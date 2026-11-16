Il Black Friday è ormai alle porte e rappresenta uno dei momenti più interessanti dell’anno per rinnovare il proprio setup o mettere mano alla configurazione del PC, approfittando di sconti e promozioni su hardware e periferiche. Anche MSI partecipa alle iniziative dedicate al periodo, con una selezione di offerte che coinvolge diverse categorie di prodotti e permette di trovare occasioni interessanti sia per gli appassionati di gaming sia per chi cerca soluzioni adatte alla produttività.

Per facilitare la ricerca delle promozioni, il produttore ha pubblicato un hub dedicato al Black Friday, accessibile attraverso il proprio store ufficiale e caratterizzato da sconti che arrivano fino al 40%. La pagina raccoglie una selezione di prodotti MSI, dai monitor gaming QD-OLED ai PC desktop, passando per componenti hardware e periferiche. Le occasioni, però, non si concentrano esclusivamente sul negozio ufficiale; diverse promozioni sono disponibili anche presso rivenditori come Amazon, Unieuro e MediaWorld, con prezzi e disponibilità che possono variare da un negozio all’altro.

In questa pagina raccogliamo quindi le migliori offerte MSI per il Black Friday 2026, aggiornando la selezione con le occasioni più interessanti individuate tra i principali negozi online. L’obiettivo è offrire un riferimento pratico per confrontare le promozioni e capire dove acquistare i prodotti MSI al prezzo più conveniente, senza dover consultare singolarmente tutti gli store.

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Black Friday MSI 2026: le offerte da non perdere su store ufficiale Amazon, Unieuro e MediaWorld

Le promozioni MSI coinvolgono diverse tipologie di prodotto e possono interessare sia chi sta assemblando un nuovo PC gaming sia chi desidera aggiornare una postazione già esistente. Tra le categorie da tenere d’occhio troviamo monitor, schede video, schede madri, notebook, desktop e periferiche, con occasioni distribuite tra lo store ufficiale MSI e i principali rivenditori italiani.

Di seguito proponiamo una prima scrematura delle offerte più interessanti del Black Friday MSI, indicando per ciascun prodotto il prezzo e il negozio presso cui è disponibile. Ricordiamo che sconti e disponibilità sono soggetti a variazioni e che alcune promozioni potrebbero terminare prima della conclusione del periodo dedicato al Black Friday, soprattutto in caso di esaurimento delle scorte.

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