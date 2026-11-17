L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma e, con essa, crescono anche i rischi legati alle autorizzazioni concesse alle applicazioni. Gli agenti IA, infatti, possono interagire con file, applicazioni e dati personali per portare a termine operazioni anche piuttosto complesse, ma concedere loro un accesso troppo ampio al sistema può trasformarsi in un problema per la privacy degli utenti.

Apple sembra aver deciso di intervenire proprio su questo aspetto, introducendo nuove misure di sicurezza in macOS per rendere più trasparenti le autorizzazioni concesse alle applicazioni. L’obbiettivo è evitare che strumenti come ChatGPT, Claude e Gemini possano ottenere un accesso eccessivamente ampio ai dati conservati sui Mac senza che gli utenti siano pienamente consapevoli delle possibili conseguenze.

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Apple introduce nuovi controlli per l’accesso ai dati su macOS

Le novità sono state annunciate da Apple attraverso il proprio blog dedicato agli sviluppatori e sono già disponibili con macOS 27.3 beta 2, distribuita il 16 novembre 2026. Gli interventi riguardano due API particolarmente delicate: Controllo dispositivo e accesso ai dati e Accesso completo al disco.

Per quanto riguarda la prima, Apple ha deciso di suddividere i controlli in due impostazioni distinte: Override della protezione di sistema e app e Accessibilità; viene inoltre introdotto un metodo unificato per concedere le autorizzazioni, che permette di selezionare direttamente dall’elenco l’applicazione che ne fa richiesta.

Anche l’accesso completo al disco riceve modifiche importanti, Apple vuole incoraggiare gli utenti a concedere autorizzazioni più circoscritte, limitandole alle sole cartelle effettivamente necessarie per il funzionamento di una determinata applicazione, anziché autorizzare indiscriminatamente l’accesso a tutti i dati presenti sul computer.

Un altro cambiamento riguarda la trasparenza: prima di concedere determinate autorizzazioni, gli utenti potranno visualizzare in maniera più chiara quali informazioni e funzionalità diventeranno accessibili all’applicazione. Sarà inoltre possibile configurare alcune app affinché richiedano nuovamente il permesso ogni volta che necessitano di accedere a determinate risorse. Nel caso dell’Override della protezione di sistema e app, comparirà anche un indicatore che segnalerà quando un’applicazione richiedente sta controllando un’altra applicazione.

A rendere ancora più concreta la novità è una nuova finestra di avviso mostrata su X. Il messaggio avverte che il Mac non sarà in grado di proteggere i propri dati dall’applicazione alla quale si sta concedendo l’accesso e invita a rivedere attentamente le autorizzazioni; tra le opzioni elencate figurano la possibilità di leggere, modificare, eliminare ed esportare tutti i dati, visualizzare le foto nascoste o eliminate di recente e consultare la cronologia di navigazione, arrivando potenzialmente a navigare sul web al posto dell’utente.

Il caso Meta Muse ha acceso i riflettori sul problema

L’intervento di Apple arriva dopo alcune preoccupazioni emerse nei mesi scorsi sull’utilizzo delle autorizzazioni da parte degli agenti IA. A settembre, Jason Aten, editorialista di Inc., aveva raccontato che l’applicazione Muse per Mac di Meta era riuscita ad accedere ai suoi messaggi nonostante fosse convinto di aver negato il relativo permesso. Meta aveva risposto sostenendo che l’autorizzazione doveva essere stata concessa dall’utente, ribadendo che la funzionalità era completamente facoltativa.

L’episodio ha comunque contribuito ad attirare l’attenzione di Apple su una questione tutt’altro che secondaria. Secondo l’azienda, alcuni sviluppatori stanno utilizzando l’Accesso completo al disco in modi che possono mettere a rischio gli utenti, esponendo potenzialmente file, email, messaggi, e persino la cronologia di navigazione.

Il problema diventa ancora più rilevante considerando che un agente IA non si limita necessariamente a leggere le informazioni a cui ha accesso: può anche modificarle, eliminarle o esportarle. Se uno strumento di questo tipo dovesse comportarsi in maniera imprevista, oppure venisse sfruttato in modo improprio, le conseguenze potrebbero essere particolarmente serie per la privacy e la sicurezza dei dati personali.

I nuovi controlli, naturalmente, non impediranno agli utenti di concedere l’accesso completo al disco, ma li metteranno maggiormente al corrente dei rischi prima di procedere. Apple vuole quindi che una decisione così importante sia il risultato di una scelta consapevole, soprattutto considerando quanto gli agenti IA siano destinati a diventare autonomi nei prossimi anni.

Ci sono comunque alcune precisazioni importanti per quanto riguarda la distribuzione. Le nuove regole entreranno in gioco quando gli utenti approveranno nuove richieste di autorizzazione, mentre tutti i permessi già concessi in precedenza rimarranno validi. Apple specifica inoltre che le applicazioni già installate non saranno attualmente interessate dalle modifiche e continueranno a funzionare come prima anche senza richiedere nuovamente le autorizzazioni.

Per le nuove installazioni, gli sviluppatori di applicazioni di backup che utilizzano l’Accesso completo al disco e di strumenti di accessibilità che sfruttano le nuove impostazioni per fornire tecnologie assistive potranno richiedere le autorizzazioni necessarie per mantenere la stessa esperienza utente disponibile prima di macOS 27.3. Non si tratta quindi di un’esenzione dai nuovi controlli, ma di una possibilità pensata per consentire a queste applicazioni di continuare a offrire le funzionalità precedenti.

Per il momento, le novità sono disponibili esclusivamente nella beta 2 di macOS 27.3 e Apple non ha ancora comunicato quando arriveranno nella versione stabile del sistema operativo.