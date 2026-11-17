Il lancio di iPhone Duo ha dato uno scossone al settore degli smartphone pieghevoli e ha generato un vero e proprio dibattito tra gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori sulle potenzialità del primo modello di Apple capace di piegarsi.

Tra gli aspetti che hanno ricevuto più critiche vi sono senza dubbio le applicazioni di terze parti: a differenza di quelle del colosso di Cupertino, ottimizzate per sfruttare al meglio i due dispaly dello smartphone, la maggior parte delle app non si è ancora aggiornata per introdurre un’interfaccia che tenga conto delle peculiarità del form factor di iPhone Duo.

Nelle scorse ore anche Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha voluto dire la sua su questo specifico argomento.

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Instagram e l’ottimizzazione per iPhone Duo

Attraverso un post su Threads, Mosseri ha reso noto di essere curioso di provare a fondo il nuovo smartphone di Apple, aggiungendo di essere interessato agli smartphone pieghevoli, tanto da averne usato nell’ultimo anno uno come dispositivo principale.

E, sulla base della sua esperienza e dopo avere analizzato i dettagli di iPhone Duo, Mosseri è giunto alla conclusione che sarà piuttosto difficile progettare una versione di Instagram che risulti piacevole per il suo form factor.

Sempre secondo Mosseri, l’orientamento verticale, soprattutto con il grande display interno, è perfetto per i Reels ma il team di sviluppatori di questo popolare social network sta lavorando per migliorare anche l’esperienza complessiva e ciò include, ad esempio, stabilire il posizionamento più indicato per i pulsanti di navigazione.

A dire di Mosseri, Instagram è stato progettato per schermi verticali alti e il form factor di iPhone Duo è tutt’altro che tipico (anche da piegato, in quanto è più largo e più basso rispetto alla maggior parte degli smartphone).

In sostanza, riuscire a realizzare un’app di Instagram davvero ottimizzata per il primo iPhone pieghevole sarà una sfida impegnativa.