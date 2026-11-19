A praticamente da un mese dall’avvio del più recente ciclo di sviluppo, mai poi portato avanti con nuove versioni in anteprima, Garmin ha iniziato a rilasciare il nuovo major update per alcuni dei suoi smartwatch più recenti e apprezzati.

A ricevere il nuovo aggiornamento in forma stabile, che porta con sé tante novità e tanti miglioramenti sono Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo nuovo aggiornamento.

C’è il nuovo major update per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio del nuovo major update per i popolarissimi smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive al culmine di un ciclo di sviluppo avaro di versioni in anteprima che era stato inaugurato appena un mese fa.

Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 19.23 del software che prende il posto della precedente versione 18.32, una patch distribuita a inizio ottobre per correggere i bug dell’ormai precedente major update (versione 18.29/18.30 del software).

Il nuovo aggiornamento introduce alcune novità (come i profili, badge, attività e dati dell’attività dei cani o i suggerimenti del Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali), svariati miglioramenti e risolve un’infinità di bug: il tutto è raccontato da un changelog ufficiale abbastanza lungo (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) che presenta alcune differenze a seconda del modello.

Changelog – versione 19.23 (dalla 18.32) Aggiunge profili, badge, attività e dati relativi alle attività dei cani.

Migliora la precisione del rilevamento della lunghezza e del tipo di bracciata durante il nuoto.

Modifica i messaggi di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.

Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.

Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per quelle di durata superiore a 30 secondi.

Corregge le notifiche che compaiono durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione.

Risolve un problema che poteva riavviare il dispositivo dopo aver superato un punto di controllo del cronometraggio in una mezza maratona.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni (GCM Translations v4.60) Modifiche per i soli Venu X1 e Venu 4: Offre allenamenti Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali.

Risolve un problema per cui i toni di notifica o i timer utente potevano essere riprodotti quando la modalità Non disturbare o la modalità di sospensione erano attive. Modifiche per il solo Venu X1: Fornisce una visualizzazione della mappa chiara e utile per le attività a piedi.

Risolve il problema per cui l’attività Spedizione non disattivava la connessione Bluetooth.

Risolve il problema per cui l’orologio rimaneva bloccato su “Ricerca” in caso di errore di navigazione.

Risolve il problema del blocco del dispositivo durante l’attività di golf.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Forerunner 970 e 570 o gli smartwatch/sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: