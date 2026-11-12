ASUS amplia la propria gamma di mini PC con una soluzione che mette al centro l’Intelligenza Artificiale e la possibilità di eseguire carichi di lavoro direttamente in locale. Si chiama Ascent QN10 ed è un sistema particolarmente compatto, progettato per creator, sviluppatori e aziende che vogliono sfruttare le funzionalità AI senza affidarsi necessariamente al cloud per ogni operazione.

Il nuovo dispositivo si distingue soprattutto per la piattaforma Snapdragon X2 Elite, affiancata da una NPU Qualcomm Hexagon capace di raggiungere 80 TOPS. Un valore che lo colloca in una fascia decisamente particolare rispetto ai tradizionali mini PC, anche grazie al supporto per Copilot+ PC e alle funzionalità dedicate allo sviluppo e all’esecuzione di modelli AI.

ASUS punta inoltre su dimensioni ridotte, consumi contenuti e una dotazione di porte pensata per configurazioni multi-monitor e ambienti professionali.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Snapdragon X2 Elite e NPU da 80 TOPS per l’AI locale

Il cuore dell’ASUS Ascent QN10 è rappresentato dalla piattaforma Snapdragon X2 Elite, nella configurazione X2E-88-100. Il processore integra una CPU Qualcomm Oryon con 18 core, capace di raggiungere una frequenza fino a 4,7 GHz, e una GPU integrata Qualcomm Adreno X2-90; quest’ultima introduce un miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, mentre l’architettura complessiva punta a combinare potenza di calcolo ed efficienza energetica.

La componente più interessante rimane però la NPU Qualcomm Hexagon, accreditata di una potenza di elaborazione fino a 80 TOPS. Si tratta dell’unità dedicata all’accelerazione delle operazioni di Intelligenza Artificiale, che permette di gestire direttamente sul dispositivo attività come la generazione di contenuti, l’elaborazione di immagini e video, la traduzione in tempo reale e gli assistenti intelligenti.

La presenza di una NPU così potente consente inoltre di alleggerire il lavoro di CPU e GPU durante l’esecuzione dei carichi AI compatibili, con potenziali vantaggi in termini di consumi e reattività. Il sistema rientra nell’ecosistema Copilot+ PC e può quindi sfruttare le funzionalità AI di Windows 11, oltre alle applicazioni ottimizzate per l’hardware Qualcomm.

Per quanto riguarda la memoria invece, ASUS prevede configurazioni con un massimo di 32 GB di LPDDR5X a 8.533 MT/s; si tratta di memoria integrata e non aggiornabile, una scelta che contribuisce a contenere gli ingombri ma che rende importante valutare attentamente la configurazione al momento dell’acquisto.

Qualcomm AI Hub e agenti AI: il mini PC guarda anche agli sviluppatori

Ascent QN10 non si limita a offrire accelerazione AI per le applicazioni tradizionali; ASUS lo ha progettato anche per chi sviluppa soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale e vuole sperimentare l’esecuzione di modelli direttamente su hardware locale. In questo contesto entra in gioco Qualcomm AI Hub, una piattaforma che mette a disposizione oltre 175 modelli preottimizzati e strumenti per semplificare le fasi di ottimizzazione, validazione e distribuzione.

Gli sviluppatori possono lavorare con modelli propri e dati personalizzati, per poi adattare le applicazioni all’hardware Qualcomm attraverso il relativo stack software. Un altro ambito sul quale ASUS insiste è quello dell’AI agentica; il mini PC supporta framework come OpenClaw e Hermes Agent, permettendo di creare flussi di lavoro automatizzati e di interagire con gli agenti attraverso applicazioni di messaggistica come WhatsApp e LINE.

Naturalmente, l’elaborazione locale non significa che ogni funzionalità AI sia gratuita o completamente indipendente da servizi esterni; l’utilizzo di modelli proprietari, API e servizi di terze parti può comportare costi aggiuntivi. ASUS specifica inoltre che l’esposizione dei dati dipende dalla configurazione delle connessioni e dei servizi esterni utilizzati.

Dimensioni compatte, quattro display 4K e connettività completa

Uno degli elementi distintivi dell’Ascent QN10 è il formato. Il mini PC misura appena 130 x 130 x 40 mm, con un volume inferiore a 0,7 litri, caratteristiche che permettono di inserirlo facilmente anche in postazioni di lavoro con poco spazio a disposizione. Nonostante le dimensioni, la dotazione di collegamenti è piuttosto completa; l’azienda dichiara la possibilità di collegare fino a quattro display 4K contemporaneamente, sfruttando le porte USB4 Type-C e l’uscita HDMI 2.1.

Le porte USB-C supportano inoltre DisplayPort e Power Delivery, mentre per la rete cablata è presente una connessione Ethernet da 2,5 Gbps. Il quadro comprende anche WiFi 7 e Bluetooth 6.0, per collegare periferiche e dispositivi wireless attraverso standard di ultima generazione; a bordo sono disponibili sette porte USB, suddivise tra USB4, USB 3.2 Gen 2 e USB 2.0.

ASUS ha dedicato attenzione anche alla dissipazione del calore, un aspetto importante in un sistema così piccolo e progettato per lavorare con carichi AI continuativi. Il raffreddamento utilizza una ventola dedicata alla CPU e una camera di vapore, oltre a un sistema separato per mantenere sotto controllo la temperatura dell’SSD PCI-E 4.0.

Sicurezza aziendale e protezione dei dati

Un altro ambito sul quale ASUS insiste è la sicurezza. Ascent QN10 integra fTPM 2.0 e Microsoft Pluton, due tecnologie pensate per proteggere credenziali, chiavi crittografiche e informazioni sensibili attraverso funzionalità di sicurezza basate sull’hardware.

A queste si aggiunge Snapdragon Guardian, che permette la gestione remota del dispositivo anche quando il sistema è spento o Windows non è in grado di avviarsi, attraverso funzionalità di connettività fuori banda. Una dotazione che rende il mini PC particolarmente interessante anche per le organizzazioni che devono amministrare più sistemi distribuiti in ambienti aziendali o industriali.

Scheda tecnica ASUS Ascent QN10

Processore: Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100, Oryon 3a gen a 18 core, fino a 4,7 GHz

GPU: Qualcomm Adreno X2-90 integrata

NPU: Qualcomm Hexagon, fino a 80 TOPS

Memoria RAM: 16 o 32 GB LPDDR5X, fino a 8.533 MHz, integrata e non aggiornabile

Archiviazione: SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 512 GB nella configurazione indicata

Supporto a due unità M.2 2280, con capacità previste da 512 GB e 1 TB

Sistema operativo: Windows 11 Pro, Copilot+ PC

Connettività wireless: WiFi 7 e Bluetooth 6.0

Rete cablata: Ethernet 2,5 Gigabit

Porte frontali: 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB4 Type-C da 40 Gbps con DisplayPort e Power Delivery, jack audio

Porte posteriori: 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB4 Type-C da 40 Gbps con DisplayPort e Power Delivery, 1 HDMI 2.1, 1 RJ45 LAN

Display supportati: fino a quattro monitor 4K

Sicurezza: fTPM 2.0, Microsoft Pluton e Snapdragon Guardian

Dimensioni: 130 x 130 x 39,96 mm

Peso: 750 grammi secondo la scheda tecnica

Alimentatore: 180 W, 20 V e 8 A

Colore: Silver

Disponibilità e prezzo

ASUS Ascent QN10 è già disponibile in Italia nella configurazione con 32 GB di memoria LPDDR5X, SSD da 512 GB e Windows 11 Pro; il prezzo consigliato al pubblico è di 2.299 euro. Il mini PC viene proposto attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del marchio.

Si tratta di una soluzione indirizzata soprattutto a chi ha esigenze specifiche legate all’Intelligenza Artificiale locale, allo sviluppo e all’edge computing, più che a chi cerca semplicemente un computer compatto per le attività quotidiane.