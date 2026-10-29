Sono passate meno di due settimane dalla presentazione della nuova Tesla Roadster, con tanto di salto dalla rampa davanti al pubblico texano, e la supercar elettrica di Elon Musk è già tornata a far parlare di sé.

Nelle scorse ore è infatti comparsa davanti alla sede di SpaceX a Hawthorne, in California, in una cornice tutt’altro che casuale e in un momento in cui le due aziende stanno valutando ufficialmente una possibile fusione. Facciamo il punto.

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La Roadster appare accanto al primo Falcon 9 atterrato

Le foto, pubblicate su X da un’ingegnera di SpaceX, mostrano la nuova Roadster parcheggiata all’aperto accanto al Falcon 9 esposto davanti al quartier generale dell’azienda, all’incrocio tra Crenshaw Boulevard e Jack Northrop Avenue. Il booster, identificato come B1019, è stato il primo vettore di classe orbitale ad atterrare dopo un lancio, il 21 dicembre 2015, quando dopo aver portato in orbita 11 satelliti Orbcomm rientrò sulla Landing Zone 1 di Cape Canaveral, inaugurando di fatto il programma di razzi riutilizzabili di SpaceX.

L’azienda scelse di non farlo più volare e, dopo un test di accensione in Florida, lo spedì a Hawthorne, dove dall’agosto 2016 è esposto in verticale come monumento permanente. Mettere fianco a fianco la Roadster, che come vedremo sfrutta propulsori di derivazione SpaceX, e il razzo da cui è partita la stagione degli atterraggi ha insomma un valore simbolico piuttosto ovvio.

Small car, big rocket ambitions 🚀🚗 #roadster #falcon9 #spacex #tesla https://t.co/H32xUSXoCl — Deanna Rice (@DeannaRiceSPCX) October 29, 2026



Le versioni Thrust e Rocket della nuova Roadster utilizzano infatti propulsori a gas freddo alimentati da serbatoi in pressione con rivestimento in composito, gli stessi impiegati da SpaceX sul Falcon 9, e lo stesso Musk ha descritto l’auto come il frutto del lavoro congiunto degli ingegneri di Tesla e SpaceX. I numeri dichiarati sono da primato, con lo scatto da 0 a 60 miglia orarie (circa 96 km/h) in meno di 0,9 secondi per la Thrust e in meno di 0,59 secondi per la Rocket, mentre la versione base Performance si affida a un sistema di ventole e sigillatura verso l’asfalto per aumentare l’aderenza.

Dall’evento del 15 ottobre nei pressi di Waco, in Texas, Tesla non ha mai smesso di alimentare l’attenzione attorno alla sua supercar. La scorsa settimana l’azienda ha pubblicato un video dell’abitacolo, ispirato a quello dei caccia, che mostra anche una schermata della modalità Track con l’indicazione della pressione dei propulsori a 5.500 PSI, circa 380 bar.

Musk ha inoltre spiegato che i proprietari potranno chiedere all’auto di eseguire le acrobazie in modo autonomo, promettendo anche una pista con il giro della morte, in pieno stile Hot Wheels, presso il quartier generale di Tesla in Texas.

La fusione tra Tesla e SpaceX sullo sfondo

La visita a Hawthorne arriva in un momento non del tutto casuale, perché i comitati speciali istituiti dai consigli di amministrazione di Tesla e SpaceX stanno valutando una possibile fusione tra le due società, un passaggio che Musk ha confermato durante la conference call sui risultati del terzo trimestre di SpaceX, pur invitando a non dare l’operazione per scontata.

In questo contesto la Roadster, costruita attorno a componenti di SpaceX, è diventata uno degli esempi più evidenti di come le due aziende lavorino già insieme sugli stessi prodotti, e non stupisce che la sua apparizione davanti al Falcon 9 abbia alimentato le discussioni di chi segue da vicino la vicenda.

Per chi fosse interessato all’auto, va ricordato che Musk ha indicato l’avvio della produzione nel 2028. Le prenotazioni sono già aperte con un versamento di 50.000 dollari, la versione Thrust sarà proposta in edizione limitata e la Rocket soltanto su invito, mentre Tesla precisa che l’auto non è omologata per la circolazione su strada.

Vedremo se la fusione andrà davvero in porto prima che la Roadster arrivi ai clienti, ma la risposta dipenderà dal lavoro dei comitati e, soprattutto, dal voto degli azionisti.