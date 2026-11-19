Il Black Friday continua a portare interessanti opportunità per chi sta assemblando un nuovo PC o vuole aggiornare la propria configurazione desktop, soprattutto quando si tratta di componenti fondamentali come l’alimentatore. Tra le offerte da tenere d’occhio troviamo MSI PRO A1000PL PCIE5, un modello da 1.000 watt pensato per gestire configurazioni di fascia alta, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo particolarmente interessante.

La promozione permette infatti di acquistare l’alimentatore a 129,99 euro, rispetto ai 171,99 euro del prezzo di riferimento, con un risparmio di 42 euro. Una proposta che merita attenzione soprattutto considerando la dotazione tecnica, la certificazione 80 PLUS Platinum e il supporto agli standard più recenti per l’alimentazione delle schede video.

MSI PRO A1000PL PCIE5 è scontato del 25% per il Black Friday

MSI PRO A1000PL PCIE5 è un alimentatore che punta a offrire un buon equilibrio tra potenza, efficienza e compatibilità con le piattaforme hardware di ultima generazione. I suoi 1.000 watt di potenza lo rendono adatto anche a sistemi desktop particolarmente esigenti, mentre la certificazione 80 PLUS Platinum, con un’efficienza dichiarata fino al 92%, contribuisce a contenere gli sprechi energetici durante il funzionamento.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il supporto agli standard ATX 3.1 e PCI-E 5.1, con un connettore nativo 12V-2×6 in grado di erogare fino a 600 watt verso una scheda video compatibile. Una caratteristica importante per chi sta progettando una configurazione gaming di fascia alta e vuole evitare di affidarsi ad adattatori aggiuntivi per alimentare le GPU più recenti.

MSI ha inoltre previsto un design completamente modulare, che permette di collegare solamente i cavi necessari, semplificando l’assemblaggio e la gestione degli spazi all’interno del case. Non manca un condensatore elettrolitico principale certificato per temperature fino a 105 °C, insieme a una serie di protezioni dedicate alla sicurezza dei componenti.

A questo si aggiungono cavi con rivestimento embossed, terminali dei connettori in lega di rame nichelata e un sistema di raffreddamento affidato a una ventola da 120 mm con cuscinetto idraulico.

MSI PRO A1000PL PCIE5: caratteristiche tecniche e prezzo dell’offerta

Dal punto di vista della connettività, l’alimentatore mette a disposizione un connettore ATX a 24 pin, due EPS 4+4 pin, un PCI-E 5.1 a 16 pin e tre PCIe 6+2 pin, oltre a sei connettori SATA e due periferici a 4 pin. Una dotazione piuttosto completa, che lascia spazio a diverse possibilità di configurazione. Considerando la potenza disponibile, la certificazione Platinum e il supporto ATX 3.1, il prezzo attuale rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un alimentatore robusto e moderno senza salire ulteriormente con il budget.

Scheda tecnica MSI PRO A1000PL PCIE5