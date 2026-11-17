Un monitor gaming a 144 Hz con tecnologia IPS che scende sotto i 75 euro non è una cosa che si vede tutti i giorni. Philips Gaming Monitor 24M2N3200NF della serie Evnia 3000 arriva a un prezzo che definire aggressivo è quasi riduttivo, con un crollo che lo porta al minimo storico assoluto su Amazon. La combinazione di refresh rate elevato, compatibilità sia FreeSync che G-Sync e un pannello IPS con colori sorprendentemente accurati per la fascia di prezzo rende questa proposta particolarmente interessante per chi cerca il primo monitor gaming dedicato. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché conviene muoversi in fretta.

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Philips 24″ 144 hz e IPS a prova di competitivo

Il cuore di questo monitor è un pannello IPS da 23,8 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080, scelto per garantire angoli di visione di 178° orizzontali e verticali e colori vividi anche fuori asse. La copertura colore è decisamente generosa per la fascia entry-level: sRGB al 120%, Adobe RGB all’89% e NTSC al 110%, valori che normalmente si trovano su prodotti ben più costosi.

Il vero punto di forza resta però il refresh rate a 144 Hz, affiancato da un tempo di risposta che scende fino a 0,5 ms in modalità MPRT grazie alla tecnologia Smart MBR, pensata per ridurre il motion blur nelle scene più concitate. Il tempo di risposta grey-to-grey reale è di 4 ms, un dato onesto per questa fascia di prezzo.

Non manca il supporto a AMD FreeSync ed è certificato G-Sync Compatible, quindi funziona bene sia con GPU Nvidia che AMD senza tearing fastidiosi. A completare il pacchetto gaming arriva anche il supporto HDR10, utile per chi guarda contenuti compatibili, insieme a funzionalità come Smart Crosshair per il mirino virtuale e Shadow Boost per migliorare la visibilità nelle zone scure.

Tra le chicche pensate per il comfort visivo troviamo Flicker-free, LowBlue Mode e EasyRead, che rendono il monitor adatto anche a un uso ibrido tra lavoro e gaming. La connettività si limita a una porta HDMI 1.4 e una DisplayPort 1.4, sufficienti per sfruttare il refresh rate massimo ma limitate se si cercano standard più recenti. Il design è compatto, pesa circa 3,04 kg con base ed è dotato di attacco VESA 100×100 mm per chi preferisce montarlo su staffa.

Sconto bomba: il prezzo non si era mai visto così basso

Il prezzo crolla da 129,99€ a soli 74,99€, con uno sconto del 42% che porta il monitor al suo minimo storico su Amazon. Un calo di questa portata su un prodotto gaming con queste caratteristiche tecniche è davvero raro da trovare, soprattutto considerando che include refresh rate a 144 Hz e doppia compatibilità Adaptive Sync.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, ma data l’entità dello sconto e la richiesta prevedibile su questa fascia di prezzo, la disponibilità potrebbe ridursi rapidamente. Chi stava aspettando il momento giusto per un secondo monitor gaming o per iniziare con il primo setup dedicato difficilmente troverà un’occasione migliore nel breve periodo.

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