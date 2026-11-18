ASUS amplia la propria proposta di soluzioni per PC desktop con il Prime AP304 ARGB, un case ATX che punta soprattutto su un design panoramico e su una gestione del raffreddamento pensata per configurazioni hardware di fascia medio-alta. Il nuovo modello si distingue per il pannello in vetro temperato curvo, che avvolge la parte frontale e quella laterale senza interruzioni, ma anche per alcune soluzioni dedicate alla ventilazione e al montaggio della scheda grafica.

Non si tratta quindi soltanto di una soluzione pensata per mettere in mostra i componenti e l’illuminazione interna. ASUS ha integrato una presa d’aria brevettata con una struttura a feritoia su tre lati, progettata per favorire il passaggio dell’aria fresca verso la GPU, affiancandola a quattro ventole ARGB da 120 mm già installate e a una striscia luminosa compatibile con Aura Sync.

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ASUS Prime AP304 ARGB punta sul vetro curvo e su un design panoramico

L’elemento estetico più evidente del nuovo chassis è senza dubbio il pannello in vetro temperato, che si estende dalla parte frontale a quella laterale creando una superficie continua. Una scelta che permette di osservare l’hardware da diverse angolazioni e valorizzare componenti, ventole e illuminazione RGB, seguendo una tendenza ormai consolidata nel segmento dei case panoramici.

ASUS sottolinea anche il processo produttivo del vetro, articolato in cinque fasi e ispirato agli standard del settore aerospaziale; tra queste rientrano la selezione dei materiali, il taglio e la rettifica dei bordi, la tempra e la curvatura a caldo, oltre ai controlli di qualità e sicurezza. Il pannello utilizza inoltre un sistema di guide a sgancio rapido, così da rendere più semplice la rimozione e il successivo riposizionamento durante l’assemblaggio o la manutenzione.

La struttura non rinuncia alla praticità e alla pulizia dell’assemblaggio; dietro il vano della scheda madre sono disponibili passaggi da 33 mm per organizzare i cavi, mentre i filtri antipolvere rimovibili nella parte superiore e inferiore semplificano le operazioni di pulizia.

Ventilazione dedicata alla GPU e supporto rinforzato per la scheda video

Una delle caratteristiche più interessanti del Prime AP304 ARGB riguarda il sistema di ventilazione brevettato. ASUS ha sviluppato una presa d’aria a feritoia con una struttura su tre lati, pensata per convogliare aria fresca verso la scheda grafica e migliorare il raffreddamento di uno dei componenti più sollecitati nelle configurazioni gaming.

A questa soluzione si affiancano quattro ventole ASUS Prime MR120 ARGB da 120 mm preinstallate, con telaio da 28 mm e 20 LED RGB indirizzabili. La dotazione comprende tre ventole con pale standard installate lateralmente e una ventola posteriore, mentre il telaio può ospitare complessivamente fino a dieci unità da 120 mm; la parte inferiore, in particolare, può accogliere altre tre ventole per l’immissione dell’aria.

L’illuminazione non è limitata solo alle ventole; nella parte inferiore del case è presente una striscia ARGB integrata, sincronizzabile con gli altri componenti compatibili attraverso ASUS Aura Sync.

ASUS ha dedicato attenzione anche al supporto della scheda video. Oltre al fermo brevettato per lo slot PCI-E, che permette di bloccare la GPU senza utilizzare attrezzi, è presente una staffa rinforzata compatibile con schede lunghe da 300 a 360 mm; quest’ultima viene fissata tramite viti e serve a ridurre flessioni e movimenti involontari, un accorgimento utile soprattutto con le schede grafiche più pesanti.

Compatibilità hardware e connettività: spazio per GPU da 420 mm e radiatori da 360 mm

Le dimensioni di ASUS Prime AP304 ARGB si attestano a 240 x 535 x 450 mm, con un peso di 11,5 kg; lo chassis supporta schede madri ATX, microATX e Mini-ITX, lasciando quindi spazio a diverse tipologie di configurazione. La compatibilità con le schede video arriva fino a 420 mm di lunghezza, mentre per il dissipatore ad aria della CPU è prevista un’altezza massima di 175 mm.

Non manca il supporto per i sistemi di raffreddamento a liquido, infatti nella parte superiore è possibile installare radiatori da 120, 240 o 360 mm; l’alimentatore può invece raggiungere una lunghezza massima di 200 mm. Sul fronte della connettività, il pannello I/O superiore mette a disposizione una porta USB Type-C con velocità di trasferimento fino a 20 Gbps, due USB Type-A da 5 Gbps e il jack combinato per cuffie e microfono.

Scheda tecnica ASUS Prime AP304 ARGB

Formato: case ATX

Schede madri compatibili: ATX, microATX, Mini-ITX

Colorazioni: nero e bianco

Dimensioni: 240 x 535 x 450 mm

Peso: 11,5 kg

Materiali: acciaio, plastica e vetro temperato

Porte I/O: 1x USB Type-C 20 Gbps, 2x USB Type-A 5 Gbps, 1x jack cuffie/microfono

Slot di espansione: 7

Lunghezza massima GPU: 420 mm

Altezza massima dissipatore CPU: 175 mm

Lunghezza massima alimentatore: 200 mm

Supporto radiatori: superiore da 120, 240 e 360 mm

Supporto ventole:

superiore fino a 3x 120 mm o 2x 140 mm

laterale fino a 3x 120 mm; posteriore 1x 120 mm; inferiore fino a 3x 120 mm

Ventole preinstallate: 4x ASUS Prime MR120 ARGB da 120 mm

Illuminazione: striscia ARGB integrata, compatibile con ASUS Aura Sync

Alloggiamenti: 1x 3,5″ oppure 2,5″ e bracket aggiuntivo per 1x 3,5″ oppure 2x 2,5″

Filtri antipolvere: rimovibili, superiori e inferiori

Spazio per la gestione dei cavi: fino a 33 mm

Prezzo e disponibilità di ASUS Prime AP304 ARGB

ASUS Prime AP304 ARGB è già disponibile in Italia nelle varianti nera e bianca, con un prezzo suggerito di 159,90 euro. Il nuovo case si può acquistare attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS, partner e rivenditori autorizzati come Amazon.