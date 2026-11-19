ASUS è tra i partner NVIDIA che stanno spingendo sulla nuova piattaforma RTX Spark, e in concomitanza all’annuncio ufficiale, ha presentato sul mercato italiano il nuovo ProArt GR1X, un mini PC basato sul superchip NVIDIA che porta le capacità dell’Intelligenza Artificiale locale in un dispositivo da appena 1,1 litri; un sistema pensato soprattutto per sviluppatori, professionisti e creativi, ma secondo l’azienda molto versatile e valido in altri diversi ambiti di utilizzo.

La particolarità di questo sistema non è soltanto la possibilità di eseguire modelli AI direttamente sul dispositivo, ma anche quella di mantenere attivi agenti autonomi per periodi prolungati, senza dipendere necessariamente da servizi cloud. ASUS ha infatti progettato ProArt GR1X per gestire carichi di lavoro continuativi, affiancando alla piattaforma NVIDIA un sistema di raffreddamento dedicato e un ecosistema software che comprende strumenti per la generazione di immagini e video, lo sviluppo e l’automazione delle attività.

NVIDIA RTX Spark e fino a 128 GB di memoria unificata per l’AI locale

Il cuore di ASUS ProArt GR1X è il superchip NVIDIA RTX Spark N1X, che combina una CPU NVIDIA Grace a 20 core e una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core; i due componenti comunicano attraverso l’interconnessione NVLink-C2C e condividono un unico pool di memoria unificata LPDDR5X, disponibile in configurazioni da 64 GB e 128 GB.

La piattaforma raggiunge fino a 1 PetaFLOP di prestazioni AI in FP4 e mette a disposizione una larghezza di banda della memoria fino a 300 GB/s. Una dotazione che permette di gestire modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sulla macchina; secondo ASUS, ProArt GR1X supporta LLM con fino a 120 miliardi di parametri e finestre di contesto che possono arrivare a 1 milione di token.

Il vantaggio è soprattutto operativo; prompt, file di progetto e dati possono rimanere sul dispositivo, senza dover essere caricati su server esterni quando si utilizzano modelli locali. Viene meno anche la necessità di sostenere costi per token o singole generazioni legati ai servizi cloud, sebbene l’utente possa comunque scegliere un approccio ibrido e affidare determinate attività a modelli remoti quando servono maggiori risorse.

ASUS punta inoltre sulla compatibilità con l’ambiente Windows; ProArt GR1X utilizza Windows 11 Pro e supporta NVIDIA CUDA in modo nativo, senza richiedere un dual boot o un ambiente Linux separato per iniziare a lavorare con gli strumenti di sviluppo. Oltre all’AI, la piattaforma mette a disposizione le tecnologie RTX per applicazioni 3D e video, ray tracing, DLSS e Reflex, estendendo il campo di utilizzo anche alla creazione di contenuti e al gaming.

Raffreddamento dedicato e connettività completa

Caratterizzato da finiture nero anodizzato e argento sabbiato, con tanto di trattamento anti impronta, ProArt GR1X riguarda si fa notare anche per via della soluzione termica scelta da ASUS. Le dimensioni del telaio sono pari a 150 x 150 x 51 mm, per un volume di circa 1,1 litri e un peso di 1,48 kg; numeri che permettono di collocarlo facilmente accanto a un monitor o in una postazione di lavoro dove lo spazio disponibile è limitato.

Nonostante il formato ridotto, ASUS ha previsto un sistema di raffreddamento progettato per gestire un TDP di 140 watt e sostenere carichi di lavoro prolungati; il dissipatore comprende due ventole con 218 pale complessive, 57 alette ultra-larghe e quattro heat pipe, affiancate da un sistema di controllo della ventilazione su sette livelli.

L’obiettivo è mantenere prestazioni stabili anche durante le sessioni più impegnative, condizione particolarmente importante per una macchina destinata a ospitare agenti AI attivi in maniera continuativa. In questo scenario, il mini PC può rimanere operativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, gestendo attività automatizzate senza richiedere la presenza costante dell’utente.

Per quanto riguarda la dotazione di porte, sul retro troviamo tre USB-C 3.2 Gen 2×2 con modalità DisplayPort Alt Mode, una quarta USB-C dello stesso standard con ingresso di alimentazione Power Delivery 3.1 EPR, una HDMI 2.1 e una porta Ethernet da 10 Gigabit. La connettività wireless comprende WiFi 7 2×2 e Bluetooth 5.4, mentre sul fronte display ASUS dichiara inoltre il supporto per un massimo di quattro monitor 4K, con uscita HDMI in grado di raggiungere la risoluzione 8K.

Per lo storage sono presenti due slot M.2 NVMe, compatibili con SSD PCI-E 5.0 e PCI-E 4.0, con capacità complessiva fino a 4 TB nelle configurazioni previste; l’alimentazione è affidata a un adattatore esterno da 240 W.

Hermes Agent, ComfyUI e Adobe Creative Cloud: l’ecosistema software di ASUS

Una parte importante del progetto riguarda gli strumenti software che accompagnano ProArt GR1X. ASUS ha lavorato per integrare agenti AI e applicazioni creative in un ambiente che consenta di automatizzare le attività quotidiane, gestire file e progetti e generare nuovi contenuti senza dover costruire da zero ogni flusso di lavoro.

Tra le novità figura la collaborazione con Nous Research per portare Hermes Agent sui PC ProArt RTX Spark; parliamo di un agente autonomo open source capace di operare tra applicazioni desktop, terminale e file locali. Attraverso una Skill ufficiale dedicata, Hermes può inoltre interagire con ASUS MuseTree e controllare ComfyUI, piattaforma utilizzata per costruire workflow di generazione di immagini e video basati sull’AI.

La dotazione comprende anche ASUS Zenni Claw, un agente locale destinato alle attività quotidiane e al controllo dei dispositivi ASUS, e MuseTree, che permette di generare immagini e video in locale attraverso modelli come FLUX e Wan. A questi si aggiunge StoryCube, che sfrutta il riconoscimento basato sull’AI per organizzare e gestire gli asset multimediali.

Per i professionisti della creatività è previsto anche un abbonamento gratuito di tre mesi ad Adobe Creative Cloud, comprensivo di Premiere; l’integrazione con le applicazioni Adobe permette di affiancare gli strumenti tradizionali di editing e produzione ai nuovi flussi di lavoro basati sugli agenti AI.

Scheda tecnica ASUS ProArt GR1X

Piattaforma: NVIDIA RTX Spark N1X

CPU: NVIDIA Grace a 20 core

GPU: NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core

Prestazioni AI: fino a 1 PetaFLOP in FP4

Memoria: 64 GB o 128 GB LPDDR5X unificata, con banda fino a 300 GB/s

Modelli AI supportati: LLM fino a 120 miliardi di parametri e 1 milione di token di contesto

Storage: SSD M.2 NVMe PCI-E 4.0/5.0, due slot, fino a 4 TB

Sistema operativo: Windows 11 Pro nelle configurazioni italiane annunciate

Connettività wireless: WiFi 7 2×2, Bluetooth 5.4

Rete cablata: 1x Ethernet 10 Gbps

Porte: 3x USB-C 3.2 Gen 2×2 con DisplayPort Alt Mode 1x USB-C 3.2 Gen 2×2 con ingresso PD 3.1 EPR 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet 10GbE, slot Kensington

Display supportati: fino a quattro monitor 4K; uscita HDMI fino a 8K

Raffreddamento: doppia ventola, 218 pale, 57 alette e quattro heat pipe

TDP: 140 W

Alimentazione: adattatore esterno da 240 W

Dimensioni: 150 x 150 x 51 mm

Volume: circa 1,1 litri

Peso: 1,48 kg

Colori: nero anodizzato e argento sabbiato

Prezzi e disponibilità in Italia

ASUS ProArt GR1X è già disponibile in Italia attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner e rivenditori dell’azienda. Al momento del lancio sono acquistabili due configurazioni, entrambe con Windows 11 Pro: quella con 64 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB costa 5.999 euro, mentre la variante con 128 GB e SSD da 2 TB viene proposta a 8.999 euro.

Nelle prossime settimane arriveranno anche altre due versioni; si parla di una con 64 GB di memoria e SSD da 2 TB a 6.499 euro e con 128 GB e SSD da 4 TB a 11.499 euro. Si tratta quindi di soluzioni decisamente specialistiche e con prezzi importanti, pensata per chi ha esigenze concrete di elaborazione AI locale e vuole una piattaforma compatta già pronta per lavorare con agenti autonomi e applicazioni professionali.