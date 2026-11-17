Dopo il CIRQA di Garmin, Fitbit Air, Polar Loop e il Flex Band di Suunto atteso a fine anno, la categoria dei tracker senza schermo, capitanata da Whoop, capostipite del segmento, si allarga anche a un’azienda che finora con l’hardware non aveva nulla a che fare, cioè Noom, la società statunitense nota per la sua app dedicata alla perdita di peso, che durante la fiera HLTH 2026 di Las Vegas ha presentato Noom Band, un braccialetto pensato non per chi si allena ma per chi segue i suoi programmi di salute metabolica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Cosa misura Noom Band

Il braccialetto rileva in modo continuo frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca (HRV), ossigeno nel sangue, sonno e attività fisica, e invia tutti questi dati direttamente ai programmi di Noom dedicati al controllo del peso e alla salute metabolica.

Alla base c’è la piattaforma Sensor Bio V2 dell’azienda texana Sensor Bio, un braccialetto senza schermo con sensori ottici a luce verde, rossa e infrarossa per il cuore e l’ossigenazione, un accelerometro e un sensore per la temperatura della pelle, e con un’autonomia tipica di cinque-sette giorni.

Rispetto ai prodotti della concorrenza, però, l’obiettivo è piuttosto diverso, dal momento che Noom non vuole parlare di carico di allenamento, prestazioni nel running o punteggi di recupero, e si concentra invece sui dati più utili per chi deve perdere peso, cioè sonno, movimento e andamento dei parametri cardiovascolari. A spiegarlo è stato Cody Fair, responsabile commerciale di Noom Health:

Non ci siamo messi in testa di costruire l’ennesimo dispositivo indossabile, ma il programma definitivo per la salute metabolica.

Per chi porta già al polso uno smartwatch o un altro tracker, un dispositivo del genere può sembrare superfluo, ma Noom punta soprattutto sui programmi offerti dalle aziende ai propri dipendenti e dalle assicurazioni sanitarie, dove molti utenti un dispositivo indossabile non ce l’hanno proprio.

Il braccialetto arriverà infatti all’inizio del 2027 e sarà incluso in tutti i programmi Noom Health destinati ad aziende e assicurazioni, mentre per gli altri iscritti la distribuzione arriverà più avanti. A detta dell’amministratore delegato Geoff Cook, inoltre, chi paga il programma non dovrà spendere nulla in più:

La cosa migliore è che Noom include il dispositivo senza costi aggiuntivi per chi paga.

I numeri sui farmaci GLP-1 e sul sonno

Per giustificare l’operazione Noom ha condiviso alcuni dati, a partire da un’analisi su oltre 144.000 utenti di Noom Med, il servizio di Noom pensato per chi segue una terapia con i farmaci GLP-1, la categoria di cui fanno parte Ozempic e Wegovy. Secondo l’azienda, chi aveva collegato un dispositivo indossabile all’app aveva il 34% di probabilità in più di perdere 20 libbre, circa 9 chili, entro il quarto mese, ma va detto che il dato riguarda i dispositivi indossabili in generale e non Noom Band, e che l’analisi non è stata sottoposta a revisione scientifica.

Lo stesso vale per i primi dati sul sonno raccolti da chi usa già il braccialetto, secondo cui gli utenti in terapia con i GLP-1 dormivano circa 90 minuti in più a settimana dopo due mesi, mentre chi partiva da un deficit di sonno guadagnava circa 150 minuti settimanali.

La categoria si allarga oltre lo sport

Il senso dell’operazione è che invece di affidarsi ai dati raccolti da Apple Watch, Garmin, Fitbit o da altri dispositivi di terze parti, Noom può fornire direttamente il braccialetto e costruirci attorno la propria esperienza. Non è la prima azienda a guardare al mondo dei farmaci GLP-1, che negli ultimi mesi ha attirato anche Oura, con la funzione GLP-1 Insights, e Withings, con la bilancia BodyFit, ma è tra le prime a farlo partendo dal servizio e non dal dispositivo.

Noom Band, insomma, almeno per ora non è un prodotto che si troverà nei negozi e riguarda soltanto il mercato statunitense, ma conferma una tendenza che avevamo già visto nei dati di Omdia, secondo cui i tracker senza schermo hanno superato il 15% delle spedizioni di dispositivi da polso nel secondo trimestre. Vedremo se anche altre piattaforme dedicate alla salute seguiranno la stessa strada, portando questi braccialetti dal mondo del fitness a quello dei percorsi di cura.