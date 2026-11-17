Trovare un gamepad universale compatibile con PC, Mac, smartphone e smart TV sotto i 40€ è raro, ma Controller Luna Wireless di Amazon ci riesce. Il prezzo di listino di 69,99€ scende ora a 39,99€ su Amazon, toccando quello che si configura come un minimo storico. Si tratta della tipica offerta pre Black Friday che anticipa l’evento vero e proprio in arrivo su Amazon il 19, e che riguarda un accessorio pensato originariamente per il cloud gaming ma diventato, di fatto, un gamepad versatile per qualsiasi dispositivo. Vediamo come sfrutta questa fascia di prezzo per distinguersi dalla concorrenza.

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Controller Luna wireless: latenza ridotta e tripla connettività

Il punto di forza principale di Controller Luna Wireless è la tecnologia proprietaria Cloud Direct, che collega il dispositivo direttamente ai server di gioco Amazon tramite Wi-Fi dual-band (2,4 e 5 GHz), riducendo la latenza round-trip di 17-30 millisecondi rispetto a una connessione Bluetooth standard. Questa funzione richiede l’app Luna Controller, disponibile su Amazon Appstore, Google Play Store e App Store iOS.

Oltre al Wi-Fi, il controller offre altre due modalità di connessione:

Bluetooth , per usarlo come gamepad universale su qualsiasi dispositivo compatibile

, per usarlo come gamepad universale su qualsiasi dispositivo compatibile USB-C, per la connessione cablata su PC e Mac

Dal punto di vista del design, richiama fortemente l’estetica di un controller Xbox: levette analogiche per una presa precisa, grilletti dorsali facilmente raggiungibili, croce direzionale a 4 vie e pulsanti azione X-Y-A-B. L’impugnatura con finitura opaca e il peso contenuto di circa 280 grammi con le batterie (circa 235 grammi senza) lo rendono comodo anche durante sessioni prolungate. Un dettaglio distintivo è il pulsante centrale “Luna” che cambia colore in base allo stato della connessione attiva.

La compatibilità è decisamente ampia: funziona su PC Windows, Mac, Fire TV, tablet e smartphone iOS/Android, Chromebook e smart TV Samsung e LG compatibili. Su Fire TV la connessione avviene esclusivamente via Bluetooth, mentre su Windows potrebbe servire un driver specifico scaricabile dal supporto Amazon.

Il controller funziona con 2 batterie stilo AA incluse (marchio Amazon Basics), insieme a una guida rapida di configurazione. Va segnalato che l’autonomia in modalità Wi-Fi/Cloud Direct risulta piuttosto limitata secondo diverse recensioni indipendenti, ma per l’uso Bluetooth standard il consumo è decisamente più contenuto.

Sconto del 43% su un gamepad versatile

Il prezzo di listino di 69,99€ scende ora a 39,99€ su Amazon, con un risparmio di 30€ pari al 43% di sconto. Si tratta di una cifra che in passato ha rappresentato il minimo storico del prodotto, rendendo questo il momento più conveniente per acquistarlo. L’offerta arriva proprio nei giorni che anticipano il Black Friday vero e proprio, in programma su Amazon il 19, e potrebbe quindi rappresentare un assaggio di quello che verrà proposto durante l’evento.

Da notare che il servizio Amazon Luna non è ancora disponibile ufficialmente in Italia, quindi nel nostro mercato il controller viene commercializzato principalmente come gamepad Bluetooth/USB universale per PC, Mac, Fire TV e dispositivi mobili, piuttosto che come accessorio dedicato al cloud gaming.

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