A poche ore di distanza dalla causa intentata da Strava contro Garmin, arriva un nuovo colpo per l’azienda statunitense: anche Suunto, storico produttore finlandese di orologi sportivi, ha avviato un’azione legale contro Garmin, accusandola di aver violato una serie di brevetti chiave che riguardano sia il lato hardware che quello legato al monitoraggio dell’attività.

Suunto contro Garmin: cosa c’è in gioco

Il reclamo, depositato lo scorso 22 settembre presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto Orientale del Texas (un tribunale ben noto per la frequenza di casi legati ai brevetti), si concentra su cinque brevetti di proprietà di Suunto; le tecnologie in questione spaziano dal rilevamento automatico dello swing nel golf, al monitoraggio della respirazione a basso consumo energetico basato sulla frequenza cardiaca e sulla variabilità HRV, fino alla progettazione di antenne strutturali che permettono la comunicazione wireless in dispositivi con cassa in metallo.

Secondo Suunto, Garmin avrebbe integrato queste soluzioni senza alcuna autorizzazione in gran parte della sua gamma, includendo linee di punta come Fenix (dalla serie 5 fino alla 8), Epix, Forerunner, Instinct, Venu, MARQ, oltre agli orologi da golf Approach e persino accessori come i sensori CT10; in altre parole, l’accusa riguarda un ventaglio talmente ampio di prodotti da toccare quasi l’intero portafoglio Garmin.

Il cuore della disputa riguarda feature ben note agli utenti Garmin, funzioni come AutoShot, che registra automaticamente i colpi durante una partita di golf, o il monitoraggio della respirazione basato su dati HRV, sarebbero secondo Suunto una diretta violazione della sua proprietà intellettuale. La denuncia, lunga ben 56 pagine, contiene tabelle tecniche e persino riferimenti ai manuali utente Garmin come prove a sostegno delle accuse.

Nella sua azione legale, Suunto punta a ottenere un risarcimento danni e soprattutto un’ingiunzione permanente che impedirebbe a Garmin di continuare a vendere dispositivi che integrano le tecnologie contestate; uno scenario del genere potrebbe avere un impatto enorme sul mercato, considerando la centralità delle linee coinvolte per il business di Garmin.

Il tempismo di questa causa non è casuale, arriva infatti a stretto giro dall’iniziativa di Strava, che ha citato Garmin in Colorado accusandola di aver copiato le sue funzioni software più distintive. Insieme, i due casi dipingono un quadro in cui Garmin si trova sotto attacco su più fronti, Suunto colpisce l’hardware, Strava si concentra invece sul lato software e dati.

Da un lato, Strava si appresta alla quotazione in borsa e intende difendere il proprio valore con azioni legali di peso, dall’altro Suunto (oggi di proprietà del gruppo cinese Liesheng) potrebbe voler rafforzare la propria posizione nel mercato sfruttando al massimo il portafoglio brevetti. Il fatto che la causa sia stata presentata in Texas, distretto spesso favorevole ai titolari di brevetti, lascia intendere che la mossa sia stata pianificata con grande attenzione strategica.

Garmin avrà tempo fino a fine dicembre per rispondere formalmente, dopo aver firmato la rinuncia alla notifica il 30 settembre, è chiaro però che la posta in gioco è altissima; non si tratta solo di difendere alcune singole funzionalità, ma il modo stesso in cui l’azienda intende sviluppare i propri smartwatch nei prossimi anni.

Se la questione verrà risolta in tribunale o attraverso un accordo extragiudiziale è ancora tutto da vedere, quel che è certo è che le due cause parallele stanno mettendo Garmin sotto pressione senza precedenti; agli utenti non resta che seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, consapevoli che eventuali ingiunzioni o accordi potrebbero avere un impatto diretto sui futuri prodotti del brand.