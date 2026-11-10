Louis Rossmann, tecnico riparatore diventato un punto di riferimento per il diritto alla riparazione, accusa alcuni dipendenti degli Apple Store di aver iscritto i clienti a prove gratuite e abbonamenti ai servizi dell’azienda senza il loro consenso. Apple non ha ancora commentato, ma ha compiuto due passi che lasciano intendere quanto la vicenda venga presa sul serio.

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Le accuse: prove attivate al posto del cliente

Rossmann è specializzato nella riparazione a livello di componente delle schede logiche e nel recupero dati, ma è noto soprattutto per il suo impegno sul diritto alla riparazione, una battaglia che Apple ha prima osteggiato e poi sostenuto. In un video recente ha raccontato che in alcuni negozi il personale iscriveva i clienti a prove di abbonamenti a pagamento senza un consenso informato, spinto dagli obiettivi fissati dall’azienda.

Chi accetta una consulenza personalizzata può vedersi mostrare le prove gratuite disponibili in base agli acquisti recenti: comprare un iPhone, per esempio, dà diritto a tre mesi gratis di Apple TV. Se non si disdice prima della scadenza, però, l’abbonamento parte da solo e il metodo di pagamento viene addebitato. Il personale avrebbe avuto l’istruzione di proporre queste offerte e un obiettivo di adesione del 40%, tracciato come metrica di performance. Le offerte compaiono sul dispositivo del dipendente e non su quello del cliente.

Un membro dello staff ha riferito a Rossmann che alcuni colleghi premevano Accetta senza aver ottenuto il consenso, pur di centrare l’obiettivo:

Sì, ho visto alcuni specialisti premere il pulsante al posto del cliente. In pratica, cliccano su «Accetta» e iscrivono il cliente a un servizio senza che quest’ultimo abbia effettivamente cliccato su «OK», dato la propria approvazione o fornito un consenso esplicito.

Lo stesso dipendente sostiene che l’offerta veniva presentata come un regalo, nascondendo così che in assenza di disdetta si sarebbe trasformata in un abbonamento ricorrente a pagamento. Un informatore ha aggiunto che chi non raggiungeva almeno il 40% di «services attachment» finiva in un piano di miglioramento delle prestazioni.

La risposta di Apple: il memo ai dipendenti e la metrica ritirata

Apple non ha replicato direttamente alle accuse. In un video successivo Rossmann cita però la descrizione fatta da un membro dello staff: durante la riunione del mattino sarebbe stato letto un memo secondo cui solo i clienti possono premere Accetta, e i sistemi interni indicherebbero che l’azienda non valuta più il personale sulla metrica delle iscrizioni. Il memo riguardava privacy e consenso, comprese le autorizzazioni per Apple Upgrade e Genius Bar, ed è arrivato prima del primo fine settimana della stagione degli acquisti natalizi.

La metrica sarebbe stata tolta all’inizio della settimana precedente, pochi giorni dopo i video. La motivazione ufficiale è che nel periodo natalizio conta meno, perché i prodotti vengono spesso comprati come regalo.

Le testimonianze non vanno tutte nella stessa direzione: alcuni dipendenti hanno descritto di aver seguito le procedure di consenso corrette, e gli elementi disponibili non dimostrano che il management abbia ordinato di attivare abbonamenti senza permesso.

Come funziona il flusso Connect and Personalize

Il meccanismo al centro delle accuse si chiama Connect and Personalize, un processo con codice QR offerto negli Apple Store statunitensi. Dopo la scansione, il dispositivo aziendale del dipendente mostra i dispositivi del cliente, gli abbonamenti già attivi e le offerte disponibili, mentre il metodo di pagamento predefinito dell’Apple Account è automaticamente utilizzabile per qualsiasi iscrizione. Tra i servizi citati ci sono Apple One, Apple Music, Apple Fitness+, Apple News+, Apple Arcade e Apple Creator Studio.

Secondo i racconti raccolti, gli incentivi erano legati ai risultati: chi centrava gli obiettivi otteneva recensioni positive e promozioni, e un negozio avrebbe premiato chi faceva più iscrizioni con una carta regalo Apple da 100 dollari. Apple invia un’email quando una prova viene attivata, ma i clienti possono non notarla o non capire che l’abbonamento si rinnova da solo.

Restano un paio di cautele: Rossmann ha ammesso che alcuni documenti interni mostrati nei video sono stati ricreati per proteggere le fonti anonime, e le accuse si basano sui suoi video e su testimonianze anonime di dipendenti. Il primo video, pubblicato il 25 ottobre, ha superato le 670.000 visualizzazioni. Per non ritrovarsi un addebito inatteso, intanto, conviene controllare gli abbonamenti attivi nelle impostazioni del proprio account Apple e disdire prima che la prova diventi a pagamento.