Dopo essere stata a lungo protagonista delle indiscrezioni, fino a poche ore fa, è finalmente ufficiale e si configura esattamente come previsto dai rumor: con Garmin CIRQA Smart Band l’azienda elvetico-statunitense ha lanciato il diretto competitor di Amazfit Helio Strap e Google Fitbit Air.

Il nuovo dispositivo a marchio Garmin è un fitness tracker, classificato come smartband “senza distrazioni” (perché non dispone di uno schermo), caratterizzato da un design essenziale e in grado di offrire un monitoraggio completo del benessere e il tracciamento ininterrotto delle attività senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Scopriamo tutti i dettagli.

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Alla scoperta di Garmin CIRQA Smart Band

Come anticipato in apertura, Garmin ha ufficialmente tolto i veli sul chiacchieratissimo Garmin CIRQA Smart Band, un fitness tracker con funzionalità avanzate per salute e fitness che non include uno schermo e non necessita di un abbonamento.

Con questa smartband, l’azienda elvetico-statunitense ha pensato a un dispositivo che potesse aiutare le persone ad adottare uno stile di vita più sano e che al contempo risulti affidabile, con 10 giorni di autonomia e la capacità di fornire una panoramica dettagliata dello stato di salute e delle attività, consultabili tramite l’app Garmin Connect sullo smartphone (o sull’iPhone) a cui è collegata la smartband stessa.

“CIRQA Smart Band è stata creata per coloro che amano uno stile di vita sano e attivo. Grazie al suo design essenziale e agli strumenti all’avanguardia di Garmin per il monitoraggio dello stato di benessere e del livello di fitness, questo tracker completa la nostra gamma di smartwatch e prodotti dedicati alla salute, consentendo agli appassionati Garmin di passare agevolmente da un dispositivo all’altro durante tutta la giornata. Inoltre, senza necessità di sottoscrivere alcun abbonamento, CIRQA Smart Band aiuta a raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness”. Susan Lyman

Vicepresidente, Consumer Sales & Marketing, Garmin

Design essenziale ma confortevole per la quotidianità

Alla stregua degli altri dispositivi di questa tipologia, la peculiarità di Garmin CIRQA Smart Band è il suo design essenziale che punta a ridurre al minimo le distrazioni (per questo è priva di uno schermo), consentendo agli utenti di concentrarsi esclusivamente sul monitoraggio del benessere e delle performance sportive.

Il modulo (che rappresenta il cuore del dispositivo), realizzato in materiali polimerici rinforzati con fibre e certificato 5 ATM per il nuoto, può essere indossato al polso o al braccio, in base alla tipologia di allenamento o in base alla comodità durante il sonno, grazie a una fascia in tessuto che assicura il massimo comfort nella quotidianità.

Monitoraggio della salute e delle attività

Nonostante questa “essenzialità”, Garmin CIRQA Smart Band punta a fornire agli utenti un quadro completo della loro situazione per quanto concerne benessere, salute e attività fisica.

Dal punto di vista della salute, i sensori integrati permettono di monitorare frequenza cardiaca, Body Battery, saturazione dell’ossigeno, livelli di stress, temperatura cutanea e molto altro.

Durante la notte, la smartband è in grado di monitorare il sonno in termini di qualità ed efficacia del riposo: gli utenti potranno consultare un’analisi dettagliata delle fasi di sonno e del punteggio del sonno, ricevere indicazioni sulla durata ottimale del riposo (inclusi i sonnellini) e consultare metriche come variabilità della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria.

Di giorno, Garmin CIRQA Smart Band tiene conto dei passi percorsi, delle calorie bruciate e di molte altre metriche, dando però il meglio di sé quando si tratta di monitorare l’attività fisica, sia con riconoscimento automatico (fino a 80 attività diverse) che con riconoscimento manuale.

Durante le sessioni di allenamento, entrano in gioco alcune metriche avanzate che consentono agli utenti di migliorare le proprie performance: Training Readiness fornisce consigli sull’intensità dell’allenamento da effettuare e permette di monitorare i progressi con HRV Status, VO2 max e Training Status (per comprendere l’efficacia dell’allenamento).

L’app Garmin Connect consente di accoppiare la smartband allo smartphone e di consultare tutti i dati e le metriche registrati, inclusi gli approfondimenti sui tempi di recupero e sull’effetto degli allenamenti sul corpo.

La CIRQA Smart Band può sfruttare il GPS dello smartphone a cui è connesso per localizzare gli allenamenti all’aperto e consentire agli utenti condividere la posizione con amici/familiari grazie a LiveTrack. La batteria integrata offre fino a 10 giorni di autonomia.

Specifiche tecniche di Garmin CIRQA Smart Band

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della nuova Garmin CIRQA Smart Band.

Dimensioni (modulo): 27 x 47 x 9 mm

x x Peso (modulo): 14,8 grammi

Materiale (modulo): polimero fibro-rinforzato

Materiale (fascia dal polso): tessuto ComfortFit

Certificazione: 5 ATM

Schermo: assente

Memoria: 128 MB

Sensori: frequenza cardiaca , SpO2 , accelerometro , termometro

, , , Connettività: Bluetooth , ANT+ , GPS (passivo)

, , (passivo) Batteria: ioni di litio , 10 giorni di autonomia

, Compatibilità: iPhone e Android Tramite l’app Garmin Connect Funzioni avanzate in abbonamento con Garmin Connect+

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Immagini di Garmin CIRQA Smart Band

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Disponibilità e prezzo di Garmin CIRQA Smart Band

La nuova Garmin CIRQA Smart Band sarà acquistabile in Italia a partire dal 24 luglio 2026 (tra tre giorni) sul sito ufficiale dell’azienda elvetico-statunitense al prezzo consigliato di 199,99 euro. È molto probabile che, prossimamente, possa risultare acquistabile anche presso i principali rivenditori offline e online.

La smartband arriva in due dimensioni, S-M (adatta ai polsi con circonferenza di 120-200 mm) e L-XL (adatta ai polsi con circonferenza di 145-240 mm), e in quattro differenti colorazioni della fascia da polso (Black, Captain Blue, French Grey e Mauve) tutte abbinate al dispositivo in colorazione nera.