Suunto ha appena ampliato il proprio catalogo di smartwatch con il nuovo Suunto Race 3S, modello concepito principalmente per il trail running che unisce materiali di fascia alta, leggerezza e tutta una serie di interessanti potenzialità a una batteria a lunghissima durata.

Il dispositivo è stato spesso protagonista di rumor e indiscrezioni che ci avevano preso praticamente su tutto, inclusa la funzione di coaching potenziata dall’intelligenza artificiale Suunto AI Coach che viene aggiornata proprio con questo modello. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Alla scoperta di Suunto Race 3S

Come anticipato in apertura, è da poco stato ufficializzato Suunto Race 3S, smartwatch dedicato ai trail runners che nasce con l’obiettivo di fornire il giusto equilibrio tra ingombri contenuti, robustezza strutturale e strumenti analitici di livello professionale.

Il dispositivo, che si pone come erede del Race S lanciato a giugno 2024, presenta una cassa circolare da 46 mm più “massiccia”, realizzata in titanio e resistente all’acqua (5 ATM). Sul lato destro troviamo ancora una corona digitale e due pulsanti fisici.

Il display, protetto da cristallo di zaffiro (ottimo per la resistenza a graffi e impatti), è un AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, luminosità di picco a 2.000 nit (contro i 600 nit del predecessore) e refresh rate adattivo da 5 Hz a 60 Hz.

Step notevole lato autonomia grazie al silicio-carbonio

Suunto Race 3S integra una batteria con anodo al silicio-carbonio che permette di aumentare la capacità della cella a parità di dimensioni. Ciò si traduce in un’autonomia estesa rispetto a quella del modello di precedente generazione: fino a 12 giorni nell’uso standard (invece di 9 giorni) e fino a 38 ore nell’uso con GPS dual band attivo (invece di 32 ore).

Sotto al cofano batte il processore Apollo 510, più performante ed efficiente di quello presente nel modello di precedente generazione, che è affiancato da 64 GB di memoria (contro i 32 GB del predecessore) che consentono di scaricare la musica e le mappe topografiche globali (con curve di livello e dettagli del terreno) per l’utilizzo offline.

Grazie al GPS dual-band (doppia frequenza L1+L5), gli utenti non dovranno preoccuparsi di errori nel posizionamento durante la navigazione: la traccia dovrebbe risultare precisa e stabile anche nelle aree con vegetazione fitta o nelle zone stile canyon.

Monitoraggio della salute e sport

Dal punto di vista dei sensori, Suunto Race 3S può vantare un sistema aggiornato rispetto al Race S: da quattro LED e due fotodiodi si passa a sei LED e quattro fotodiodi per abilitare la rivelazione continua e più precisa della frequenza cardiaca e dei parametri fisiologici quali stress e qualità del sonno.

Per gli atleti che richiedono la massima accuratezza durante gli allenamenti ad alta intensità resta la possibilità di associare una fascia cardio toracica tramite Bluetooth. A proposito di allenamenti, abbiamo il supporto a oltre 120 attività sportive con schermate e metriche dedicate.

L’ecosistema SuuntoPlus aggiunge funzioni e metriche in tempo reale, oltre a funzioni avanzate come Climb Guidance (per la gestione delle salite) e ZoneSense (per l’analisi dello sforzo).

Per la gestione dei giorni di gara debutta Suunto Race Planner (in arrivo tramite aggiornamento software), uno strumento che combina il profilo altimetrico del tracciato, le previsioni meteo e il target di tempo dell’atleta per definire una strategia di passo dinamica. Lo smartwatch mostra in tempo reale la situazione rispetto alla tabella di marcia prevista.

Suunto AI Coach si rinnova

Chiudiamo con Suunto AI Coach che è stato evoluto, rispetto al più basilare coaching basato sull’IA già disponibile nell’ecosistema dell’azienda, fino a diventare un vero e proprio assistente virtuale per la preparazione atletica che incrocia i dati sul carico di lavoro, sui tempi di recupero, sul sonno e sulla HRV.

L’algoritmo non si limita a mostrare statistiche ma consente all’utente di porre domande dirette sui propri progressi per ricevere risposte personalizzate e di creare allenamenti strutturati, piani di allenamento per la corsa e percorsi personalizzati da sincronizzare direttamente con l’orologio tramite l’app Suunto.

La nuova versione di Suunto AI Coach debutta proprio con Suunto Race 3S e il supporto verrà esteso ad altri modelli esistenti compatibili all’inizio del 2027. Per sfruttare il servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento ma chi acquista Race 3S riceverà tre mesi di utilizzo in omaggio.

Specifiche tecniche di Suunto Race 3S

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Suunto Race 3S.

Dimensioni: 46 x 46 x 11,4 mm

x x Peso: 56 grammi

Materiali: titanio (ghiera e cassa), cristallo di zaffiro (quadrante), silicone (cinturino da 22 mm)

(ghiera e cassa), (quadrante), (cinturino da 22 mm) Certificazioni: 5 ATM (resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità)

(resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità) Display: AMOLED da 1,32″ (466 x 466 pixel), 5 Hz- 60 Hz , 2.000 nit

da (466 x 466 pixel), 5 Hz- , SoC: Apollo 510

Memoria: 64 GB

Connettività: Bluetooth , GPS (dual band L1+L5 con mappe offline)

, (dual band L1+L5 con mappe offline) Sensori: accelerometro , bussola , altimetro barometrico , sensori ottici per la frequenza cardiaca (sei LED e quattro fotodiodi)

, , , (sei LED e quattro fotodiodi) Batteria: silicio-carbonio e ioni di litio autonomia di 38 ore con GPS dual-band autonomia di 45 ore in Endurance Mode autonomia di 10 giorni in Training Mode autonomia di 12 giorni con uso standard

Compatibilità: Android (Android 8+) e iOS (iOS 17+)

Immagini di Suunto Race 3S

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Disponibilità e prezzo di Suunto Race 3S

Il nuovo Suunto Race 3S è già disponibile all’acquisto anche in Italia, sia sul sito ufficiale che su altri portali (come Amazon) in tre colorazioni (Black, Feather e Orchid) al prezzo consigliato di 499 euro.