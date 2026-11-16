Il Black Friday è ormai alle porte e rappresenta uno dei momenti più interessanti dell’anno per rinnovare il proprio setup o mettere mano alla configurazione del PC, approfittando di sconti e promozioni su hardware e periferiche. Anche MSI partecipa alle iniziative dedicate al periodo, con una selezione di offerte che coinvolge diverse categorie di prodotti e permette di trovare occasioni interessanti sia per gli appassionati di gaming sia per chi cerca soluzioni adatte alla produttività.
Per facilitare la ricerca delle promozioni, il produttore ha pubblicato un hub dedicato al Black Friday, accessibile attraverso il proprio store ufficiale e caratterizzato da sconti che arrivano fino al 40%. La pagina raccoglie una selezione di prodotti MSI, dai monitor gaming QD-OLED ai PC desktop, passando per componenti hardware e periferiche. Le occasioni, però, non si concentrano esclusivamente sul negozio ufficiale; diverse promozioni sono disponibili anche presso rivenditori come Amazon, Unieuro e MediaWorld, con prezzi e disponibilità che possono variare da un negozio all’altro.
In questa pagina raccogliamo quindi le migliori offerte MSI per il Black Friday 2026, aggiornando la selezione con le occasioni più interessanti individuate tra i principali negozi online. L’obiettivo è offrire un riferimento pratico per confrontare le promozioni e capire dove acquistare i prodotti MSI al prezzo più conveniente, senza dover consultare singolarmente tutti gli store.
Indice:
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Black Friday MSI 2026: le offerte da non perdere su store ufficiale Amazon, Unieuro e MediaWorld
Le promozioni MSI coinvolgono diverse tipologie di prodotto e possono interessare sia chi sta assemblando un nuovo PC gaming sia chi desidera aggiornare una postazione già esistente. Tra le categorie da tenere d’occhio troviamo monitor, schede video, schede madri, notebook, desktop e periferiche, con occasioni distribuite tra lo store ufficiale MSI e i principali rivenditori italiani.
Di seguito proponiamo una prima scrematura delle offerte più interessanti del Black Friday MSI, indicando per ciascun prodotto il prezzo e il negozio presso cui è disponibile. Ricordiamo che sconti e disponibilità sono soggetti a variazioni e che alcune promozioni potrebbero terminare prima della conclusione del periodo dedicato al Black Friday, soprattutto in caso di esaurimento delle scorte.
Migliori PC desktop e Notebook MSI in offerta
- PC Desktop MSI MAG Infinite S3 disponibile su MSI Store a 1.349 euro invece di 1.999 euro
- PC Desktop MSI MPG Infinite Z3 X3D disponibile su MSI Store a 2.899 euro invece di 3.299 euro
- PC Desktop MSI MAG Infinite S AI disponibile su Unieuro a 2.099 euro invece di 2.199 euro
- Notebook MSI MSI Katana 15 HX (Core i7+RTX 5060+16GB) disponibile su Mediaworld a 1.299 euro invece di 1.599 euro
Migliori monitor MSI in offerta per il Black Friday
- Monitor MSI MAG 256FA E20 disponibile su Amazon a89 euro invece di 121,99 euro
- Monitor MSI MAG 245F X24 disponibile su MSI Store a 99 euro invece di 179 euro
- Monitor MSI MAG 274CF E20 disponibile su MSI Store a 119 euro invece di 179 euro
- Monitor MSI MAG 274CXF disponibile su MSI Store a 129 euro invece di 199 euro
- Monitor MSI MPG 322URX QD-OLED disponibile su MSI Store a 749 euro euro invece di 999 euro
- Monitor MSI MAG 274QPF X30MV disponibile su MSI Store a 319 euro invece di 499 euro
Componenti PC
- Scheda madre MSI MSI PRO Z790-P WIFI LGA 1700 disponibile su Amazon a 159,99 euro invece di 229 euro
- Scheda madre MSI B760M GAMING PLUS WIFI LGA 1700 a 113,99 euro invece di 179 euro
- Dissipatore AiO MSI MAG CORELIQUID A13 360 disponibile su Amazon a 74,99 euro invece di 84,99 euro
- Alimentatore MSI MAG A750GLS PCIE5 750W disponibile su Amazon a 75,99 euro invece di 135,99 euro
- Alimentatore MSI MAG A650GLS PCIE5 650W disponibile su Amazon a 69,99 euro invece di 106,99 euro
- Case MSI MAG PANO M100L PZ disponibile su Amazon a 46,45 euro invece di 88,99 euro
- Case MSI MAG PANO 100L PZ disponibile su Amazon a 79,99 euro invece di 106,99 euro
- Case MSI MPG GUNGNIR 110R disponibile su Amazon a 79,99 euro invece di 108,99 euro
- Case MSI MAG PANO 100L PZ WHITE disponibile su Amazon a 79,99 euro invece di 106,99 euro
Periferiche e accessori
- Tastiera MSI FORGE K210 W COMBO disponibile su MSI Store a 24,99 euro invece di 39,99 euro
- Tastiera MSI FORGE GK600 TKL W VIOLET disponibile su MSI Store a 54,99 euro invece di 79,99 euro
- Mouse MSI VERSA 300 WIRELESS 8K disponibile su MSI Store a 44,99 euro invece di 59,99 euro
- PC Gamepad MSI FORCE GC300 WIRELESS disponibile su Amazon a 39,99 euro invece di 51,17 euro
- Adattatore USB WiFi 6 MSI AX1800 Nano disponibile su Amazon a 19,99 euro invece di 31,90 euro
- Adattatore USB WiFi 6 Dual-Band MSI AX1800 disponibile su Amazon a 29,99 euro invece di 49,42 euro
- Adattatore USB WiFi 7 Tri-Band MSI BE6500 disponibile su Amazon a 64,99 euro invece di 92 euro
- Scheda PCI-E WiFi 7 Tri-Band MSI Herald BE9400 disponibile su Amazon a 54,99 euro invece di 71 euro
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