Manca ormai pochissimo al debutto di GTA VI, uno dei lanci videoludici più attesi degli ultimi anni, ma i possessori di PlayStation 5 dovranno prestare attenzione anche a un altro dettaglio prima di mettersi alla guida per le strade di Vice City. Sony ha infatti confermato che sarà necessario installare un nuovo aggiornamento del software di sistema della console per poter giocare al nuovo capitolo di Grand Theft Auto.

L’avviso è arrivato direttamente dall’account ufficiale PlayStation Support US, che ha invitato gli utenti a non aspettare l’ultimo momento per scaricare e installare il firmware. L’obbiettivo è evitare che un aggiornamento da completare propri al momento del lancio possa impedire ai giocatori di avviare immediatamente il titolo.

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PS5, il nuovo firmware è un requisito per giocare a GTA 6

L’aggiornamento in questione è identificato dalla versione 26.07-14.23.00 e la sua distribuzione è iniziata il 17 novembre 2026. Si tratta di un download da circa 1,3 GB, una dimensione non particolarmente elevata per un aggiornamento di sistema, ma comunque superiore a quella delle più piccole patch correttive distribuite abitualmente da Sony.

L’azienda ha chiesto ai possessori di PS5 di completare l’installazione entro la mezzanotte del 19 novembre, così da avere la console pronta in vista del debutto di GTA VI. Il gioco sarà disponibile a partire dalla mezzanotte in base ai rispettivi fusi orari locali, rendendo quindi opportuno verificare per tempo che il firmware sia già aggiornato.

Resta tuttavia un aspetto interessante: Sony non ha spiegato nel dettaglio perché questa specifica versione del software sia indispensabile per avviare GTA VI, il registro ufficiale delle modifiche non riporta infatti ottimizzazioni, funzionalità o interventi esplicitamente legati al nuovo gioco di Rockstar Games; l’unica nota presente parla genericamente di alcune correzioni di sicurezza apportate al software di sistema.

Anche il precedente firmware 26.07-14.22.00 era intervenuto sul fronte della sicurezza, segno che Sony sta distribuendo aggiornamenti ravvicinati con particolare attenzione a questo aspetto. La tempistica arriva inoltre in un periodo in cui la console è finita sotto i riflettori per jailbreak ed exploit software, anche se non ci sono conferme che colleghino direttamente questi interventi alla necessità di aggiornare per giocare a GTA VI.

Per evitare brutte sorprese al momento del lancio, i giocatori possono controllare manualmente la disponibilità del nuovo firmware direttamente dalle impostazioni della console. La procedura è piuttosto semplice e richiede pochi passaggi.

È sufficiente raggiungere il percorso Impostazioni -> Sistema -> Software di sistema -> Aggiornamento software di sistema e impostazioni e verificare la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili. A quel punto sarà possibile procedere con il download e l’installazione della versione 26.07-14.23.00.

Come sempre, il consiglio è quello di non ridursi all’ultimo minuto: completare l’operazione in anticipo permetterà di arrivare preparati al debutto di GTA VI, senza dover attendere il completamento di un aggiornamento proprio quando si vorrebbe iniziare a giocare.