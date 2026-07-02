A circa cinque mesi dal lancio della BodyScan 2 avvenuto al CES 2026 di Las Vegas, Withings ha lanciato sul mercato statunitense la nuova bilancia smart Withings BodyFit, soluzione ideale per coloro che assumono farmaci GLP-1.

È passato appena un mese e l’azienda francese, tra i pionieri nel segmento della salute connessa, ha portato questa bilancia anche sul mercato europeo (Italia inclusa). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Withings BodyFit è ora ufficiale in Italia

Come anticipato in apertura, Withings BodyFit ha da poche ore fatto il suo debutto in Europa a distanza di un mesetto dal debutto sul mercato statunitense.

La nuova arrivata si pone come soluzione ideale per l’analisi segmentale della composizione corporea in sei zone ed è pensata per coloro che assumono farmaci GLP-1 come Ozempic o Wegovy, sempre più centrali (soprattutto su alcuni mercati) nei percorsi per la perdita di peso.

Design e specifiche tecniche

La nuova Withings BodyFit eredita il linguaggio di design dei modelli di punta della serie BodyScan, caratterizzato dalla presenza di una maniglia retrattile intelligente dotata di un meccanismo a rullo di tensione e quattro elettrodi integrati.

La bilancia è poi costruita con materiali premium, offrendo una piattaforma in vetro temperato ad alta resistenza (con tecnologia ITO) e un robusto telaio in alluminio rinforzato.

Sulla parte superiore spicca un display LCD a colori da 3,5 pollici con risoluzione 320 x 240 pixel che permette agli utenti di visualizzare in modo chiaro i parametri principali, le tendenze del proprio percorso e persino un bollettino meteo localizzato. Il tutto, senza che sia necessario usare lo smartphone.

A livello hardware, la bilancia integra quattro sensori di peso che garantiscono misurazioni estremamente precise (tra i 5 e i 200 kg) con una precisione minima di appena 50 grammi.

Dal punto di vista dell’alimentazione, Withings BodyFit si affida a una batteria agli ioni di litio, ricaricabile tramite USB-C (cavo incluso) che assicura un’autonomia fino a un anno con una singola ricarica.

Grazie alla presenza del Wi-Fi, la bilancia può sincronizzare automaticamente i dati con l’app Withings installata sullo smartphone: lato compatibilità servono dispositivi con almeno Android 12 o iOS 18; prossimamente verrà introdotto il supporto alla sincronizzazione dei dati tramite Bluetooth.

Scheda tecnica di Withings BodyFit: Dimensioni: 325 x 325 x 25,6 mm

x x Materiali: vetro temperato ad alta resistenza telaio in alluminio rinforzato

Display: LCD a colori da 3,5″ con risoluzione 320 x 240 pixel

da con risoluzione 320 x 240 pixel Sensori di peso: quattro Intervallo pesatura: da 5 kg a 200 kg Precisione: 50 grammi

Funzioni: Position Control (rilevatore di posizione corporea) Misurazioni precise del peso Composizione corporea segmentale Valutazione metabolica Salute cardiovascolare Può tracciare fino a 8 utenti (con modalità personalizzate)

Connettività: Wi-Fi b/g/n , Bluetooth

, Batteria: ioni di litio , ricaricabile Autonomia: fino a un anno per carica

, ricaricabile Supporto: Android 12+ e iOS 18+

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Funzionalità e monitoraggio avanzato

Fin qui abbiamo parlato principalmente di design e specifiche di questa bilancia ma quali sono quegli elementi che la trasformano in un dispositivo smart e la rendono indispensabile per gli utenti?

Il vero punto di forza di Withings BodyFit è la sua capacità di eseguire una analisi segmentale della composizione corporea in sei zone, misurando in modo indipendente braccia, gambe e busto.

Questo livello di dettaglio è reso possibile dalla tecnologia di Spettroscopia a Bioimpedenza (BIS) multifrequenza che sfrutta tredici frequenze fino a 800 kHz e fa passare una micro-corrente attraverso il corpo dell’utente.

Grazie a questo approccio, Withings dichiara un’accuratezza del 98% per la misurazione della massa muscolare e del 99% per la massa grassa, se confrontata con gli esami clinici DEXA a raggi X.

Un tale livello di precisione rende Withings BodyFit uno strumento appositamente studiato per chi assume farmaci dimagranti GLP-1: permette infatti di monitorare con attenzione la massa magra su tutto il corpo, assicurando che la diminuzione del peso sia dovuta all’effettiva perdita di grasso e non al deterioramento della massa muscolare.

Andando oltre, la bilancia è in grado di tracciare oltre 40 biomarcatori: in aggiunta a peso e composizione corporea, essa offre una valutazione metabolica completa misurando l’indice di Grasso Viscerale (quello “nascosto” più pericoloso per la salute) e il Tasso Metabolico Basale (BMR) per ottimizzare le esigenze caloriche quotidiane specifiche per l’utente.

Vengono poi monitorati importanti parametri per la salute cardiovascolare come la frequenza cardiaca a riposo, la rigidità arteriosa (ovvero l’età vascolare) e la Velocità dell’Onda del Polso (PWV).

Withings BodyFit è in grado di supportare più utenti, riconoscendo e tracciando automaticamente fino a 8 profili diversi (in modo che tutti i membri della famiglia possano avere approfondimenti e letture personalizzati). È possibile configurare modalità personalizzate come “Atleta” e “Neonato”, mentre in futuro arriveranno le modalità “Gravidanza” e “Occhi Chiusi”.

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Disponibilità e prezzo di Withings BodyFit

La nuova bilancia smart Withings BodyFit è già disponibile all’acquisto in Europa, anche in Italia, sullo store ufficiale dell’azienda (ma in futuro dovrebbe arrivare anche su altri negozi online e offline) dove viene proposta al prezzo di 249,95 euro nella sola colorazione nera.

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Per sfruttare al massimo il potenziale della bilancia, l’azienda mette a disposizione l’abbonamento Withings+ che garantisce l’accesso a Intelligenza Withings (assistenza salute h24, 7 giorni su 7, tendenze e approfondimenti intelligenti), Punteggi salute (indicatore di vitalità quotidiana, miglioramento della salute a lungo termine), Servizi clinici (revisione cardiologica basata su ECG) e Withings+ Protect (garanzia a vita con abbonamento).

Il piano in abbonamento prevede un canone mensile di 5,99 euro/mese (con un mese di prova gratuita) o un canone annuo di 69,99 euro/mese (con un mese di prova gratuita e un risparmio di 1,89 euro rispetto all’abbonamento mensile). L’abbonamento è comunque facoltativo.