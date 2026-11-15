GIGABYTE amplia la propria gamma di sistemi dedicati all’Intelligenza Artificiale con una nuova soluzione che punta a portare lo sviluppo e l’esecuzione di modelli AI direttamente sulla scrivania degli utenti. Si chiama AI TOP AERO ed è un desktop dalle dimensioni particolarmente contenute, progettato per riunire in un unico dispositivo elaborazione locale, creazione di contenuti e gaming.

La novità più interessante riguarda naturalmente la piattaforma hardware; il sistema sfrutta infatti NVIDIA RTX Spark, con il superchip N1X e un’architettura che combina una CPU Grace con una GPU Blackwell RTX. Una configurazione che, almeno sulla carta, vuole offrire risorse importanti per lavorare con modelli AI anche senza dipendere continuamente dai servizi cloud.

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NVIDIA RTX Spark al centro del nuovo AI TOP AERO

Come anticipato poco sopra, il cuore di GIGABYTE AI TOP AERO è il superchip NVIDIA RTX Spark N1X, che integra una CPU NVIDIA Grace a 20 core e una GPU basata sull’architettura Blackwell RTX. Non si tratta quindi di un tradizionale mini PC con una scheda video dedicata, ma di una piattaforma che mette insieme CPU e GPU con accesso a una memoria unificata, un elemento particolarmente importante quando si lavora con modelli AI di dimensioni considerevoli.

Le configurazioni previste da GIGABYTE arrivano a 128 GB di memoria LPDDR5X unificata e a un SSD PCI-E Gen 5.0 fino a 4 TB; la disponibilità di una quantità così elevata di memoria condivisa consente di gestire modelli e applicazioni AI direttamente sul sistema, lasciando agli utenti maggiore libertà nella scelta degli strumenti e dei flussi di lavoro.

La configurazione RTX Spark punta tutto su una GPU Blackwell RTX con 6.144 core, con una capacità di elaborazione AI fino a 1 petaflop e un TDP di soli 140 watt; a completare la piattaforma troviamo Tensor Core di quinta generazione e RT Core di quarta generazione, oltre al supporto per NVIDIA DLSS 5.

È importante distinguere questa soluzione da NVIDIA DGX Spark, piattaforma di cui abbiamo già parlato in passato che adotta il superchip GB10 ed è pensata soprattutto per lo sviluppo e l’esecuzione di carichi AI. RTX Spark N1X porta invece queste ambizioni in un sistema Windows 11, affiancando alle applicazioni di Intelligenza Artificiale anche le funzionalità RTX dedicate alla creazione di contenuti e al gaming.

Un desktop da circa un litro per lavorare con l’AI in locale

Uno degli aspetti su cui GIGABYTE insiste maggiormente è il formato. AI TOP AERO utilizza infatti uno chassis compatto da circa un litro, dimensioni che permettono di inserirlo anche in ambienti di lavoro dove lo spazio a disposizione è limitato. Il produttore ha sviluppato un sistema di raffreddamento dedicato per gestire le temperature durante le sessioni più impegnative, come l’inferenza AI, la generazione di contenuti e l’esecuzione prolungata di applicazioni professionali.

La dotazione lato connettività prevede una porta USB Type-C, Ethernet da 10 Gbps e WFi 7, una scelta che guarda sia al collegamento delle periferiche sia al trasferimento di grandi quantità di dati, un’esigenza piuttosto comune quando si lavora con dataset, modelli e contenuti di dimensioni importanti.

Modelli Nemotron, Ollama e LM Studio per lo sviluppo AI locale

La piattaforma RTX Spark mette a disposizione l’ecosistema software NVIDIA basato su CUDA, con strumenti e framework pensati per sviluppare, testare e utilizzare modelli di Intelligenza Artificiale. GIGABYTE cita in particolare il supporto ai modelli NVIDIA Nemotron e a strumenti come LM Studio e Ollama, che consentono di configurare un ambiente AI locale senza dover necessariamente ricorrere a servizi esterni.

L’obiettivo è offrire una macchina sulla quale sperimentare l’inferenza, verificare le risposte dei modelli, collegare diversi strumenti e sviluppare applicazioni basate su agenti AI. In questo scenario, la possibilità di mantenere dati ed elaborazione direttamente sul dispositivo rappresenta uno dei principali vantaggi; gli utenti possono gestire i propri flussi di lavoro con maggiore controllo sulla privacy e senza dipendere in modo costante dalla disponibilità o dai costi dei servizi cloud.

Tra le tecnologie citate da GIGABYTE troviamo anche NVIDIA PAIR (Personal AI Router), che permette di integrare AI TOP AERO in un ambiente di inferenza distribuito sulla rete locale. In questo modo, le richieste possono essere indirizzate verso i dispositivi disponibili, estendendo le possibilità di utilizzo dell’intelligenza artificiale tra più computer presenti in casa o in uno studio.

Non solo Intelligenza Artificiale: creazione di contenuti e gaming con DLSS 5

Nonostante il segmento di destinazione, GIGABYTE non presenta AI TOP AERO come una macchina destinata esclusivamente agli sviluppatori. La presenza della GPU Blackwell RTX permette infatti di sfruttare anche le tecnologie NVIDIA dedicate alla produzione di contenuti e all’intrattenimento. Tra gli strumenti compatibili viene menzionato ComfyUI, utilizzabile per realizzare flussi di lavoro basati sulla generazione di immagini e altri contenuti tramite intelligenza artificiale.

A questo si aggiungono NVIDIA Broadcast e le tecnologie RTX Video, pensate per migliorare la qualità di audio e video e offrire ulteriori possibilità durante la produzione e la post-produzione. C’è spazio anche per il gaming, in quanto la GPU Blackwell integrata supporta infatti le tecnologie RTX e NVIDIA DLSS 5, che introduce funzionalità di neural rendering per migliorare illuminazione e materiali nei giochi compatibili.

GIGABYTE punta quindi a proporre un dispositivo capace di passare dallo sviluppo di modelli AI alla creazione di contenuti, fino all’intrattenimento, senza richiedere una postazione separata per ogni attività. Resta naturalmente da capire quale sarà il livello di prestazioni effettivo nei giochi più recenti e quanto la GPU integrata nel superchip N1X riuscirà a soddisfare le aspettative di chi cerca anche un sistema da gaming.

Prezzo e disponibilità di GIGABYTE AI TOP AERO

La nuova proposta Gigabyte sembra piuttosto valida, la scheda tecnica e le tecnologie supportate delineano una piattaforma versatile, ma come al solito serviranno test indipendenti per valutarne concretamente le capacità; il tutto poi andrà confrontato anche con prezzo di listino ufficiale.

GIGABYTE AI TOP AERO è stato presentato ufficialmente la scorsa settimana, ma al momento il produttore non ha ancora comunicato un prezzo ufficiale né dettagli precisi sulle configurazioni destinate ai singoli mercati; per conoscere disponibilità e prezzi in Italia sarà quindi necessario attendere ulteriori annunci locali da parte dell’azienda.