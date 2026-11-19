A praticamente da un mese dall’avvio del più recente ciclo di sviluppo, mai poi portato avanti con nuove versioni in anteprima, Garmin ha iniziato a rilasciare il nuovo major update per alcuni dei suoi smartwatch più recenti e apprezzati.
A ricevere il nuovo aggiornamento in forma stabile, che porta con sé tante novità e tanti miglioramenti sono Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo nuovo aggiornamento.
C’è il nuovo major update per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6
Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio del nuovo major update per i popolarissimi smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive al culmine di un ciclo di sviluppo avaro di versioni in anteprima che era stato inaugurato appena un mese fa.
Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 19.23 del software che prende il posto della precedente versione 18.32, una patch distribuita a inizio ottobre per correggere i bug dell’ormai precedente major update (versione 18.29/18.30 del software).
Il nuovo aggiornamento introduce alcune novità (come i profili, badge, attività e dati dell’attività dei cani o i suggerimenti del Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali), svariati miglioramenti e risolve un’infinità di bug: il tutto è raccontato da un changelog ufficiale abbastanza lungo (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) che presenta alcune differenze a seconda del modello.
Changelog – versione 19.23 (dalla 18.32)
- Aggiunge profili, badge, attività e dati relativi alle attività dei cani.
- Migliora la precisione del rilevamento della lunghezza e del tipo di bracciata durante il nuoto.
- Modifica i messaggi di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.
- Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.
- Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per quelle di durata superiore a 30 secondi.
- Corregge le notifiche che compaiono durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione.
- Risolve un problema che poteva riavviare il dispositivo dopo aver superato un punto di controllo del cronometraggio in una mezza maratona.
- Risolve altri problemi minori.
- Aggiorna le traduzioni (GCM Translations v4.60)
Modifiche per i soli Venu X1 e Venu 4:
- Offre allenamenti Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali.
- Risolve un problema per cui i toni di notifica o i timer utente potevano essere riprodotti quando la modalità Non disturbare o la modalità di sospensione erano attive.
Modifiche per il solo Venu X1:
- Fornisce una visualizzazione della mappa chiara e utile per le attività a piedi.
- Risolve il problema per cui l’attività Spedizione non disattivava la connessione Bluetooth.
- Risolve il problema per cui l’orologio rimaneva bloccato su “Ricerca” in caso di errore di navigazione.
- Risolve il problema del blocco del dispositivo durante l’attività di golf.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin
Per aggiornare i Garmin Forerunner 970 e 570 o gli smartwatch/sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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