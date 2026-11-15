Perché spendere oltre 1.300€ per un notebook Copilot+ PC quando Acer Swift Go 16 AI SFG16-74 offre NPU da 47 TOPS, autonomia da 25,5 ore e SSD ultraveloce a un prezzo che si avvicina pericolosamente ai 850€? Il Black Friday 2026 sta regalando sconti aggressivi su diversi notebook di fascia alta, e questo modello Acer rientra tra le occasioni più interessanti del momento per chi cerca potenza AI e portabilità senza compromessi. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa configurazione e perché conviene approfittarne ora.

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ACER Swift Go 16 AI: potenza Intel Lunar Lake e NPU da 47 TOPS

Il cuore pulsante di questo notebook è Intel Core Ultra 7 256V, processore octa core appartenente alla famiglia Lunar Lake e alla Series 2 Intel Core Ultra. L’architettura combina 4 core performance fino a 4,8 GHz e 4 core efficienti a 3,7 GHz, con 8 thread complessivi e una cache di 12 MB pensata per bilanciare potenza di calcolo e consumi energetici. La vera particolarità risiede però nella NPU Intel AI Boost, capace di erogare 47 TOPS di potenza dedicata all’intelligenza artificiale, elemento che rende questo modello un Copilot+ PC certificato a tutti gli effetti, con funzioni come trascrizione live e strumenti di editing immagini potenziati dall’AI integrati nativamente in Windows 11.

La dotazione memoria comprende 16 GB di RAM LPDDR5X a 8533 MHz, saldata e non espandibile, affiancata da uno SSD PCIe NVMe Gen4 da 1024 GB con velocità fino a 7 GB/s, cinque volte superiore rispetto a un’unità SATA tradizionale. Il display da 16 pollici WUXGA+ (2048×1280, formato 16:10) garantisce ampio spazio di lavoro, mentre la GPU integrata Intel Arc 140V gestisce senza difficoltà editing multimediale leggero e fotoritocco, pur non essendo pensata per gaming impegnativo.

Sul fronte connettività troviamo:

Wi-Fi 7 con supporto banda a 6 GHz per connessioni ultra-reattive

con supporto banda a 6 GHz per connessioni ultra-reattive Bluetooth 5.4 e HDMI 2.1

e 2 porte USB4 e 2 porte USB 3.2 Gen 1 Tipo A

e Audio DTS:X Ultra con doppio altoparlante

Il vero punto di forza resta però l’autonomia dichiarata di 25,5 ore, grazie a una batteria da 65 Wh, racchiusa in uno chassis da soli 1,52 kg e 15,99 mm di spessore, con scocca che garantisce robustezza senza appesantire il bagaglio quotidiano.

Sconto del 35% su Acer Swift Go 16 AI, minimo storico in vista

L’offerta attuale su MediaWorld porta ACER Swift Go 16 AI SFG16-74 da 1.299€ a 849,15€, con uno sconto del 35% e un risparmio netto di quasi 450€. Si tratta di una delle cifre più basse mai registrate per questa configurazione con 1TB di SSD e 16GB di RAM, considerando che il minimo storico rilevato su altri rivenditori si attestava intorno ai 999€.

Il prezzo può scendere ulteriormente applicando lo sconto automatico del 15% acquistando tramite APP MediaWorld e con carta MW Club, gratuita e richiedibile in pochi minuti per chi non la possiede ancora. L’offerta è attiva nel periodo del Black Friday 2026, momento storicamente favorevole per questo tipo di promozioni aggressive, ma la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente vista l’entità dello sconto.

Per non perdere le prossime occasioni su notebook e dispositivi tecnologici, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo ed sconti fuori scala il riferimento è ErroriBomba.