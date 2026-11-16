Apple si prepara a entrare nel mercato degli occhiali intelligenti con un prodotto che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe puntare sopratutto sull’integrazione con l’ecosistema dell’azienda. Dopo il successo riscosso da Meta con i suoi Ray-Ban e le recenti mosse di Google e Samsung, anche il colosso di Cupertino starebbe lavorando a una propria alternativa, cercando però di distinguersi attraverso un elemento ben preciso: la possibilità di utilizzare Siri per interagire con le applicazioni già presenti su iPhone.

Le indiscrezioni arrivano da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple starebbe preparando gli sviluppatori proprio in vista del debutto dei suoi primi occhiali smart, attualmente identificati con il nome in codice N50. L’obbiettivo sarebbe sfruttare la vastità dell’App Store e le integrazioni con i servizi di terze parti per offrire un’esperienza più completa rispetto a quella dei concorrenti; non si tratterebbe, quindi, soltanto di realizzare un accessorio capace di scattare fotografie, riprodurre musica e rispondere ai comandi vocali, ma di creare un nuovo metodo di utilizzare le applicazioni senza dover necessariamente estrarre lo smartphone dalla tasca.

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Siri e App Store al centro della strategia di Apple

La strategia di Apple ruoterebbe attorno alle nuove capacità di Siri, che dovrebbe diventare il punto di accesso a numerose funzionalità delle applicazioni installate su iPhone. Un primo passo in questa direzione sarebbe già arrivato con la beta di iOS 27.3, che introduce controlli più granulari per consentire all’assistente di interagire con le singole funzioni delle app attraverso comandi vocali e interfaccia chatbot.

C’è però una distinzione importante sul calendario: a dicembre, con iOS 27.3, Apple dovrebbe introdurre i controlli più precisi per le proprie applicazioni, mentre il supporto completo per gli sviluppatori di terze parti arriverà soltanto nel corso del prossimo anno. L’azienda starebbe quindi anticipando il lavoro necessario per permettere agli sviluppatori di preparare le proprie applicazioni in vista del lancio degli occhiali, previsto per il 2027.

Non sarebbe necessario realizzare applicazioni dedicate al nuovo dispositivo, perché le richieste verrebbero elaborate attraverso l’iPhone abbinato e le integrazioni già presenti nel software. Gli esempi riportati da Gurman aiutano a capire meglio le ambizioni dell’azienda: gli utenti potrebbero prenotare un ristorante attraverso OpenTable, richiedere un’auto con Uber o Lyft, ordinare un caffè tramite Starbucks, acquistare prodotti su Amazon oppure comprare biglietti del cinema attraverso servizi come Fandango; tutto questo semplicemente interagendo con Siri, senza dover aprire manualmente le rispettive applicazioni.

Apple vorrebbe quindi fare leva sul proprio ecosistema di sviluppatori per costruire un vantaggio competitivo rispetto a Meta e Google. I concorrenti, tuttavia, non partono certo da zero: Meta offre già integrazioni con Spotify e Audible e sta lavorando per portare il proprio agente AI Muse sugli occhiali intelligenti, mentre Google ha mostrato come Gemini possa essere utilizzato per prenotare corse con Uber e preparare ordini su DoorDash attraverso i suoi occhiali.

La differenza, nelle intenzioni di Cupertino, dovrebbe essere rappresentata proprio dall’ampiezza delle applicazioni disponibili e dalla possibilità di sfruttare funzioni già integrate nei software per iPhone. Non mancherebbero comunque le funzionalità gestite direttamente dai servizi Apple, gli occhiali dovrebbero permettere di utilizzare l’Intelligenza Visiva per riconoscere edifici e oggetti, ottenere suggerimenti su cosa cucinare partendo dagli ingredienti presenti nel frigorifero, orientarsi attraverso Mappe, effettuare chiamate, gestire messaggi e notifiche, tradurre conversazioni e cartelli, consultare il calendario e creare promemoria.

Il progetto avrebbe però un limite importante, la prima generazione non sarebbe un dispositivo indipendente; le applicazioni di terze parti continuerebbero infatti a funzionare sull’iPhone associato, mentre gli occhiali si occuperebbero di gestire le richieste e interagire con l’utente. Secondo le indiscrezioni, sarebbe necessario utilizzare un iPhone recente e non sarebbe previsto alcun supporto per gli smartphone Android.

Questa scelta restringerebbe inevitabilmente il pubblico potenziale, soprattutto considerando gli occhiali intelligenti sviluppati da Samsung e Google sono compatibili anche con gli iPhone. In altre parole, mentre i concorrenti potrebbero raggiungere anche gli utenti dell’ecosistema Apple, Cupertino limiterebbe il proprio prodotto a chi possiede uno smartphone della stessa azienda.

Design, caratteristiche tecniche e possibile debutto nel 2027

Sul fronte hardware, Apple starebbe lavorando a un prodotto che dovrebbe ricordare da vicino gli occhiali Ray-Ban Meta, senza però integrare un vero display per la realtà aumentata. Non ci sarebbe quindi la possibilità di sovrapporre informazioni digitali alla visuale reale, almeno nella prima generazione; proprio per questo motivo, alcuni dipendenti Apple avrebbero iniziato a descrivere il dispositivo come una sorta di AirPods da indossare sul viso.

I prototipi interni sarebbero leggermente più sottili rispetto ai Ray-Ban Meta di seconda generazione, alcune unità di prova presenterebbero inoltre fotocamere integrate nella montatura attraverso aperture ovali a filo, evitando elementi sporgenti. Sulla parte frontale sarebbe presente anche una spia luminosa per indicare quando gli occhiali sono in funzione o in fase di ricarica, mentre Apple avrebbe sperimentato ulteriori soluzioni legate alla privacy.

Interessante anche il sistema di alimentazione, i prototipi utilizzerebbero un connettore magnetico proprietario a tre pin, posizionato vicino all’estremità della stanghetta sinistra. Il componente sarebbe piatto e rettangolare, con dimensioni paragonabili a quelle di una caramella Tic Tac, e consentirebbe di ricaricare gli occhiali anche mentre vengono indossati. Non è tuttavia chiaro se questa soluzione verrà mantenuta anche nei modelli destinati alla vendita.

Dal punto di vista tecnico, i prototipi utilizzerebbero una versione semplificata di visionOS 28, affiancata da un processore personalizzato derivato dai chip utilizzati in passato sugli Apple Watch. Sarebbero presenti anche componenti wireless sviluppati appositamente e un motore dedicato all’elaborazione in tempo reale delle immagini catturate dalle fotocamere.

La connettività Wi-Fi permetterebbe inoltre di mantenere attive alcune funzionalità anche quando l’iPhone non si trova nelle vicinanze. Gli utenti potrebbero, per esempio, continuare ad ascoltare contenuti audio dopo essersi allontanati dallo smartphone, anche se il dispositivo non sarebbe comunque utilizzabile come prodotto completamente autonomo. Apple starebbe puntando molto anche sulla qualità audio, con supporto per chiamate telefoniche, riproduzione musicale e comunicazioni audio FaceTime.

Gli occhiali dovrebbero inserirsi in una strategia più ampia, nella quale Siri diventerebbe il collegamento tra diversi dispositivi dell’azienda. Oltre agli N50, Apple starebbe infatti sviluppando anche una versione degli AirPods dotata di fotocamere e sensori, capace di osservare l’ambiente circostante e fornire informazioni a Siri. Quest’ultimo prodotto sarebbe atteso verso la fine del 2027.

Per quanto riguarda le tempistiche, Apple punterebbe a presentare ufficialmente i suoi occhiali intelligenti durante la WWDC di giugno 2027, con l’obbiettivo di avviare le spedizioni entro la fine dello stesso anno. Il progetto sarebbe in sviluppo dai primi anni 2020 e gran parte dell’hardware sarebbe già stata definita. Il vero ostacolo rimarrebbe il software, insieme alle capacità di intelligenza artificiale di Siri e alla necessità di convincere un numero sufficiente di sviluppatori ad adottare le nuove integrazioni.

Eventuali ritardi non sarebbero da escludere, soprattutto considerando le difficoltà già incontrate da Apple nello sviluppo delle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La sfida sarà dimostrare che Siri può offrire qualcosa di realmente diverso rispetto alle alternative di Meta e Google: se l’ecosistema di applicazioni riuscirà a fare la differenza, gli occhiali potrebbero diventare molto più di un semplice accessorio per iPhone; in caso contrario, rischierebbero di rimanere un altro dispositivo dipendente dallo smartphone.