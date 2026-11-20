Il Black Friday 2026 di Insta360 parte il 19 novembre e resta attivo fino al 30 novembre, con riduzioni fino al 40% su una selezione di action cam, videocamere a 360 gradi, gimbal, microfoni e webcam. Oltre ai modelli più economici, la promozione tocca anche alcuni prodotti di fascia alta: la Luna Ultra Standard Bundle scende da 729 a 689 euro, la X6 Standard Bundle da 699 a 629 euro e il Mic Pro con due trasmettitori e un ricevitore da 329 a 279 euro.

Le offerte sono valide per tutta la durata del Black Friday nello Store ufficiale Insta360 e per chi punta su qualità video, versatilità e audio professionale, quindi, queste sono probabilmente le tre proposte da valutare con maggiore attenzione.

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Luna Ultra: il gimbal più completo

La Luna Ultra Standard Bundle passa da 729 a 689 euro, con un risparmio di 40 euro pari al 5%. È lo sconto più contenuto del trio, ma riguarda una delle soluzioni più ambiziose del catalogo Insta360: una videocamera stabilizzata pensata per vlogging, riprese in movimento, viaggi e contenuti cinematici.

Il punto di forza di Insta360 Luna Ultra è la doppia ottica Leica. La camera integra un sensore da 1 pollice per le riprese principali e un teleobiettivo con sensore da 1/1.3 pollici, arrivando fino a 15x di zoom, equivalente a 300 mm. Il zoom lossless arriva invece a 6x, corrispondente a 120 mm: una flessibilità utile per passare da inquadrature ampie a dettagli più ravvicinati senza cambiare obiettivo.

La registrazione arriva fino a 8K a 30 fps, mentre in 4K la Luna Ultra sale a 120 fps. Lo schermo OLED da 2 pollici è staccabile e funge anche da telecomando, con microfono integrato e una visualizzazione remota utile per selfie, interviste e inquadrature dall’esterno.

Prezzo Black Friday: 689 euro, contro 729 euro

689 euro, contro 729 euro Risparmio: 40 euro, pari al 5%

40 euro, pari al 5% Per chi è adatta: creator, viaggiatori, riprese di eventi, vlog e contenuti social

creator, viaggiatori, riprese di eventi, vlog e contenuti social Perché comprarla: doppio sensore, ottiche Leica, zoom fino a 15x, schermo staccabile e registrazione 8K

È una scelta sensata per chi vuole una macchina compatta ma con un approccio più “da camera” rispetto a una classica action cam. La presenza di quattro microfoni, tre sul corpo principale e uno sul display removibile, rende inoltre la Luna Ultra una buona base per contenuti parlati anche senza aggiungere subito un microfono esterno.

BLACK FRIDAY 💰 Insta360 Luna Ultra Standard: da 729 euro a 689 euro, con 40 euro di risparmio, pari al 5%.

X6: la regina delle 360

La Insta360 X6 Standard Bundle è forse l’offerta più interessante per chi cerca una vera action cam a 360 gradi. Il prezzo passa da 699 a 629 euro: sono 70 euro in meno, con uno sconto del 10%.

La X6 si basa su due sensori Sony quadrati da 1/1.1 pollici, uno per ogni lente, che Insta360 indica come equivalenti a un’area di acquisizione da 1 pollice nelle riprese a 360 gradi. Il risultato è una qualità d’immagine superiore rispetto alla generazione precedente, con particolare beneficio nelle scene complesse, nei contrasti elevati e nelle riprese notturne.

Il modello registra video 360 nativi fino a 8K a 50 fps, mentre la modalità PureVideo scende a 8K30fps per migliorare la gestione delle scene poco illuminate. In modalità flat, la X6 può trasformarsi in una action cam tradizionale, con video ultra-grandangolari fino a 5K60fps e 4K120fps.

Prezzo Black Friday: 629 euro, contro 699 euro

629 euro, contro 699 euro Risparmio: 70 euro, pari al 10%

70 euro, pari al 10% Per chi è adatta: sport, moto, viaggi, sport estremi, contenuti immersivi e riprese senza inquadratura fissa

sport, moto, viaggi, sport estremi, contenuti immersivi e riprese senza inquadratura fissa Perché comprarla: doppio sensore Sony, 8K50fps, Dolby Vision, stabilizzazione FlowState e modalità flat

Uno degli aspetti più interessanti è il supporto nativo a Dolby Vision direttamente in camera, una caratteristica pensata per ottenere colori più ricchi e un risultato più cinematografico senza passaggi aggiuntivi in post-produzione. La X6 è inoltre compatibile con InstaFrame 2.0 e POV Head Tracker, funzioni che semplificano il reframe e permettono di orientare la ripresa con il movimento della testa.

BLACK FRIDAY 💰 Insta360 X6 Standard: da 699 euro a 629 euro, con uno sconto di 70 euro, pari al 10%.

Mic Pro: audio senza compromessi

Il terzo prodotto da tenere d’occhio è il Mic Pro nella configurazione con due trasmettitori e un ricevitore, che passa da 329 a 279 euro. Il risparmio è di 50 euro, pari al 15%, ed è la configurazione più utile per interviste, dialoghi, podcast mobili e video con due persone in campo.

Il Mic Pro si distingue per la registrazione interna in 32-bit float, una soluzione che offre un margine molto ampio in post-produzione e riduce il rischio di audio clipizzato. Il microfono supporta anche il controllo automatico del guadagno e la riduzione del rumore assistita dall’AI.

Ogni trasmettitore integra uno schermo E Ink a sei colori da 1,22 pollici, con risoluzione 240 x 208 pixel. Non è un dettaglio puramente estetico: consente di controllare rapidamente stato, impostazioni e altre informazioni senza dover aprire l’app sullo smartphone.

Prezzo Black Friday: 279 euro, contro 329 euro

279 euro, contro 329 euro Risparmio: 50 euro, pari al 15%

50 euro, pari al 15% Configurazione: 2 trasmettitori + 1 ricevitore

2 trasmettitori + 1 ricevitore Per chi è adatto: interviste, vlog a due, podcast, reportage e riprese in movimento

interviste, vlog a due, podcast, reportage e riprese in movimento Perché comprarlo: 32-bit float, AI noise reduction, display E Ink e registrazione interna

Il Mic Pro può collegarsi via Bluetooth direttamente a diverse Insta360, tra cui Luna Ultra, Luna Pro, X6, X5, X4 Air, Ace Pro 2 e GO Ultra. Con il ricevitore, invece, la compatibilità si estende e la configurazione diventa particolarmente versatile per chi lavora con più dispositivi.

La registrazione interna avviene su microSD, con file in 24-bit o 32-bit float e una nuova traccia creata automaticamente ogni 30 minuti. È una funzione importante per chi registra interviste lunghe o lavora in condizioni poco controllabili, perché offre una copia di sicurezza dell’audio anche se la trasmissione wireless dovesse incontrare interferenze.

BLACK FRIDAY 💰 Insta360 Mic Pro, 2 TX + 1 RX: da 329 euro a 279 euro, con 50 euro di sconto, pari al 15%.

Tutte le altre offerte Insta360 del Black Friday 2026

Oltre alle tre proposte evidenziate, il Black Friday Insta360 2026 include sconti su molte altre videocamere, gimbal, webcam e accessori della gamma. Tra queste figurano anche X5, X4 Air, Ace Pro, Ace Pro 2, GO Ultra, Luna Pro, Flow 2 Pro, Link 2 Pro e Wave, con riduzioni che arrivano fino al 40% e sono valide dal 19 al 30 novembre 2026 nello Store ufficiale del marchio.