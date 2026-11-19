NVIDIA, in collaborazione con ASUS, Dell e MSI, annuncia l’arrivo sul mercato dei nuovi desktop compatti basati RTX Spark. Disponibili ufficialmente da ieri, queste soluzioni puntano a portare le capacità di elaborazione AI direttamente sulle scrivanie di sviluppatori, professionisti e appassionati, mettendo a disposizione sistemi Windows pensati per eseguire modelli locali, gestire agenti autonomi e accelerare la creazione di contenuti senza dover necessariamente ricorrere a servizi cloud.

La proposta si inserisce in un mercato in cui l’esecuzione locale dell’Intelligenza Artificiale sta assumendo un ruolo sempre più importante; avere a disposizione hardware dedicato permette infatti di lavorare con modelli e dati direttamente sul proprio dispositivo, mantenendo un maggiore controllo sulle informazioni e riducendo la dipendenza dalle risorse esterne e dai relativi costi di utilizzo. In questo contesto, i nuovi RTX Spark puntano su un formato compatto, ma con una dotazione hardware decisamente più ambiziosa rispetto a quella dei tradizionali mini PC.

NVIDIA non si è limitata a presentare nuovi sistemi desktop; in occasione di Supercomputing 26, in corso a Chicago, l’azienda ha parlato anche di Rubin HPC e di DGX Spark HPC Developer Kit, un cluster composto da quattro sistemi pensato per avvicinare il calcolo scientifico e lo sviluppo di applicazioni AI alle attività quotidiane di ricercatori e sviluppatori.

NVIDIA RTX Spark: i desktop compatti di ASUS, Dell e MSI arrivano sul mercato

I nuovi desktop RTX Spark sono progettati per offrire una piattaforma dedicata all’AI locale, con risorse sufficienti per eseguire modelli di grandi dimensioni e mantenere attivi agenti AI anche quando l’utente non sta utilizzando direttamente il computer. La configurazione hardware, che ormai conosciamo bene, mette insieme una CPU NVIDIA Grace a 20 core e una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 CUDA core, affiancate da un massimo di 128 GB di memoria unificata.

NVIDIA dichiara una potenza di calcolo AI fino a 1 petaflop, un valore che evidenzia le ambizioni della piattaforma e la sua destinazione d’uso; la memoria unificata rappresenta uno degli elementi più interessanti visto che può essere condivisa tra CPU e GPU, evitando le limitazioni tipiche delle configurazioni tradizionali con memoria di sistema separata e VRAM dedicata.

Si tratta di una caratteristica particolarmente utile quando si lavora con modelli AI di grandi dimensioni, che possono richiedere quantitativi di memoria difficili da gestire sulle comuni workstation desktop. Secondo NVIDIA, i sistemi sono in grado di eseguire localmente modelli linguistici con fino a 120 miliardi di parametri, oltre a gestire scene 3D superiori a 90 GB e flussi video 4:2:2 in tempo reale.

Non si tratta quindi soltanto di macchine destinate alla sperimentazione con chatbot e assistenti virtuali, ma di piattaforme che puntano a coprire anche attività professionali legate alla grafica, alla produzione video e allo sviluppo software. La connettività comprende inoltre una porta Ethernet da 10 Gigabit, utile per trasferire rapidamente grandi quantità di dati, modelli e contenuti creativi tra il desktop e lo storage di rete.

I primi modelli disponibili sono quelli realizzati da ASUS, Dell e MSI; tra i prodotti mostrati da NVIDIA figura, per esempio, l’ASUS ProArt GR1X, mentre MSI ha presentato il proprio EdgeMesa N AI+ Series. L’ecosistema è destinato ad ampliarsi ulteriormente: sono attesi prossimamente anche sistemi compatti di Acer, GIGABYTE e HP, oltre alla Surface RTX Spark Dev Box sviluppata da Microsoft.

Agenti AI, generazione di immagini e video: cosa cambia con l’elaborazione locale

Uno degli aspetti su cui NVIDIA insiste maggiormente riguarda la possibilità di utilizzare RTX Spark come macchina dedicata agli agenti AI. A differenza di un semplice assistente che risponde alle richieste dell’utente, un agente può portare avanti attività articolate, interagire con applicazioni differenti e gestire operazioni programmate.

Sul fronte dello sviluppo, la piattaforma mette a disposizione il supporto CUDA e gli strumenti Linux attraverso Windows Subsystem for Linux. Gli sviluppatori possono quindi configurare agenti con Hermes Agent e utilizzare i blueprint NVIDIA NeMoClaw, oltre a ricorrere a Unsloth per il fine-tuning dei modelli supportati. Interessante anche l’integrazione di NVIDIA Switchyard in Hermes, che permette di indirizzare automaticamente le attività tra modelli locali e servizi cloud.

La generazione di contenuti rappresenta un altro ambito importante. Attraverso flussi di lavoro che collegano Photoshop e ComfyUI con Hermes Agent, è possibile partire da uno schizzo e arrivare alla creazione di immagini e animazioni, utilizzando istruzioni in linguaggio naturale. NVIDIA cita inoltre la possibilità di animare immagini e generare video direttamente sul dispositivo, con strumenti come RTX Video Frame Generation e RTX Video HDR integrati nei workflow di ComfyUI.

Anche Adobe accelera le proprie applicazioni e Blender 5.3 integra DLSS 4.5 Ray Reconstruction

Accanto all’hardware, NVIDIA ha annunciato un ampliamento del supporto software, con particolare attenzione alle applicazioni creative di Adobe e all’ecosistema Windows on Arm; l’obiettivo in questo caso è rendere sempre più completo l’utilizzo di RTX Spark, evitando che le potenzialità della piattaforma vengano limitate dalla compatibilità dei programmi.

Adobe Premiere beneficia dell’accelerazione NVIDIA TensorRT-RTX per diverse funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, tra cui Enhance Speech, Object Mask, Scene Edit Detection e Auto Reframe. L’accelerazione GPU riguarda anche i plug-in Film Impact per transizioni ed effetti, oltre al supporto di numerosi formati video professionali; in questo contesto, NVIDIA indica tempi di elaborazione oltre il 50% più rapidi per le comuni esportazioni video H.264.

Anche Photoshop riceve miglioramenti attraverso TensorRT-RTX, con accelerazione per lo strumento Remove Tool e il supporto nativo di Camera Raw su Arm. Adobe Substance 3D Painter 12.2 introduce invece il supporto nativo per RTX Spark in public beta, mentre Illustrator e InDesign dispongono di versioni native per Windows on Arm ottimizzate per la piattaforma. Per Illustrator, NVIDIA dichiara prestazioni fino al 30% superiori rispetto alla versione eseguita tramite emulazione.

Un’altra novità riguarda Blender 5.3, che integra DLSS 4.5 Ray Reconstruction all’interno del viewport di Cycles; la tecnologia permette di ottenere anteprime interattive con illuminazione, riflessi e materiali di qualità più vicina al risultato finale, riducendo il rumore tipico delle anteprime ray tracing.

DGX Spark HPC Developer Kit: quattro sistemi per eseguire modelli fino a 700 miliardi di parametri

La seconda novità presentata da NVIDIA a Supercomputing 26 riguarda un utilizzo più specialistico della piattaforma. Il DGX Spark HPC Developer Kit è infatti un cluster desktop composto da quattro sistemi DGX Spark, collegati direttamente tra loro tramite NVIDIA ConnectX-7 secondo una topologia ad anello; proprio per via di questa peculiarità non è necessario acquistare o configurare uno switch di rete dedicato per mettere in comunicazione i quattro nodi.

La configurazione completa offre 512 GB di memoria complessiva e 16 TB di archiviazione NVMe, consentendo di distribuire modelli e carichi di lavoro tra le diverse unità; grazie alla quantizzazione NVFP4, NVIDIA dichiara la possibilità di eseguire localmente modelli con fino a 700 miliardi di parametri, una capacità decisamente superiore rispetto a quella del singolo desktop RTX Spark.

Il kit è destinato principalmente a ricercatori, università e sviluppatori che necessitano di una piattaforma locale per sperimentare con applicazioni scientifiche e modelli AI. Il vantaggio non riguarda soltanto la potenza disponibile, ma anche la possibilità di sviluppare, testare e correggere i propri progetti senza dover attendere un turno di accesso a un cluster GPU condiviso.

NVIDIA sta inoltre preparando un playbook per l’installazione e la configurazione di NVIDIA HPC SDK, che porterà sul cluster compilatori GPU-accelerati per C, C++ e Fortran, librerie e strumenti MPI. L’intento è offrire ai ricercatori un ambiente di sviluppo simile a quello utilizzato sui supercomputer basati su hardware NVIDIA, ma accessibile direttamente dalla propria postazione.

Disponibilità dei desktop RTX Spark e del kit DGX Spark

I desktop compatti RTX Spark di ASUS, Dell e MSI sono disponibili da ieri attraverso i rispettivi canali commerciali. NVIDIA non ha ancora comunicato un prezzo di riferimento unico per la piattaforma, lasciando ai produttori la definizione delle configurazioni e dei listini. Acer, GIGABYTE e HP arriveranno successivamente, insieme alla soluzione Microsoft Surface RTX Spark Dev Box.

Il DGX Spark HPC Developer Kit è stato invece presentato a SC26 ed è disponibile per l’acquisto attraverso i partner OEM e NVIDIA Marketplace. In questo caso, la proposta si rivolge soprattutto a realtà di ricerca e sviluppo che vogliono disporre di un piccolo ambiente di calcolo multi-nodo direttamente in laboratorio.