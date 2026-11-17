Sotto i 1000€ per un iPhone Air da 512GB non si era mai visto prima d’ora. Apple ha presentato il suo smartphone più sottile di sempre con un design in titanio e un display OLED da 6,5 pollici, e oggi quella stessa configurazione top di gamma diventa accessibile a una fascia di prezzo che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per questo taglio di memoria. Vediamo come.
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Apple iPhone Air: sottigliezza e potenza in un solo corpo
iPhone Air è il modello più sottile mai realizzato da Apple, con una struttura in titanio dai lati piatti che misura appena 5,6 mm di spessore per soli 165 grammi di peso. Sotto la scocca lavora il nuovo chip A19 Pro a 4,26 GHz abbinato a 12GB di RAM, una combinazione che garantisce fluidità assoluta in multitasking e gaming avanzato grazie al supporto hardware per il ray tracing. La variante in esame offre 512GB di storage NVMe, uno spazio che consente di conservare migliaia di foto, video in 4K e app senza compromessi.
Il display OLED da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz e luminosità di picco 3000 nit rappresenta uno dei punti di forza del dispositivo, protetto dal resistente Ceramic Shield 2. Non manca l’attenzione alla sicurezza software, con il nuovo sistema Memory Integrity Enforcement basato su hardware ARM.
Sul fronte fotografico, il sensore Fusion da 48 MP con apertura f/1.6 si affianca alla fotocamera frontale Center Stage da 18 MP, capace di Dual Capture e inquadrature intelligenti per i selfie di gruppo. La batteria da 3.149 mAh garantisce autonomia all-day grazie all’Adaptive Power Mode, con ricarica MagSafe/Qi2 fino a 20W. Da segnalare l’assenza totale dello slot SIM fisico, sostituito da doppia eSIM attiva contemporaneamente, e la connettività Wi-Fi 7 con 5G fino a 8300 Mbps.
iPhone Air 512GB: sconto del 37% e minimo storico
Il prezzo originale di 1589€ scende a 999€ su Amazon, con uno sconto del 37% che si traduce in un risparmio concreto di 590€. Avere il taglio da 512GB di iPhone Air sotto la soglia psicologica dei 1000€ è un’opportunità che raramente capita di vedere, soprattutto considerando che si tratta di uno dei dispositivi più recenti e tecnologicamente avanzati della gamma Apple. L’offerta è disponibile nella colorazione Sky Blue direttamente su Amazon.it, ma la disponibilità di stock a questo prezzo potrebbe esaurirsi rapidamente.
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