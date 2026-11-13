Solo un mese fa Suunto ha presentato il Race 3S, in titanio e con il nuovo AI Coach, e a settembre era arrivato il Run 2, ma dietro i nuovi orologi c’è un’azienda che sta cambiando parecchio. Liesheng, il gruppo cinese che controlla lo storico marchio finlandese dal 2022, ha intenzione di spostare buona parte delle attività di Suunto in Cina e in altri paesi europei, tagliando fino a 118 dei circa 160 posti di lavoro rimasti in Finlandia.

La notizia è stata data dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat il 12 novembre e ha provato anche a spiegare cosa potrebbe diventare Suunto nei prossimi anni. Vediamo di fare chiarezza.

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Cosa prevede il piano di Liesheng

I dipendenti sono stati informati lunedì 9 novembre, quando Liesheng ha avviato le cosiddette trattative di cambiamento, la consultazione con i lavoratori che la legge finlandese impone prima di qualsiasi licenziamento, e che riguardano tutti i dipendenti di Suunto Oy, la società finlandese del gruppo, tranne i vertici.

Se il piano andrà avanti come previsto, in Finlandia resteranno circa 42 persone. Non ci sono ancora decisioni definitive, Liesheng non ha detto quali ruoli andranno in Cina e quali in altri paesi europei, che non sono stati indicati, e la direzione di Suunto non ha risposto alle domande di Helsingin Sanomat.

Liesheng, che in Cina è conosciuta soprattutto per gli auricolari Haylou, aveva comprato Suunto nel 2022 da Amer Sports, e da allora lo spostamento verso la Cina è stato graduale. Già nel 2022 il gruppo aveva aperto una società a Dongguan, Suunto Sports Technology, e oggi pubblica offerte di lavoro per ingegneri e personale amministrativo di Suunto a Dongguan e a Chengdu; nel 2024, poi, Suunto aveva annunciato che avrebbe concentrato in Cina la produzione degli orologi.

Secondo i dati di sostenibilità dell’azienda, la fabbrica di Vantaa, vicino a Helsinki, realizzava il 63% dei prodotti di Suunto nel 2024 e il 42% nel 2025.

Qualcosa in Finlandia, comunque, dovrebbe restare, perché la sede principale è ancora a Vantaa e lì si producono le bussole meccaniche, che per ora non si spostano, ed è sempre Suunto Oy la società che ha fatto causa a Garmin negli Stati Uniti. Secondo the5krunner, Suunto finirà per assomigliare ad altri marchi di dispositivi indossabili con proprietari cinesi, come Amazfit, la cui capogruppo Zepp Health ha spostato a maggio 2025 la sede principale da Hefei a Gorinchem, nei Paesi Bassi: progettazione, software e produzione in Cina, vicino alle fabbriche e ai fornitori, e marchio, marketing, vendite e negozio online in Europa, vicino ai clienti.

Cosa cambia per chi usa un orologio Suunto

Al polso, probabilmente, cambierà molto poco, visto che la scritta “Made in Finland” è sparita da gran parte degli orologi Suunto già da tempo, sostituita da “Designed in Finland”, e, dopo questa riorganizzazione, è probabile che sparisca anche quella, con i prossimi Race 4, Run 3 e Vertical 3 che verrebbero progettati e prodotti in Cina.

Sulla qualità, però, non ci sono motivi particolari di preoccupazione, dal momento che gli orologi sono già in buona parte prodotti in Cina e i modelli più recenti sono buoni, qui trovate la nostra recensione del Run 2.

Nemmeno la garanzia dipende da dove lavorano i dipendenti dell’azienda, perché Suunto offre una garanzia internazionale di due anni sui suoi orologi, e chi compra in Italia o in un altro paese dell’Unione europea ha comunque diritto alla garanzia legale di conformità da parte del negozio in cui ha acquistato.

Le domande vere riguardano il software e l’assistenza, perché quest’anno Suunto ha pubblicato parecchie novità, come la piattaforma aperta SuuntoPlus, il servizio di allenamento basato sull’intelligenza artificiale AI Coach e il tracker per il recupero Flex Band, e resta da capire se riuscirà a mantenere lo stesso ritmo una volta che se ne saranno andati quasi tutti gli ingegneri rimasti in Finlandia.

Perché Liesheng lo fa

Il motivo più evidente è il costo, perché gli stipendi finlandesi sono più alti di quelli di Dongguan e i conti di Suunto non lasciano molto margine. Nel 2025 l’azienda è tornata in utile con un fatturato di 106,5 milioni di euro, in crescita rispetto agli 83,9 milioni del 2024 e agli 86,3 del 2023, ma il margine operativo è stato appena del 2,7% e il flusso di cassa della gestione è rimasto negativo.

Il patrimonio netto, inoltre, è stato sotto zero fino a marzo 2026, quando Liesheng ha convertito in capitale un prestito da 13,9 milioni di dollari. Nello stesso periodo sono calati anche gli investimenti in ricerca e sviluppo, passati da 13,7 milioni di euro nel 2023 a 7,4 milioni nel 2025, e il numero medio di dipendenti del gruppo, sceso da 310 a 214.

C’è anche il fatto che lo spostamento è coerente con quello che Liesheng aveva promesso al momento dell’acquisto, quando il presidente del gruppo, Ma Hao, aveva detto che Liesheng avrebbe portato a Suunto “sviluppo dei prodotti, approvvigionamento centralizzato e accesso a mercati internazionali più ampi, soprattutto in Asia”.

A pesare sui conti c’è anche la causa contro Garmin, perché le cause sui brevetti negli Stati Uniti sono molto costose per un’azienda delle dimensioni di Suunto. Suunto aveva fatto causa a Garmin a settembre 2025 presso il tribunale federale del Distretto orientale del Texas, accusandola di aver violato cinque brevetti, e a dicembre Garmin aveva risposto con delle contro-accuse su brevetti propri, chiamando in causa anche Liesheng.

L’udienza per l’interpretazione dei brevetti è fissata per il 4 febbraio 2027 e la selezione della giuria per il 16 agosto 2027.

Per chi possiede o vuole comprare un orologio Suunto, insomma, nell’immediato non cambia nulla, mentre per capire che cosa resterà davvero di finlandese in Suunto, stando agli addetti ai lavori, bisognerà aspettare la fine delle trattative con i dipendenti e, soprattutto, i prossimi modelli.