo ha deluso le aspettative dei tecnici.

Il display incollato e i componenti interni rendono difficile ogni intervento

Le aspettative iniziali erano relativamente positive. iFixit aveva già smontato numerosi iPad e HomePod, osservando come Apple avesse progressivamente migliorato l’accessibilità dei componenti interni. Basti pensare alla seconda generazione di HomePod, apribile senza danneggiare nulla, oppure agli iPad più recenti, che hanno introdotto una maggiore facilità di accesso alla batteria, porte USB-C sostituibili e manuali di riparazione ufficiali.

Con HomeView, tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente. Prima ancora di iniziare lo smontaggio, iFixit ha utilizzato uno scanner CT Lumafield Neptune per analizzare la disposizione dei componenti, la struttura sembrava relativamente semplice: un display da 7 pollici nella parte superiore, una base con componenti audio in quella inferiore e un perno centrale che collega le due sezioni; sulla carta, separare le due parti per sostituire eventualmente uno dei componenti non avrebbe dovuto rappresentare un problema.

La realtà si è rivelata ben diversa, per raggiungere i componenti interni è necessario innanzitutto rimuovere il fragile vetro frontale, proprio come accade sugli iPad. Il problema è che l’adesivo utilizzato da Apple si è dimostrato particolarmente resistente, tanto da richiedere tempi di riscaldamento più lunghi del previsto. L’involucro in alluminio, infatti, disperde efficacemente il calore, rendendo più difficile ammorbidire la colla.

Una volta aperto il display, sono emerse altre scelte poco convincenti. Per esempio, una delle staffe utilizza contemporaneamente una vite Phillips e una Torx, a questo si aggiungono i connettori coassiali delle antenne, fissati con viti Phillips, e la staffa della telecamera, che richiede una punta Torx più grande. Una complicazione apparentemente secondaria, ma che si aggiunge a una serie di ostacoli evitabili.

Le difficoltà maggiori sono arrivate però con i collegamenti degli altoparlanti. I connettori erano circondati da adesivo e, nonostante la rimozione della colla superficiale e l’utilizzo del calore, i tecnici non sono riusciti a scollegarli senza danneggiarli. Nel primo tentativo i fili si sono strappati dall’involucro di plastica, mentre il secondo connettore ha resistito anche all’utilizzo di strumenti più specifici.

Non è andata meglio con la scheda logica, per estrarla è stato necessario esercitare una forza considerevole, perché sotto il componente si trova uno schermo termico incollato saldamente alla struttura. Apple ha sfruttato lo chassis in alluminio come dissipatore di calore, una soluzione intelligente dal punto di vista della gestione delle temperature, ma che rende particolarmente rischiosa qualsiasi operazione di manutenzione.

L’analisi della scheda logica ha comunque permesso di scoprire alcuni dettagli hardware interessanti. Apple HomeView integra un SoC A18 affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X di SK hynix e da 64 GB di memoria flash NAND di Kioxia. Si tratta di informazioni che completano il quadro tecnico del dispositivo, anche se non cambiano il giudizio di iFixit sulla sua riparabilità.

Anche gli altoparlanti si sono rivelati un problema, iFixit ha utilizzato una quantità considerevole di alcol isopropilico per ammorbidire l’adesivo, provando successivamente con diversi strumenti di apertura. Il risultato? Uno degli altoparlanti si è spezzato in due durante la rimozione, una situazione difficile da giustificare considerando che si tratta di componenti meccanici soggetti a usura e che, in altri dispositivi, vengono spesso fissati con viti o adesivi meno aggressivi.

La base è più semplice da riparare, ma non mancano altri problemi

Non tutto, fortunatamente, è da buttare. Dopo le difficoltà incontrate con il display, iFixit ha concentrato l’attenzione sulla base di HomeView, trovando una struttura decisamente più vicina a quella degli HomePod. Il cuscinetto antiscivolo inferiore si rimuove facilmente e quattro viti Torx permettono di accedere alla parte interna.

Qui emerge anche una delle poche buone notizie dello smontaggio: la porta USB-C è modulare e relativamente semplice da raggiungere, così come i diffusori passivi e la scheda di alimentazione. Questi componenti possono essere rimossi senza dover affrontare enormi quantità di adesivo, dimostrando che Apple avrebbe potuto adottare soluzioni più favorevoli alla riparazione anche nel resto del prodotto.

I due diffusori passivi, in particolare, sfruttano la pressione dell’aria generata dal woofer per produrre bassi più profondi senza bisogno di ulteriori altoparlanti amplificati, sono modulari e relativamente semplici da sostituire, almeno in teoria. Rimane però un problema tutt’altro che trascurabile: il cavo che colega il woofer alla scheda sottostante è estremamente corto e rende complicato persino scollegarlo, al punto che i tecnici di iFixit si sono chiesti come sarebbe possibile ricollegarlo durante un rimontaggio.

L’analisi ha riguardato anche le due varianti di HomeView, quella da tavolo e quella da parete, mostrando differenze interne piuttosto interessanti; il modello a parete dispone di una scheda logica più grande, necessaria per ospitare i condensatori che nella versione da tavolo trovano spazio nella base. Presenta inoltre magneti aggiuntivi e altoparlanti più piccoli, quest’ultima differenza contribuisce a spiegare le diverse caratteristiche audio delle due versioni, già riconosciute da Apple al momento del lancio.

Un altro problema riguarda proprio il collegamento tra display e base. I cavi passano attraverso il perno centrale prima ancora che vengano installate alcune viti di fissaggio, che risultano inoltre difficili da raggiungere e richiedono strumenti specifici. Di conseguenza, separare completamente le due sezioni senza attrezzatura specializzata o senza affrontare uno smontaggio esteso e potenzialmente distruttivo del display diventa praticamente impossibile.

La conclusione di iFixit è piuttosto severa, il team sottolinea come molte delle scelte progettuali di Apple sembrino avere senso soltanto nell’ottica dell’assemblaggio in fabbrica, senza considerare adeguatamente gli interventi che potrebbero rendersi necessari dopo anni di utilizzo. Non si tratta soltanto di una questione di colla: connettori fragili, cavi troppo corti, viti poco accessibili e componenti difficili da separare contribuiscono a rendere HomeView particolarmente ostico da riparare.

Shahram Mokhtari ha scherzato sul fatto che iFixit non disponga di una valutazione ufficiale per la riparabilità di questa categoria di prodotti, ma che assegnerebbe comunque a HomeView un emblematico “BEEP this thing” su 10. Una battuta che riassume piuttosto efficacemente il giudizio complessivo sul dispositivo.