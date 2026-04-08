Negli ultimi anni il segmento delle cuffie open-ear ha iniziato a ritagliarsi uno spazio sempre più interessante, soprattutto tra gli utenti sportivi e, più in generale, tra coloro che desiderano ascoltare musica senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante. In questo contesto si inseriscono le nuove Suunto Spark, appena annunciate da Suunto, che introducono per la prima volta nel portfolio del brand la tecnologia open-ear a conduzione aerea.

Si tratta, in sostanza, di un prodotto pensato per accompagnare gli utenti attivi durante tutta la giornata, dalla corsa mattutina agli spostamenti urbani, passando per allenamenti più intensi, mantenendo sempre un equilibrio tra qualità audio e consapevolezza dell’ambiente.

Design open-ear e audio evoluto per le nuove Suunto Spark

Uno degli aspetti più interessanti delle nuove Suunto Spark riguarda il loro design, a differenza delle classiche cuffie in-ear, queste soluzioni non vanno a ostruire il canale uditivo, ma permettono al suono di raggiungere l’orecchio lasciandolo libero. Questo significa poter continuare a percepire traffico, persone e segnali ambientali, un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto per chi corre in città.

Dal punto di vista costruttivo, parliamo di auricolari estremamente leggeri, appena 9 grammi ciascuno, che si appoggiano sull’orecchio grazie a una struttura in titanio rivestita in silicone morbido e anallergico. Il lavoro di progettazione, basato su scansioni della forma auricolare e test di vestibilità, punta chiaramente a garantire una calzata stabile ma priva di pressione, anche durante utilizzi prolungati.

Nonostante la natura open-ear, Suunto promette un’esperienza sonora coinvolgente. Le Spark integrano un sistema ibrido multi-driver in grado di offrire medi bilanciati, alti nitidi e bassi dinamici, con un’attenzione particolare anche alla riduzione delle dispersioni sonore negli ambienti pubblici.

A questo si aggiungono alcune tecnologie che strizzano l’occhio agli utenti più esigenti: supporto all’audio Hi-Res tramite LHDC 5.0 e audio spaziale con head-tracking, che introduce una dimensione tridimensionale capace di seguire i movimenti della testa. Il tutto senza dimenticare i doppi microfoni con cancellazione del rumore ambientale, pensati per migliorare la qualità delle chiamate anche in contesti affollati.

Come spesso accade con i prodotti Suunto, il focus non è esclusivamente sull’audio, le Suunto Spark integrano infatti diverse funzionalità dedicate al monitoraggio dell’attività fisica, con particolare attenzione al running.

Gli utenti possono ricevere dati in tempo reale su cadenza, falcata e meccanica della corsa, oltre a indicazioni vocali su ritmo, distanza e frequenza cardiaca (in combinazione con uno smartwatch del brand); un approccio che mira a trasformare le cuffie in un vero e proprio strumento di supporto all’allenamento.

Non manca poi una componente legata al benessere quotidiano, le Suunto Spark sono in grado di monitorare anche la salute del collo, rilevando parametri come flessibilità e affaticamento cervicale e inviando notifiche utili a migliorare la postura. Un aspetto curioso, ma che evidenzia come il prodotto voglia andare ben oltre il semplice ascolto musicale.

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Dal punto di vista tecnico le cuffie offrono fino a 7 ore di autonomia con una singola carica, che diventano fino a 36 ore utilizzando la custodia. Non manca la certificazione IP55, che garantisce resistenza a polvere e sudore, rendendole adatte anche ad allenamenti intensi o condizioni meteo variabili.

Sul fronte connettività troviamo Bluetooth 5.4, supporto alla connessione multipoint (per collegare due dispositivi contemporaneamente) e una serie di controlli pensati per l’uso in movimento, tra cui comandi touch e persino gesti con la testa. Tramite l’app dedicata è inoltre possibile personalizzare l’equalizzazione audio o utilizzare preset predefiniti.

Con le Suunto Spark l’azienda amplia ulteriormente il proprio ecosistema audio open-ear, affiancando modelli già presenti a catalogo e introducendo una nuova interpretazione della tecnologia, quella a conduzione aerea. Il risultato è un prodotto che, almeno sulla carta, cerca di coniugare sicurezza, qualità audio e funzionalità avanzate per l’allenamento.

Le nuove Suunto Spark sono disponibili a partire da oggi sul sito ufficiale e presso rivenditori selezionati, nelle colorazioni arancione, bianco e nero, con un prezzo di listino pari a 149 euro.