A meno di un mese dall’uscita, fissata per giovedì 19 novembre, GTA VI continua a macinare numeri che nel mondo dei videogiochi non si erano mai visti, e a fotografarli questa volta è stata la società di analisi Sensor Tower.

Le sue stime, riprese da Wccftech, parlano di prevendite digitali già oltre la soglia dei sei milioni di copie e di un incasso vicino ai seicento milioni di dollari, con una ripartizione tra console piuttosto sbilanciata. Andiamo a vedere i numeri.

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Oltre 6 milioni di preordini digitali, i numeri record e il confronto con altri titoli

Il conteggio di Sensor Tower si ferma al 13 ottobre e registra a livello globale più di 6 milioni di preordini digitali, per un fatturato stimato in 594 milioni di dollari già al netto degli eventuali rimborsi. A fare la parte del leone è l’ecosistema Sony, con una distribuzione tra piattaforme che si presenta così:

PlayStation : 4,51 milioni di preordini (74% del totale) e circa 441 milioni di dollari di ricavi stimati

: 4,51 milioni di preordini (74% del totale) e circa 441 milioni di dollari di ricavi stimati Xbox: 1,57 milioni di preordini (26% del totale) e circa 153 milioni di dollari di ricavi stimati

Il distacco non è una sorpresa per chi segue la vicenda, dato che già a fine agosto, quando i preordini avevano subito un’impennata dopo l’anteprima trasmessa su Netflix, PS5 aveva preso un margine netto su Xbox; i nuovi dati confermano che quella forbice non si è ridotta nelle settimane successive, anche con l’arrivo del trailer di lancio pubblicato da Rockstar la scorsa settimana.

Il dato più eclatante, però, riguarda il mercato statunitense, dove Sensor Tower ha messo a confronto i preordini digitali di GTA VI con quelli raccolti da altri titoli di grande richiamo nello stesso arco di tempo prima dell’uscita.

Il gioco di Rockstar risulta avanti del 148% rispetto al precedente detentore del primato, ovvero Call of Duty: Modern Warfare II del 2022, che a sua volta staccava di parecchio tutti gli altri giochi inclusi nell’analisi.

L’elenco dei titoli presi in esame è di quelli che pesano, perché comprende Diablo IV, Marvel’s Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Marvel’s Wolverine, God of War Ragnarök, The Last of Us Part II, Starfield e Ghost of Tsushima, tutti piazzati ben al di sotto di Modern Warfare II e quindi lontanissimi da GTA VI.

Va detto che si tratta di stime di terze parti e non di dati comunicati da Rockstar o da Take-Two, come la stessa Sensor Tower precisa, pur sottolineando che i numeri restituiscono un’idea piuttosto chiara della domanda. C’è poi un dettaglio da tenere presente, perché i dati globali riguardano esclusivamente il mercato digitale e lasciano fuori le edizioni fisiche, per cui il totale reale delle prevendite è con ogni probabilità più alto.

Le proiezioni più ambiziose, del resto, circolavano già da tempo, e la banca d’affari Piper Sandler aveva ipotizzato vendite fino a 48 milioni di unità nella sola settimana di lancio, cifra che porterebbe GTA VI a segnare un record non solo nel settore videoludico ma nell’intero mondo dell’intrattenimento. Considerati i costi di sviluppo, che per un progetto durato così a lungo sono senza dubbio enormi, ritmi del genere renderebbero comunque molto probabile un rientro rapido dell’investimento.

Prezzi e uscita di GTA VI

GTA VI arriverà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre per la versione PC non c’è ancora alcun annuncio.

Le edizioni disponibili in preordine sono due, la Standard a 79,99 euro e la Ultimate a 99,99 euro, che aggiunge veicoli, armi, abbigliamento e azioni extra senza contenuti narrativi aggiuntivi; trovate tutti i dettagli su edizioni, date e contenuti nella nostra pagina dedicata a GTA VI.

Resta dunque da capire quanto queste cifre cresceranno nelle ultime settimane prima del lancio, ma i primi dati ufficiali di Take-Two, quando arriveranno, diranno se le stime di Sensor Tower erano addirittura prudenti in quello che si delinea col passare delle settimane come il gioco più ricco e importante di sempre.