Apple ha incontrato alcuni rappresentanti del governo thailandese per discutere delle recenti notifiche di minaccia inviate agli utenti potenzialmente presi di mira da spyware a pagamento. L’ondata di avvisi, arrivata il 29 ottobre e indirizzata a persone in 99 Paesi, ha coinvolto anche diversi politici thailandesi, facendo emergere interrogativi sull’identità degli eventuali aggressori e sulle ragioni degli attacchi.

La vicenda si inserisce in una nuova serie di segnalazioni che, nei giorni scorsi, hanno interessato anche parlamentari e funzionari governativi tedeschi. Apple non ha fornito dettagli sulle attività sospette rilevate e ha scelto di non rivelare gli elementi che fanno scattare le notifiche, per evitare che eventuali aggressori possano adattare i propri metodi ed eludere i sistemi di rilevamento. Le autorità thailandesi, intanto, hanno avviato un confronto con le aziende tecnologiche sulle possibili contromisure.

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Apple incontra i funzionari thailandesi: non ci sono prove dell’utilizzo di Pegasus

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i rappresentanti di Apple hanno incontrato mercoledì il ministro thailandese dell’Economia e della Società Digitale, Chaichanok Chidchob, per discutere delle notifiche ricevute da diversi esponenti politici del Paese. Il ministro ha precisato che la ricezione di un avviso non significa necessariamente che il dispositivo sia stato effettivamente compromesso: si tratta di una distinzione importante, considerando che queste comunicazioni segnalano potenziali tentativi di attacco e non certificano automaticamente il successo di un’intrusione.

Al momento, inoltre, le autorità thailandesi non avrebbero prove che gli ultimi tentativi siano riconducibili a Pegasus, il noto spyware sviluppato dalla società israeliana NSO Group. Il nome del software è tornato al centro delle discussioni perché sarebbe stato utilizzato nel 2022 contro alcuni attivisti del movimento pro-democrazia thailandese; alcuni politici si sono quindi chiesti se anche questa nuova ondata di notifiche possa essere collegata allo stesso strumento, ma non ci sono conferme in questa direzione.

L’ondata di notifiche è stata inviata il 29 ottobre e ha raggiunto potenziali bersagli in 99 Paesi, non si tratta, peraltro, del primo episodio di questo tipo nel corso del 2026: una precedente campagna di avvisi risale ad agosto, quando Apple aveva notificato possibili obbiettivi in 110 Paesi.

Tra i destinatari della tornata più recente figurano anche parlamentari e funzionari governativi tedeschi, le segnalazioni hanno spinto l’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica a emettere un avviso urgente, raccomandando ai destinatari di presumere che i propri dispositivi non fossero più sicuri. Il governo tedesco ha dichiarato a sua volta di prendere molto seriamente l’incidente e di stare indagando sulle circostanze dell’accaduto. Alcune ricostruzioni hanno inoltre fatto riferimento a possibili attacchi zero-click, una tipologia di intrusione che non richiede alcuna interazione da parte della vittima.

Gli avvisi, comunque, non hanno riguardato esclusivamente politici e funzionari pubblici. Tra i destinatari segnalati figura anche Radwan Mortada, un regista di Beirut che ha condiviso su X la notifica ricevuta da Apple. Mortada ha raccontato di essere già stato preso di mira da Pegasus nel 2017 e nel 2021, senza sapere se l’ultimo tentativo fosse collegato a quei precedenti o a un documentario investigativo da lui diretto.

Per quanto riguarda la Thailandia, le autorità hanno programmato ulteriori incontri con diverse aziende tecnologiche per discutere della minaccia e delle possibili misure di protezione, prendendo in considerazione anche i rischi per i dispositivi Android; il problema, dunque, non riguarda esclusivamente gli iPhone, anche se in questa circostanza è stata proprio Apple a individuare le attività sospette e a informare gli utenti interessati.

Apple raccomanda a chi riceve una notifica di minaccia di prendere sul serio l’avviso, attivare la Modalità Blocco (Lockdown Mode) e rivolgersi a esperti di sicurezza per ricevere assistenza; l’azienda mette inoltre a disposizione una pagina di supporto dedicata, con indicazioni sulle notifiche di minaccia e sulle precauzioni da adottare contro gli spyware a pagamento.

Resta invece ancora da chiarire chi si nasconda dietro gli ultimi tentativi di attacco e se esista un collegamento tra le diverse segnalazioni internazionali. Al momento, infatti, né Apple né le autorità thailandesi hanno fornito elementi sufficienti per attribuire la campagna a uno specifico gruppo o governo.