Il CE-25A, il dimostratore elettrico a batteria con cui COMAC punta a portare l’aviazione regionale cinese su un binario nuovo, ha effettuato sabato il primo volo con persone a bordo. È decollato dall’aeroporto di Binzhou Dagao, nello Shandong, con due piloti e un tecnico di collaudo in cabina: per Pechino è il passo che può cambiare il trasporto aereo sulle tratte brevi.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Il primo volo con equipaggio dopo 19 test autonomi

La missione è durata in tutto 57 minuti e 46 secondi, ma il tempo effettivamente trascorso in aria è stato di 16 minuti e 38 secondi, durante i quali il velivolo ha coperto 60,4 chilometri. Da COMAC fanno sapere che tutti i sistemi si sono comportati come previsto. Non era però il debutto assoluto: dal 2 febbraio il dimostratore aveva già portato a termine 19 voli di prova senza persone a bordo.

Un modello del velivolo era stato mostrato alla China International Import Expo di Shanghai nel novembre 2023, poi per mesi del programma non si è saputo altro: le prime immagini dell’esemplare in scala reale, registrato come B-0EFH, sono comparse sui social cinesi soltanto il 28 ottobre. Quanto al test, l’azienda lo ha descritto come un volo con equipaggio «intelligente», senza chiarire come fosse diviso il comando tra piloti e sistemi automatici.

Dieci ventole sulle ali e 400 chilometri di autonomia

Il dimostratore arriva a circa 10 tonnellate e nella configurazione di servizio potrà ospitare fino a 19 passeggeri. Secondo i numeri indicati dal costruttore, la velocità di crociera è di 300 km/h e l’autonomia massima di 400 chilometri, a una quota di circa 2.400 metri: valori da collegamento regionale, pensati per tratte non troppo lunghe.

La scelta più caratteristica riguarda la propulsione. Invece di uno o due motori di grandi dimensioni, il velivolo monta dieci ventole intubate mosse da motori elettrici, cinque per ala, e ha un impennaggio a T. È l’approccio della propulsione distribuita, che affida la spinta a molti propulsori più piccoli: modificando il flusso che investe le ali si punta a ridurre l’energia necessaria al volo, a contenere il rumore in decollo e atterraggio e a guadagnare margine quando una singola unità si guasta.

Ci sono anche i rovesci della medaglia, perché gestire così tanti componenti elettrici complica manutenzione, controllo termico, compatibilità elettromagnetica e ridondanza dei circuiti. Una propulsione distribuita non richiede per forza gli accumulatori, dato che si può alimentare con l’idrogeno delle celle a combustibile o con schemi ibridi. Su composizione e caratteristiche della batteria installata sul CE-25A, COMAC non ha ancora diffuso dettagli ufficiali.

Il nodo delle batterie e l’iter di certificazione

Tra chi lavora alla tecnologia elettrica per il volo in Cina c’è CATL, uno dei più grandi produttori di batterie al mondo: nel luglio 2023 l’azienda, COMAC e la Shanghai Jiao Tong University hanno dato vita a una joint venture dedicata agli aeromobili elettrici.

Sempre nel 2023 CATL aveva annunciato una batteria a condensazione, con una densità energetica dichiarata di 500 Wh/kg sulla singola cella e verifiche in corso per l’impiego aeronautico. Quel numero va però letto con attenzione, perché è un dato di laboratorio; al sistema pensato per l’aviazione, che CATL ha sottoposto a una prova di thermal runaway davanti alla CAAC, vengono invece attribuiti circa 350 Wh/kg. Che sia proprio questa la tecnologia montata sul CE-25A non è stato confermato.

La densità energetica resta del resto il principale ostacolo alla diffusione degli aerei elettrici: gli accumulatori di oggi immagazzinano poca energia rispetto al peso che aggiungono, e in volo ogni chilogrammo si paga in prestazioni e autonomia.

Un altro passaggio chiave è l’accettazione, da parte della Civil Aviation Administration of China, della richiesta di certificazione di tipo depositata da COMAC. L’iter segue la CCAR-25, il riferimento cinese per i velivoli di categoria trasporto, omologo delle statunitensi FAR-25 e delle europee CS-25. Nessun aereo interamente elettrico ha mai ottenuto un via libera di questo livello, quindi l’ente dovrà definire i mezzi di conformità man mano che il costruttore raccoglie i dati.

L’accettazione della domanda, però, equivale a un’omologazione solo sulla carta di un percorso ancora da fare: non vuol dire che il velivolo sia pronto a portare passeggeri. Si dovranno verificare sicurezza e affidabilità, l’autonomia reale, il comportamento delle batterie e il funzionamento dei sistemi propulsivi in condizioni operative diverse. Al momento non risultano clienti, né un prezzo, né una data per l’ingresso in servizio commerciale.