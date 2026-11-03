Le immagini di un dispositivo Suunto mai annunciato, il modello HR264, ne rivelano il nome commerciale: Suunto Flex Band. Secondo la fonte che le ha inviate, il lancio è atteso a fine anno a 179 euro.

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Cosa si legge sul retro

Sul dorso dell’HR264 compare la scritta SUUNTO FLEX BAND accanto alla sigla del modello. Quando il prodotto era emerso soltanto dai documenti delle autorità di certificazione, lo si descriveva come un semplice cardiofrequenzimetro, ma il progetto lasciava intuire qualcosa di più: un modulo compatto privo di schermo, con sensori ottici e fasce in tessuto, molto vicino alla nuova generazione di tracker senza display. Le foto non vengono pubblicate per possibili problemi di copyright, ma da quelle che abbiamo potuto vedere emergono altri particolari.

Sotto il corpo del dispositivo si trova una serie di sensori ottici, affiancata da quattro contatti per la ricarica e da una basetta dedicata con attacco USB-C. Il tutto è inserito in una fascia morbida in tessuto, e non si nota alcun pulsante fisico. Un secondo cinturino nero in tessuto compare separato, indizio che Suunto proporrà almeno più configurazioni o più misure. La parte frontale è ridotta all’essenziale: una superficie scura uniforme, un piccolo logo Suunto in basso e nessun display.

Il paragone con Whoop resta quindi del tutto attuale, e il Flex Band finisce nella stessa categoria di prodotti come Fitbit Air, Polar Loop e il CIRQA di Garmin, anche questi privi di schermo.

Il prezzo e il posizionamento

La cifra di 179 euro per ora non ha altre conferme, ma appare plausibile per questa tipologia di prodotto. Collocherebbe il Flex Band ben sopra i tracker senza schermo più economici, all’incirca nella stessa fascia di mercato dei dispositivi più orientati all’allenamento.

Un prezzo del genere suggerisce che Suunto non lo consideri un semplice accessorio da abbinare a un orologio. Una fascia cardio ottica di base a 179 euro avrebbe vita difficile, mentre un dispositivo capace di seguire attività, sonno, recupero e allenamento lungo tutta la giornata avrebbe molto più senso. Resta da capire che cosa otterrà concretamente chi lo acquista. Suunto ha arricchito il proprio ecosistema con funzioni di recupero e coaching, tra cui il nuovo Suunto AI Coach, e un prodotto senza display in grado di raccogliere dati in modo continuo si inserirebbe bene in questa strategia.

Verso il debutto di fine anno

Il Flex Band dovrebbe arrivare verso la fine del quarto trimestre, quindi tra novembre e dicembre. Un’uscita a ridosso della chiusura dell’anno sarebbe coerente con la rapidità con cui l’HR264 sta attraversando le procedure di approvazione: il dispositivo è già comparso in diversi mercati, tra cui Corea del Sud, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Un via libera normativo non garantisce una messa in vendita immediata, ma con un hardware che ormai sembra di produzione e che porta il nome Flex Band, il debutto appare vicino.